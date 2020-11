Accueil » Actu Comment réussir un premier rendez-vous ? Actu Comment réussir un premier rendez-vous ?

Grâce aux applications et aux sites Web de rencontre, il est plus facile de marquer une première date plus que jamais. Mais aujourd’hui, il y a trop de premières dates et pas assez de dates de suivi.

C’ est toi ? C’est lui ou elle ? Est-ce que c’est juste de sortir dans le monde moderne ? Comment vous assurer qu’ils passent un bon moment sans sacrifier votre propre plaisir ?

Ne t’inquiète pas. Voici 26 conseils de première date chaque femme et homme devrait savoir avant de sauter sur un chariot avec celui.

1) Faire quelque chose de différent et amusant

Fatigué de la première date habituelle gimmicks ? Alors pourquoi ne pas essayer quelque chose d’amusant pour un changement ?

Au lieu d’établir une autre date induite par l’alcool ou la caféine, pourquoi ne pas passer la journée à faire quelque chose en dehors des pièges typiques de première date ?

Pensez aux musées, aux salles d’évasion et à tous les autres espaces récréatifs ouverts au public.

Rappelez-vous, vous n’avez pas besoin d’être nerveuse, et vous n’avez pas besoin d’être formel.

Selon Kristen Fuller, M.D., « Même si vous ne rencontrez pas votre Prince Charmant ou Cendrillon, vous avez toujours l’occasion de rire, de laisser tomber vos cheveux et de pratiquer vos habiletés de conversation. »

Surtout si vous essayez d’avoir une bonne impression, cela aide à planifier la journée avec un peu de créativité.

2) Emplacement, emplacement, emplacement.

Il est vrai que la meilleure première date a beaucoup à voir avec le lieu que vous choisissez d’avoir la date.

Par exemple, si votre premier rendez-vous est dans un labyrinthe de maïs à la mi-octobre, mais que votre rendez-vous n’a pas apporté de pull et qu’il y a de la boue jusqu’à ses genoux, eh bien la date ne va pas bien se passer du tout maintenant, n’est-ce pas ?

Alisha Powell, thérapeute des couples, a dit à Bustle qu’une première date devrait être décontractée, plutôt qu’une grande production :

« Ce devrait être un moment où vous apprenez à connaître l’autre personne en lui parlant de sa vie et de ses expériences… Un cadre qui a un niveau de bruit assez faible est une bonne idée pour que la conversation puisse couler en douceur. »

C’ est une bonne idée de ne pas surprendre votre rendez-vous non plus, en passant, surtout s’ils avaient besoin de bottes pour patauger dans la boue et porte leurs chaussures de sortie mignonnes qu’ils ont achetées juste pour l’occasion.

3) Rendre moins sur vous (et plus sur eux)

Je sais de première main la tentation de faire le premier rendez-vous tout autour de vous.

Comment tu as l’air ? Vous dites des choses intéressantes ? Vous flirtez assez, mais pas trop ?

La vérité, c’est qu’aucune de ces choses n’a vraiment d’importance. Parce que le premier rendez-vous est toujours beaucoup moins sur vous et plus sur la façon dont l’autre personne se sent quand elle est autour de vous.

La sagesse commune dit que les hommes ne tombent que pour des femmes exceptionnelles.

Que nous aimons quelqu’un qui ils sont. Peut-être que cette femme a une personnalité captivante, est plus drôle que tous ses amis, ou c’est une pétard au lit.

En tant qu’homme, je peux vous dire que cette façon de penser est mal.

Aucune de ces choses vraiment important quand il s’agit d’hommes qui tombent pour une femme. En fait, ce ne sont pas les attributs de la femme qui comptent du tout.

La vérité est la suivante :

Les hommes tombent pour les femmes à cause de la façon dont ces femmes les font ressentir d’elles-mêmes.

Donc, quand il s’agit d’un premier rendez-vous (et les dates suivantes), vous devez considérer comment vous faites sentir le gars sur lui-même.

