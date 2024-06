Analyse détaillée: comprendre le prix de la Yamaha XSR 125

La Yamaha XSR 125 suscite un intérêt croissant parmi les amateurs de motos légères. Avec son design néo-rétro et ses performances adaptées aux débutants comme aux motards expérimentés, elle offre une combinaison séduisante entre esthétique vintage et technologie moderne.

Le prix de cette moto devient alors un point central de discussion. Quels sont les facteurs qui influencent son coût? Matériaux utilisés, innovations technologiques, coût de production et positionnement sur le marché sont autant d’éléments à considérer pour comprendre ce qui justifie son prix. L’analyse de ces aspects permet de mieux appréhender la valeur réelle de la Yamaha XSR 125.

A voir aussi : Résiliation d'assurance auto Groupama : les questions fréquentes

Caractéristiques techniques et performances

La Yamaha XSR 125 se distingue par des spécifications techniques qui en font un choix de prédilection pour les usagers de deux-roues, que ce soit pour des trajets urbains ou des escapades plus longues.

Moteur et performances

Cylindrée : 124 cc

: 124 cc Puissance : 15 ch

: 15 ch Couple : 11,5 Nm

: 11,5 Nm Vitesse maximale : 130 km/h

Dimensions et ergonomie

Poids : 140 kg

: 140 kg Hauteur de selle : 815 mm

: 815 mm Empattement : 1. 330 mm

: 1. 330 mm Réservoir : 11 litres

Le cadre en forme de diamant et la fourche UPSD de 37 mm assurent une stabilité et une maniabilité optimales, tandis que les freins à disque simple de 267 mm à l’avant et 220 mm à l’arrière garantissent une sécurité accrue.

A voir aussi : Aéroport CDG : les raisons de choisir Transparc pour garer sa voiture

Conformité et accessibilité

La Yamaha XSR 125 est conforme à la norme Euro 5, ce qui en fait un modèle respectueux des normes environnementales actuelles. Elle est accessible avec un permis B ou A1, ce qui élargit son public potentiel.

Équipée de pneus IRC Trail Winner GP-211R, elle offre une adhérence et une stabilité remarquables. Elle est compatible avec un échappement Akrapovic, permettant aux passionnés de personnaliser leur moto selon leurs préférences.

Comparaison avec les modèles concurrents

La Yamaha XSR 125 ne se contente pas de briller par ses propres mérites. Elle se mesure aussi à une concurrence féroce dans le segment des 125 cc. Parmi ses principaux rivaux, on trouve la KTM Duke 125, la Honda CB 125R, la Mash Seventy, l’Orcal Astor, et la Brixton Rayburn.

KTM Duke 125

Puissance : 15 ch

: 15 ch Poids : 137 kg

: 137 kg Vitesse maximale : 120 km/h

La KTM Duke 125 se démarque par son design agressif et ses performances dynamiques. Avec un poids légèrement inférieur à celui de la Yamaha XSR 125, elle offre une maniabilité accrue. Toutefois, sa vitesse maximale de 120 km/h reste en deçà des 130 km/h atteints par la Yamaha.

Honda CB 125R

Puissance : 13,3 ch

: 13,3 ch Poids : 126 kg

: 126 kg Vitesse maximale : 115 km/h

La Honda CB 125R mise sur l’efficacité et la légèreté. Avec une puissance moindre et un poids significativement réduit, elle cible les débutants et les usagers urbains. Elle ne rivalise pas avec la Yamaha XSR 125 en termes de vitesse et de couple.

Mash Seventy et Orcal Astor

Ces deux modèles se situent dans une gamme de prix comparable à celle de la Yamaha XSR 125 mais offrent des performances globalement inférieures. La Mash Seventy et l’Orcal Astor se distinguent par leur esthétique rétro, mais peinent à égaler les spécifications techniques et la fiabilité de la Yamaha.

La Yamaha XSR 125 se positionne donc comme une moto équilibrée, alliant performance et style dans le segment des 125 cc.

Analyse du rapport qualité-prix

La Yamaha XSR 125 se positionne dans un segment néo-rétro très concurrentiel, avec un prix fixé à 4. 599 euros, ce qui en fait une option attrayante pour les amateurs de motos 125 cc. Le rapport qualité-prix de ce modèle repose sur plusieurs éléments clés :

Technologie et sécurité : la XSR 125 est conforme à la norme Euro 5, garantissant des niveaux d’émissions réduits. Elle est équipée de l’ABS, un atout non négligeable en termes de sécurité.

: la XSR 125 est conforme à la norme Euro 5, garantissant des niveaux d’émissions réduits. Elle est équipée de l’ABS, un atout non négligeable en termes de sécurité. Performance : avec une puissance de 15 ch et un couple de 11,5 Nm, cette moto offre des performances respectables pour sa catégorie. Sa vitesse maximale atteint 130 km/h, ce qui la place en tête de son segment.

: avec une puissance de 15 ch et un couple de 11,5 Nm, cette moto offre des performances respectables pour sa catégorie. Sa vitesse maximale atteint 130 km/h, ce qui la place en tête de son segment. Design et ergonomie : son look néo-rétro, inspiré par le concept ‘Sport Heritage’ de Yamaha, attire immédiatement le regard. Avec une hauteur de selle de 815 mm et un empattement de 1. 330 mm, elle combine confort et maniabilité.

: son look néo-rétro, inspiré par le concept ‘Sport Heritage’ de Yamaha, attire immédiatement le regard. Avec une hauteur de selle de 815 mm et un empattement de 1. 330 mm, elle combine confort et maniabilité. Équipements : la XSR 125 bénéficie de pneus IRC Trail Winner GP-211R, d’une fourche UPSD de 37 mm et d’un cadre en forme de diamant, garantissant une expérience de conduite stable et agréable.

La Yamaha XSR 125 est aussi compatible avec des accessoires de haute qualité, comme l’échappement Akrapovic, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur moto selon leurs préférences. La combinaison de ces caractéristiques techniques et esthétiques justifie son prix et en fait une proposition intéressante pour les passionnés de motos 125 cc recherchant une machine performante et stylée.