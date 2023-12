Choisir son assurance logement : les différentes garanties à connaître

L’assurance habitation est conçue pour garantir la protection de votre logement et de vos biens. On distingue différentes formules mais l’assurance multirisque habitation demeure la plus complète. En réalité, elle va au-delà de la protection des biens immobiliers et mobiliers et couvre les différents dommages découlant de sinistres susceptibles d’affecter le logement.

Voici les différentes garanties de l’assurance logement à découvrir.

A découvrir également : Les différents produits à utiliser pour l'entretien de votre pelle hydraulique

La garantie responsabilité civile

Tout individu peut infliger un préjudice à autrui de manière involontaire. La responsabilité civile vie privée impose l’obligation de compenser les préjudices causés. Quand on décide de choisir son assurance logement, l’assureur prend donc votre place en indemnisant la victime et en prenant en charge les dommages matériels, corporels et immatériels.

La garantie de responsabilité civile vie privée ne limite pas sa protection au souscripteur du contrat. En effet, elle protège aussi les personnes qui vivent avec lui sous le même toit, les animaux domestiques, les employés de la maison ainsi que les biens possédés, empruntés ou loués.

A lire aussi : Construire une serre de jardin en bois : tout ce que vous devez savoir

Les garanties de base

Il est possible d’ajouter des options à chaque contrat d’assurance logement, en plus des garanties de base. La plupart d’entre elles sont d’ailleurs incluses dans la formule d’assurance multirisque habitation (MRH).

La couverture dégâts des eaux

La garantie contre les dégâts des eaux protège contre les dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers par l’eau.

Problèmes de fuites, de ruptures ou de débordements dans les canalisations.

Les fuites et débordements d’eau et de chauffage dans les équipements électroménagers.

Le débouchage et les débordements des gouttières et des chéneaux.

Les infiltrations d’eau.

La couverture incendie

L’assurance logement doit couvrir les risques liés aux incendies et aux explosions. Il y a tout de même des mesures sécuritaires exigées par les assureurs : débroussaillage, installation de détecteurs de fumées, ramonage de cheminée…

La garantie incendie concerne également les dommages engendrés par une explosion, la foudre et la présence de fumée. A cela, s’ajoutent les dégâts résultant de l’intervention des services d’urgence tels que les pompiers.

La garantie bris de glace

Cette garantie protège contre les dommages ou les fissures sur des surfaces vitrées telles que les miroirs, les fenêtres, les vitres et les baies vitrées, les portes en verre, les velux, les parois de balcons ou de terrasses, les meubles en verre…. Mais, elle ne couvre pas la vaisselle, les figurines ou objets de collection en verre, les vases, les luminaires, etc.

La garantie vol

La garantie vol s’applique lors d’un cambriolage dans le logement par effraction, ruse ou force. Elle assure la prise en charge des biens volés, mais aussi ceux endommagés ou détruits lors du cambriolage.

La garantie catastrophe naturelle

Cette garantie inclut les coulées de boue, les inondations, les avalanches, la sécheresse, les tremblements de terre, les affaissements de terrain, les glissements, etc. Si le logement est devenu inhabitable, l’assureur peut couvrir les dépenses de relogement, dans la mesure où le contrat d’assurance habitation inclut une couverture à cet effet.

Les garanties optionnelles

Les garanties facultatives offrent une couverture pour les biens non inclus dans le contrat de base de l’assurance logement.

Il y a la garantie piscine qui offre une protection contre les imprévus qui pourraient se produire aux alentours de la piscine et les problèmes techniques des équipements. On peut aussi citer la garantie d’entretien électroménager qui prend en charge les dommages et les pannes imprévues de tous les appareils électroménagers de la maison.