Parce que la seule chose que les hommes ont plus envie que toute autre chose est de se voir comme un « héros ». Pas un héros d’action comme Thor, mais un héros pour vous. Comme quelqu’un qui vous fournit quelque chose qu’aucun autre homme ne peut.

Pour vous voir comme du matériel de petite amie, il veut être là pour vous, vous protéger, et être apprécié pour ses efforts.

Ce qu’il ne veut pas chez une petite amie potentielle, c’est de se sentir comme un simple accessoire, un « meilleur ami » ou un « partenaire dans le crime ».

Il y a une base biologique à tout ça. L’expert en relations James Bauer l’appelle l’instinct du héros.

Comme James le soutient dans cette vidéo, les désirs masculins ne sont pas compliqués, juste mal compris. Les instincts sont de puissants moteurs du comportement humain et cela est particulièrement vrai pour la façon dont les hommes abordent leurs relations.

James Bauer révèle les phrases exactes que vous pouvez dire, les textes que vous pouvez envoyer, et les petites demandes que vous pouvez faire pour déclencher son instinct de héros.

En déclenchant cet instinct même au premier rendez-vous, vous le forcerez immédiatement à vous voir comme une petite amie qu’il veut avoir autour. Parce que vous allez débloquer une version de lui-même qu’il a besoin d’être heureux dans une relation.

4) Qui paie ?

Réglons ce débat une fois pour toutes. C’est tout à fait correct de laisser un gars payer, surtout si c’est lui qui a initié la date.

Si le gars a accepté la date, il est probable qu’il soit prêt pour toute la journée et oui, cela inclut dépenser du temps et de l’argent.

Conseils Psy.D. de Jamie Long dans Psychologie Aujourd’hui est ceci :

« Oui, nous vivons dans un monde moderne où les femmes peuvent payer pour elles-mêmes et ouvrir leur propre porte. Pourtant, c’est bien quand l’homme prend la note après un dîner. De même, les dames ne devraient pas essayer d’être seulement l’un des gars. »

Bien sûr, la fille peut offrir de payer ; la plupart des gars apprécient cela. Cependant, sachez que la fille n’est pas obligée de diviser le projet de loi à chaque fois.

Si le gars offre, c’est parce qu’ils veulent traiter la fille à un bon moment. En plus, c’est le premier rencard.

Ne transpirez pas un détail aussi petit que celui-ci. Amusez-vous simplement et voyez comment ça se passe, puis décidez s’il vaut mieux les laisser payer ou de le partager avec eux à la place.

5) Venez comme vous

Le conseil Psy.D. de Jamie Long en psychologie Aujourd’hui conseille de « parler de vous-même comme qui vous êtes aujourd’hui dans le présent et les valeurs et les objectifs que vous avez pour vous-même dans l’avenir ».

Trop de gens s’inquiètent qu’ils soient intéressants, intelligents ou assez attrayants pour une personne qu’ils voient pour la première fois.

Par anxiété, certains d’entre nous finissent par fabriquer des mensonges sur nos emplois et nos vies personnelles juste pour nous faire paraître un peu plus intéressant.

Non pas que cela aide à long terme. Une relation fondée sur des mensonges ne fonctionnera jamais.

Avant de commencer ce premier rendez-vous, rappelez-vous d’abord et avant tout que vous êtes génial comme vous l’êtes. Même si vous pensez que vous vous comportez maladroitement, c’est beaucoup mieux d’être vous-même que quelqu’un d’autre.

Prenez un coup (ou deux ou trois) ou appelez un ami pour régler les nerfs. Arrêtez de vous inquiéter tant parce que, après tout, ce n’est que votre premier rendez-vous. Votre objectif principal devrait être de profiter de la journée.

6) Continuez la conversation

Un moyen sûr de ne pas obtenir un deuxième rendez-vous est d’être un conversationniste ennuyeux. Ce n’est pas seulement parler de science, c’est tout le monde sur la planète.

Des études montrent que si vous allez à un rendez-vous, avec une femme en particulier, il est préférable de laisser aller les lignes de ramassage au fromage et de se concentrer sur un début de conversation engageant à la place.

