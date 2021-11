Comment Dit-on boîte à lettres ou boîte aux lettres ? Partager :







En Suisse, dans chaque bâtiment, chaque boîte aux lettres contient une boîte à lait, où vous pouvez mettre de petits objets du quotidien, quelque chose de très pratique… qui en dit long sur nous.

En Suisse, quelque chose de spécial. Sous la boîte aux lettres, un espace, une boîte aux lettres shell, pas besoin de clé pour l’ouvrir, tout le monde y a accès. Dans le passé, un jeune homme en coton bleu y mettait une bouteille de lait aux premières heures de la journée, le visage effrayé par la marque de l’oreiller.

Cela fait longtemps que le livreur de lait ne passe pas. La boîte est restée. C’est désormais un lieu de dépôt, un mini-garage, un moyen de transmettre de petits objets à des amis et à des connaissances sans avoir à prendre rendez-vous. L’idéal pour nos vies rapides. Un foulard, un gilet, un médicament oublié si la pharmacie de votre quartier les livre. Clés. Un livre, un DVD.

A découvrir également : Comment choisir l'assurance automobile pour jeune conducteur ?

The Milk Box Bazaar : Nos vies en petit format

Eh bien, dans ma boîte à lait, il y a actuellement… deux échanges de commissions. Un sur papier et un sur tissu. Résoudre les problèmes liés aux courses de fin de journée

Le facteur lui glisse parfois de beaux paquets jaunes, ce qui m’empêche de courir au bureau de poste. Il arrive aussi que le chat en peluche de mon plus jeune fils reste coincé là pendant une journée, si on le laisse se réjouir avec des amis.

Lire également : Comment devenir professeur particulier de géographie

Je n’ai pas le temps de me rendre chez toi, mais je laisse tes livres dans ma boîte à lait, tout comme tu travailles dans la région. Le nouveau code d’entrée est… pratique.

Avec la boîte à lait, vous pouvez faire de merveilleuses surprises aux personnes que vous aimez. Laisse un gâteau. Une fleur. Un petit cadeau. Mes filles l’ouvrent toujours. On ne sait jamais. Vous pourriez y trouver… un bébé chat, un hamster, une tortue naine.

Cette boîte contient de l’équipement. Soulagement. Le vrai. Qu’est-ce qu’il y a dans ton estomac ? Des objets d’une petite taille de notre vie. J’ai déjà eu une période d’homéopathie. Ma boîte à lait était pleine de tubes à granulés et des extraits de plantes. Actuellement, je suis plutôt dans une phase de livres et de sacs à provisions.

Il y en a qui n’ont jamais rien dans leurs bidons de lait. Et il y en a d’autres qui stockent des ordures entières, une bombe à vélo, des vis, du scotch.

Boite Wafer

La traduction suisse-allemande du terme boîte à lait ? Pas Milchkasten —traduction littérale, mais Milchkästli, le suffixe —li utilisé pour désigner affectueusement de petites choses (comme —chen en allemand), Schätzli (mon petit trésor), Leckerli ou Läckerli (spécialité bâloise, lecker : délice, Leckerli sont de délicieux petits biscuits).

En fait, dans ma boîte à lait, aucune bouteille de lait, de gin, de vodka ne tiendrait. Peut-être allongé. Il faudrait que j’essaie.

Lait sans lactose ou lait de soja ? Le livreur ne passe plus. Il y a ce que nous appelons le magasin, la livraison à domicile des Migros et la Coop, les deux principales marques de supermarchés suisses, mais je ne l’appelle pas… Et dans tous les cas, notre nourriture est trop grosse, il serait inimaginable de les stocker dans ce petit récipient. Une boîte de gaufrettes. Un tabernacle. Prêt à recevoir nos cadeaux microscopiques quotidiens. Rien d’autre.