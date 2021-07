Accueil » Tech Comment choisir un hébergement Web pour les jeunes entreprises ? Tech Comment choisir un hébergement Web pour les jeunes entreprises ?

Aujourd’hui, la meilleure façon pour une entreprise de nouer une relation solide avec sa clientèle ou même de rechercher de potentiels partenaires commerciaux passe par le site internet. En effet, un site internet est indispensable pour toute jeune entreprise, quel que soit le secteur d’activité car, il donne la possibilité l’entreprise de se présenter de façon favorable aux potentiels clients. Cependant, la décision de doter votre jeune entreprise d’un site internet ne doit guère se faire à la légère. Le choix d’un hébergement adapté au type d’activité pour lequel est destiné votre site internet est un prérequis important.

Nous allons dans cet article vous allons vous présenter quelques démarches importantes à prendre en considération lors du choix d’un hébergement web pour le site internet de votre entreprise.

Qu’est-ce qu’un hébergement web ?

Généralement offert par des entreprises spécialisées, l’hébergement web est la technologie de base d’internet. En effet, c’est un espace de stockage dans lequel sera logé votre site web et d’ailleurs sans hébergement, il n’y a pas de sites internet. Il existe quatre types d’hébergement web :

L’hébergement dédié est un type d’hébergement qui consiste à mettre à votre disposition un espace de stockage unique. Avec l’hébergement dédié, vous avez la liberté absolue de gérer votre serveur comme bon vous semble et même de choisir le système d’exploitation. Ce type d’hébergement qui offre de solides performances est idéal pour des projets envergures ou des sites à fort trafic comme des plateformes de commerce électronique. Malheureusement, il est également très coûteux dont pas à la portée de toutes les bourses et, exige également des connaissances approfondies en informatique.

À la différence de l’hébergement dédié, l’hébergement mutuel met à votre disposition un espace de stockage partagé avec plusieurs autres utilisateurs. Avec ce type d’hébergement qui est idéal pour les projets ne nécessitant pas un trafic élevé comme des sites web vitrines et les sites web institutionnels. En effet, tous les sites web ici se partagent les mêmes ressources du serveur. Cependant son principal attrait réside dans son coût qui est généralement assez abordable quelle que soit l’offre choisie, chez Hostinger nous pouvons trouver différentes offres d’hébergement mutuel.

Notons cependant qu’avec la technologie actuelle, plusieurs offres mutualisées sont aujourd’hui à main de supporter des sites à fort trafic tels que les sites marchands et les sites informatifs.

Se situant à mi-chemin entre l’hébergement dédié et l’hébergement mutuel, l’hébergement VPS (Serveur Privé Virtuel) repose sur la disposition d’une machine virtuelle en lieu et place d’une machine physique. Avec cette technologie, vous avez la possibilité de choisir exactement les paramètres correspondant à vos besoins tels que le processeur, la RAM et même le stockage.

Le plus grand avantage de ce type d’hébergement réside dans le fait qu’il offre la possibilité d’améliorer les caractéristiques de votre serveur au fur et à mesure que votre entreprise s’accroît. D’autre part, au-delà du fait qu’il est beaucoup moins cher qu’un hébergement dédié, il offre également un sérieux avantage par rapport à l’hébergement mutualisé.

En effet, avec le VPS vos performances de la machine virtuelles sont partagées en parties également entre tous les sites web hébergés. Ainsi aucun site web ne pourra avoir d’impact négatif sur les performances de l’autre.

L’hébergement cloud se caractérise par le fait que votre site web ne consomme que les ressources qui lui sont véritablement nécessaires pour son bon fonctionnement. Grâce à cette souplesse, vous n’avez pas accès à un seul serveur mais à un réseau de plusieurs serveurs. Cela est très pratique en matière de protection contre les attaques DdoS qui bien que ne représentant pas de menaces réelles pour la sécurité du site web peuvent envoyer énormément de requêtes simultanées pour le saboter.

L’hébergement cloud est idéal pour les start-ups et les développeurs qui mettent l’accent sur la sécurité et la fiabilité de leurs plateformes. Il est beaucoup plus efficace qu’un serveur unique à son réseau de serveurs.

Quel hébergement choisir pour une jeune entreprise ?

À présent que vous connaissez les différents types d’hébergements proposés par les hébergeurs web, il est temps maintenant de choisir le type d’hébergement dont vous avez besoin pour votre jeune entreprise. Notons que ce choix essentiellement sur votre bourse et de la vocation réelle de votre site web. Notons que ce choix essentiellement sur votre bourse et de la vocation réelle de votre site web.

En effet, votre site web doit correspondre à l’offre d’hébergement que vous aurez choisi. Ainsi si votre site commercial exige charge élevée du serveur, il est idéal d’opter pour un hébergement ou un hébergement mutualisé haute performance. Par contre si vous recherchez de la stabilité et de la sécurité, tournez-vous vers un hébergement cloud. Enfin si vous nourrissez de grandes ambitions et espérez une croissance rapide de votre entreprise, il serait alors idéal que vous optiez plutôt pour un hébergement VPN.

Quel CMS adopter ?

Depuis l’avènement des systèmes de gestion des contenus en abrégé CMS (Content Management System), la construction des sites web a été fortement facilité. Là où il fallait tout une équipe de développeurs pour mettre en ligne un site internet, n’importe qui peut aujourd’hui créer sa propre plateforme. Cependant, un CMS a réussi à se démarquer fortement de la concurrence et propulse aujourd’hui près de 75 % des sites web au monde : il s’agit comme vous pouvez vous en douter de WordPress. Mais pourquoi choisir WordPress pour le lancement du site de votre jeune entreprise ?

Le principal avantage de WordPress par rapport à ses concurrents que sont Joomla, Drupal, Prestashop, etc. réside dans sa polyvalence. Ainsi, avec WordPress est idéal pour tout type de sites commerciaux tout en offrant l’avantage d’être parfaitement adapté à tout type d’hébergement. Au-delà du fait que plusieurs hébergeurs offrent une plus une installation automatisée du CMS, certains incluent même un stockage et une bande passante illimités, des programmes préinstallés, du matériel mis à niveau, ainsi qu’une assistance et une expertise WordPress dédiée en temps réel.

Conclusion

Le lancement d’une jeune entreprise en ligne exige comme nous l’avons vu un certain nombre d’exigences en matière d’hébergement. Cependant parmi les différents types et d’offres d’hébergement comme nous l’avons vu tout au long de notre article, le choix final revient à l’utilisateur et des moyens prévus par celui-ci pour la mise en ligne de son projet. Cependant il est idéal d’opter pour un hébergement minimal offrant la possibilité de l’étendre progressivement en fonction de la croissance de l’entreprise. C’est un choix qu’heureusement presque tous les hébergeurs proposent aujourd’hui quelle que soit la formule adoptée.

Notons également que le tout n’est pas de mettre en ligne le web de votre entreprise, il est aussi question de faire en sorte qu’il soit visité. Ce sera d’ailleurs l’objet de notre prochain article sur les 7 façons d’augmenter le trafic Web pendant l’été 2021.