Richard Wiseman a mené une étude qui s’est penchée sur les sujets qui fonctionnent le mieux à une première date. Il a laissé entendre que le meilleur sujet à aborder était le voyage.

Mais peut-être les suggestions les plus cohérentes qui proviennent de la recherche sur les conversations est de demander conseil à quelqu’un sur quelque chose.

C’ est une excellente façon de faire parler quelqu’un et s’il donne des conseils, il aura l’impression d’être utile et vous pourriez gonfler son ego aussi.

Cependant, la vérité est que les conversations peuvent devenir gênantes entre hommes et femmes quand ils sont attirés les uns par les autres.

Les cerveaux masculins et féminins sont biologiquement différents. Par exemple, le système limbique est le centre de traitement émotionnel du cerveau et il est beaucoup plus grand dans le cerveau féminin que chez un homme.

C’ est pourquoi les femmes sont plus en contact avec leurs émotions. Et pourquoi les gars peuvent lutter pour exprimer ce qu’ils pensent et ressentent.

Le fait est que, pour stimuler la partie émotionnelle du cerveau d’un homme, vous devez communiquer avec lui d’une manière qu’il comprendra réellement.

Parce qu’il y a certaines choses que vous pouvez lui dire qui garantiront qu’il se jette sur vous.

J’ ai appris ça par Amy North, experte en relations.

Dans sa vidéo, Amy North révèle exactement ce qu’il faut dire à un homme pour lui donner envie de s’engager dans une relation profonde et passionnée avec vous. Ces mots fonctionnent étonnamment bien même sur les hommes les plus froids et les plus engagés phobes.

7) Mettez votre téléphone en attente

Mis à part l’alcool et le café, les bercales gênantes et les silences assourdissantes sont les essentiels de toute première date.

Dans ces moments, il peut être très tentant de fouetter votre téléphone et de faire semblant d’avoir une douzaine de courriels à suivre.

Aussi mal à l’aise qu’il se sent, ne jamais recourir à retirer votre téléphone pour remplir les silences.

Selon Kristen Fuller, M.D., « Vous êtes à un rendez-vous, avec un vrai être humain, alors s’il vous plaît, prenez une heure de pause de textos, de médias sociaux et de navigation sur le web, et concentrez-vous sur le présent. »

Utilisez-le comme une occasion de réfléchir à la façon dont la date va avec votre entreprise.

Vous pouvez demander des choses comme : « Est-ce que vous appréciez votre temps jusqu’à présent ? » ou « Comment passez-vous habituellement votre temps avec quelqu’un ? » comme brise-glace pour ces moments difficiles.

Quoi que vous fassiez, gardez vos téléphones dans vos poches.

8) Avoir une quantité raisonnable de boissons alcoolisées

Donc, le rendez-vous va très bien. Vous décidez de prolonger votre déjeuner au dîner et le dîner aux boissons.

Le prochain ordre du jour ?

S’ assurer que vous n’êtes pas trop ivre que vous commencez à leur donner les moments les plus bas de votre histoire de rencontres ou que vous vomissez dans leur voiture.

Selon Bustle, une boisson est la pré-date max. Alors rythmez-vous quand vous buvez. Vous pouvez utiliser un calculateur de teneur en alcool dans le sang en ligne pour déterminer combien de temps vous devez allaiter la première boisson.

Fondamentalement, votre foie peut gérer une boisson par heure sans vous faire naufrer.

Profitez de la nuit, bien sûr, mais pas tellement que vous vous retrouvez sur leur liste pires premières dates jamais.

Parce que soyons honnêtes :

Si vous voulez avoir un pouce vers le bas de votre date, buvez autant et aussi vite que possible. Cela garantit qu’ils n’apprenent pas à connaître le vrai vous et que vous n’avez pas à être gentil à ce sujet. Pas de deuxième rendez-vous pour cette luxuriante, merci.

9) Préparez votre esprit

Avant de partir à la date, assurez-vous que vous n’avez pas de pensées ou de problèmes persistants qui pourraient vous éloigner de votre excitation ou de votre expérience.

Une petite étude récente a révélé que les femmes ont tendance à être plus attirées par les hommes qui sont très conscients, c’est-à-dire la capacité d’être pleinement présentes sans juger.

Si vous êtes vraiment troublé par quelque chose du travail ou d’une affaire familiale, envisagez de reporter la date parce que la science nous dit que lorsque notre esprit n’est pas au bon endroit, beaucoup de choses vont mal.

Les lumières rouges nous manquent, nous disons des choses stupides, et bien sûr, nous ne faisons pas une bonne impression sur notre rencard.

10) N’ayez pas peur de le taquiner

Qui n’aime pas les plaisanteries spirituelles ?

N’ ayez pas peur de se moquer d’eux et de plaisanter avec eux un peu peu.

Des études ont montré que l’utilisation de l’humour dans les conversations rend une personne plus sympathique, et raconter des blagues peut apporter un sentiment de calme à la conversation pendant le processus de flirt.

Les taquiner juste assez pour qu’ils rient, mais pas tellement qu’ils pensent que vous êtes un crétin inconsidéré à la fin de la journée.

Il est naturel pour les gens de profiter de la compagnie de ceux qui, selon eux, peuvent choisir leur cerveau.

Alors n’hésitez pas à lancer une ligne ou deux ; il y a des chances qu’ils pensent que vous êtes confiant, spirituel et indéniablement attirant.

À tel point qu’ils pourraient déjà être la date de planification numéro deux !

11) Connaissez-vous

Les rencontres sont parfois difficiles, donc cela aide si vous êtes à l’aise avec qui vous êtes et ce que vous avez à offrir à quelqu’un dans une relation.

Jamie Long Psy.D. dit dans Psychology Today :

« NE vous présentez authentiquement. Il est beaucoup plus facile que de mettre de l’énergie nécessaire pour faire semblant.

Si vous n’êtes pas sûr de votre propre valeur ou de ce que quelqu’un pourrait voir en vous, cela pourrait finir par être une expérience terrible pour vous deux et vous partirez sentir moins que stellaire de vous-même.

.

12) Cherchez-les

Aussi décontractés que les premiers rendez-vous peuvent obtenir, il n’y a rien de mal à s’assurer que vous connaissez juste assez d’informations à leur sujet pour qu’une conversation se déroule.

Les experts en rencontres d’eHarmony suggèrent que « vous recherchez une date potentielle sur Facebook pour voir si vous avez des amis mutuels. Cela peut vous aider à voir si vous avez « quelqu’un ou quoi que ce soit en commun ».

De la même façon que vous ne voulez pas passer à un entretien d’embauche en sachant absolument rien de l’entreprise, vous ne voulez pas non plus entrer dans une date ne sachant rien, mais ils sont le nom d’écran et le visage.

Cherchez-les juste assez pour que vous ayez des points de conversation. Et la chose la plus importante est de mentionner que vous fait.

Dites des trucs comme : « Alors je t’ai vu sur Facebook et… » plutôt que de se lancer pour leur poser des questions sur leur voyage de 7 jours à dos. C’est comme ça que tu t’enlèdes comme un harceleur.

13) Nettoyer

Les premières dates peuvent faire ou casser tout potentiel futur de votre relation, alors prenez le temps de prendre une douche, de mettre de beaux vêtements, et de faire vos cheveux.

Jess Kirby, une blogueuse de style, a donné à The Every Girl de bons conseils sur ce qu’il faut porter lors des premières dates :

« Je dis toujours que plus c’est plus — et par là, je veux dire ne pas tout donner au premier rendez-vous ! Si vous portez quelque chose de court, équilibrez cela avec des manches longues et un talon bas. Si vous décidez de porter quelque chose dos nu ou coupe basse à l’avant, portez-le avec une jupe maxi ou un jean. »

Sonne simple, mais en ce jour de « venez comme vous êtes » et « aimez-moi pour qui je suis vraiment » il peut être difficile d’essurer quelqu’un qui se montre comme s’ils sont tombés d’un dépotoir camion.

14) Vérifiez votre langage corporel

Avant de sortir à un rendez-vous, réfléchissez à la façon dont votre langage corporel pourrait aider à rendre l’expérience plus agréable ou du moins moins moins gênante.

Si vous êtes confiant en votre corps, vous pouvez vous appuyer et être proche.

Si vous êtes gênant et timide, il ne laissera pas votre rendez-vous sentir comme ils veulent être impliqués vous du tout.

Thomas Edwards, le fondateur de The Professional Wingman, a un grand acronyme pour aider avec le langage corporel sur les dates : VENDU — Sourire, Open Body Language, Pleaning, Direction.

Cela signifie garder un sourire amical, une posture du corps ouvert, et pointer votre corps vers votre date.

Considérez comment votre corps se présente d’un point de vue scientifique et apportez les changements nécessaires avant de partir à une date afin que vous et votre date soyez à l’aise.

15) Regarder et refléter leur langage corporel

Si vous voulez que votre premier rendez-vous se passe bien, rendez votre rendez-vous aussi confortable que possible en reflétant leur langage corporel.

Ils partiront en disant qu’ils ont l’impression de vous connaître depuis toujours et ne savent même pas pourquoi.

La raison en est qu’ils se sentaient comme s’ils se parlaient toute la nuit, de la meilleure façon possible.

C’ est en fait enraciné dans le système neurone miroir du cerveau.

Ce réseau du cerveau est la colle sociale qui lie les gens ensemble.

Un plus grand niveau d’activation du système neuronal miroir est associé à l’aimantement et à la coopération.

Comment faites-vous ça ?

Parlez à un rythme similaire. Si vous utilisez un langage corporel détendu, faites de même. S’ils sont expressifs avec leurs mains, n’hésitez pas à faire de même.

16) Être intéressé

Montrer que vous êtes intéressé par ce qu’ils disent et que vous écoutez réellement est un excellent moyen de faire une bonne impression et de les amener à s’ouvrir.

Selon Susan Krauss Whitbourne Ph.D. en psychologie aujourd’hui :

« Ils ne s’ouvrira que si vous montrez que vous êtes intéressé. Vous pouvez approfondir vos connaissances sur d’autres régions, cultures et nations, ce qui en fait de vous un conversationniste plus intéressant. »

Il suffit d’écouter et d’intérêt pour approfondir vos connaissances sur d’autres régions, cultures et nations. Armé de cette nouvelle information, vous pouvez aussi devenir un conversationniste plus intéressant.

17) Laissez aller si cela ne fonctionne pas

Si cela ne fonctionne manifestement pas, appelez-vous les pour demander s’ils veulent aller pour la deuxième ronde ?

Tu leur envois cinq messages pour leur dire que tu as passé un bon moment ? Ou acceptez-vous simplement le fait qu’il n’y avait peut-être pas d’étincelle entre vous deux ?

Ne mettez jamais tous vos jetons dans un premier rendez-vous car cela ne sera jamais aussi gratifiant ou aussi significatif qu’une relation à long terme.

Prenez ces dates exactement pour ce qu’elles sont : comme une occasion de se mêler, de pratiquer des compétences sociales et de comprendre ce que vous êtes à la recherche dans un partenaire.

Et de toute façon, les premiers rendez-vous ne sont pas si importants.

Selon une étude :

« Peut-être devrions-nous commencer à nous inquiéter des deuxièmes impressions plus que des premières impressions parce qu’il s’avère qu’elles comptent plus dans le monde des rencontres. Les chercheurs ont constaté que 53 % des hommes et des femmes sont prêts à aller à un deuxième rendez-vous avec quelqu’un, même s’ils n’ont pas ressenti de chimie romantique avec eux à la date numéro un. Lorsqu’on leur a demandé pourquoi, 50 % des célibataires ont dit qu’ils sentaient qu’une personne pouvait « grandir » sur eux si on leur donnait une autre occasion de les connaître. »

18) Gardez vos mains pour vous

Si vous êtes un Grabby George à votre premier rendez-vous, vous pouvez à peu près garantir que les choses vont devenir gênantes, et peut-être même un peu floue pour vous.

L’ expert en relations April Masini dit que « Vous pourriez penser que la toucher beaucoup au premier rendez-vous montre que vous êtes dans elle. Pas le Ce que vous lui montrez en fait, c’est que vous êtes super sensible à chaque premier rendez-vous. »

Elle (ou il) pourrait vous fumer à l’envers et vous faire savoir à quel point ils n’aiment pas être tâtonnés.

19) N’ayez pas peur de révéler des informations sur vous-même

Si vous ne voulez pas aller à un autre rendez-vous avec quelqu’un, assurez-vous de ne rien lui dire de vous-même.

Nous avons entendu parler de beaucoup de gens qui le font par accident en disant : « J’essayais juste d’être poli et d’écouter. »

Si vous allez les revoir, alors vous devez leur faire savoir quelque chose sur qui vous êtes.

Vous n’avez pas à tout révéler, mais vous devriez au moins avoir quelque chose à dire sur ce que vous faites et ce que sont certains de vos passe-temps.

Maintenant, si vous avez du mal à parler de vous-même, vous voudrez peut-être envisager une date où vous faites quelque chose qui vous passionne.

« Invitez-la à faire quelque chose que vous connaissez beaucoup de choses sur, et sont passionnés par, comme un match de baseball ou un concert avec votre groupe préféré », explique le Dr Lieberman, spécialiste des relations. « Tu auras beaucoup à dire. »

Cela les rendra plus à l’aise et il aidera à établir un rapport entre vous deux.

20) N’utilisez pas de coupon

Ok, donc il y a quelque chose à dire à propos d’être frugal et avec le bon rendez-vous, ça pourrait être tout à fait correct, mais au premier rendez-vous, tu ne peux pas le dire.

Laissez vos coupures d’épargne à la maison jusqu’à la date numéro deux, sauf si vous ne voulez pas une deuxième date.

Vous pourrez déguster la pizza 2-for-1 tout seul la prochaine fois.

L’ expert en relations, le Dr Lieberman, dit : « Si vous êtes bon marché avec de l’argent, vous êtes probablement pas cher avec des émotions et peut-être aussi au lit… Ce n’est pas l’impression que vous voulez donner. »

21) Ne les laissez pas faire tout le discours

Si vous préférez être n’importe où que ce rendez-vous, laissez-la (ou lui) faire tout le discours.

Vous pouvez zone d’entrée et de sortie comme cela vous convient et vous n’avez pas besoin de vous engager à quoi que ce soit après cela. Il est facile de garantir que vous n’aurez pas de deuxième rendez-vous avec quelqu’un : ne faites pas attention à lui.

Cependant, ne parlez pas trop vous-même.

Jamie Long Psy.D. dit dans Psychology Today :

« Selon NE pas monopoliser la conversation ou faire de vous-même le point culminant réel, personne en bonne santé ou en valeur dans une relation avec n’est intéressé à se mettre en couple avec un narcissique. »

22) Ne parlez pas de votre ex non-stop

Si ce que vous cherchez est gênant, élever votre ex est un excellent moyen de tuer l’humeur et de faire en sorte que votre rencard veuille rentrer chez vous.

Kristen Fuller, M.D., dit : « Le fait d’élever un ex à un premier rendez-vous peut vous faire croire que vous pourriez avoir des sentiments pour lui ou vous pourriez avoir des problèmes non résolus qui doivent être résolus ».

C’ est pire si vous dites des choses méchantes et horribles à propos de votre ex. Votre date peut facilement vous voir dire ces choses à leur sujet et c’est le jeu à partir de là. Cela montre aussi clairement que vous n’êtes pas complètement sur votre ex.

Ce genre de communication, bien qu’il s’agisse de montrer que vous avez un œil pour les détails, ne sert qu’à améliorer votre énergie toxique. Et personne n’aime passer du temps avec des personnes toxiques et négatives.

Selon un expert en relations en Business Insider, c’est un drapeau rouge géant si « votre date est impolie, à un serveur ou à n’importe qui d’ailleurs. » Ne soyez pas cette personne.

Donc, si vous voulez lever l’énergie positive et construire un rapport, essayez de voir le meilleur chez les gens quand vous en parlez.

24) Ne pas déposer le nom autant que possible

Les gens adorent quand vous nommez tomber sur les premières dates. Oh désolé, ce n’est pas vrai.

Donc, si vous voulez faire une impression durable qui n’est pas si positive, n’oubliez pas de nommer chaque personne de toute influence que vous avez rencontrée ou vue marcher dans la rue.

Votre rencard va adorer ça — juste plaisanter.

Selon Liane Davey, experte en psychologie organisationnelle, « La chute de nom est absolument terrible pour notre crédibilité… comme l’auditeur le voit presque toujours ».

25) Ne dites pas de blagues offensives

Encore une fois, celui-ci pourrait vraiment dépendre de votre public, mais c’est juste de bonnes manières de ne pas raconter des blagues horribles sur votre premier rendez-vous — ou jamais.

Les blagues ont leur place, mais jusqu’à ce que vous sachiez à qui vous avez affaire, leurs antécédents, leurs croyances et tant d’autres choses, vous ne devriez pas raconter des blagues offensantes aux premiers rendez-vous.

Kristen Fuller, M.D., a un bon conseils :

« Oui, il peut être important que vous partagiez les mêmes opinions politiques et religieuses, mais il y a un moment et un endroit pour tenir ces discussions, et la première date n’est pas l’une d’entre elles.

26) Ne parlez pas mal des membres de votre famille

Selon Suzanne Degges-White Doctorat en Psychology Today, un drapeau rouge géant pour les rencontres est quand quelqu’un parle mal de sa Mère.

Donc, si vous voulez faire une impression terrible sur votre premier rendez-vous, dites de mauvaises choses sur votre mère. Tout type ou fille qui vaut la peine de sortir va être éteint par ça et ils se retourneront et se dirigeront dans l’autre sens.

Si une deuxième date est ce que vous voulez, soyez positif au sujet de votre famille.

Les premières dates devraient être amusantes et excitantes. Pourtant, ils peuvent aussi être nerveuse racking dans une mesure égale.

Si vous aimez vraiment le gars, vous voulez que le premier rendez-vous soit un tremplin dans une longue relation durable.

Cependant, il y a un ingrédient essentiel à la réussite des relations, je pense que beaucoup de femmes négligent :

Comprendre ce que leur gars pense à un niveau profond.

Avouons-le : Les hommes voient le monde différemment de vous et nous voulons des choses différentes d’une relation.

Cela peut rendre une relation passionnée et aimante — quelque chose que les hommes veulent réellement au fond aussi — vraiment difficile à réaliser.

Je sais que faire ouvrir un mec et te dire ce qu’il pense peut être une tâche impossible. Mais j’ai récemment trouvé une nouvelle façon de vous aider à comprendre ce qui le pousse dans votre relation…

James Bauer est l’un des plus grands experts en relations au monde.

Et dans sa nouvelle vidéo, il dévoile un nouveau concept qui explique brillamment ce qui pousse vraiment les hommes romantiquement. Il l’appelle l’instinct du héros. J’ai parlé de ce concept ci-dessus.

Autrement dit, les hommes veulent être ton héros. Pas nécessairement un héros d’action comme Thor, mais il veut monter à la hauteur de la plaque pour la femme dans sa vie et être apprécié pour ses efforts.

L’ instinct du héros est probablement le secret le mieux gardé en psychologie relationnelle. Et je pense qu’il détient la clé de l’amour et de la dévotion d’un homme pour la vie.

En général, je ne fais pas beaucoup d’attention aux nouveaux concepts populaires en psychologie ou je recommande des vidéos. Mais certaines idées changent de jeu. Et quand il s’agit de relations, je pense que c’est l’une d’elles.