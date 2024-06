Voitures hybrides versus voitures électriques

Progressivement, l’écomobilité ou la mobilité durable gagne du terrain. Elle implique l’encouragement du remplacement des véhicules thermiques par les modèles électriques ou hybrides. Vous ne savez pas quel choix effectuer parmi ces deux mécanismes ? Pour vous aider à trancher, quelques paramètres sont à évaluer. Nous faisons le point sur les différences entre les voitures hybrides et les voitures électriques.

Analyse des coûts initiaux d’achat entre hybrides et électriques

Tout d’abord, il convient de rappeler les principales spécificités des voitures électriques et des modèles hybrides. Une voiture 100 % électrique fonctionne grâce à l’électricité et est donc équipée d’une batterie rechargeable. Son homologue hybride, quant à elle, combine un moteur électrique et thermique pour allier les avantages des deux technologies. Les voitures hybrides et électriques sont considérées comme des automobiles à faible émission.

C’est pourquoi le gouvernement encourage leur utilisation en octroyant des subventions. Pour réussir à faire un choix entre ces deux modèles, vous devez déterminer vos besoins au préalable. La distance à parcourir et la région où vous vous trouvez influeront sur votre décision. Les véhicules électriques sont préférables pour les citadins. En revanche, ceux qui parcourent régulièrement de longues distances privilégient les voitures hybrides pour leur performance.

Une analyse des coûts initiaux doit ensuite être effectuée. Cela inclut le prix d’achat qui peut être allégé grâce à la prime à la conversion et aux bonus écologiques. Prenez le temps d’évaluer les incitations fiscales et le prix des modèles qui vous intéressent. N’oubliez pas non plus les autres frais, dont le coût de l’assurance. Vous pouvez en savoir davantage ici sur les contrats d’assurance auto pour les voitures hybrides et électriques. Comparer les tarifs, les garanties et les services vous orientera vers la solution qui vous correspond réellement.

Durabilité des composants : batteries et moteurs

La batterie et le moteur constituent des composants garants du bon fonctionnement et de la durabilité des voitures hybrides et électriques.

La batterie

L’autonomie est une préoccupation légitime pour les automobilistes désireux de s’offrir une voiture hybride ou électrique. Notez tout d’abord que l’usure de la batterie varie d’un véhicule à l’autre. En général, la batterie d’un modèle 100 % électrique a toutefois tendance à s’user plus rapidement qu’une version hybride. Concernant leur durabilité, on estime que les batteries des voitures hybrides ont une durée de vie moyenne entre 8 et 10 ans.

Les batteries des modèles électriques, en revanche, peuvent durer jusqu’à 10 et 15 ans. Logiquement, leur performance diminue avec le temps. Ce point est loin d’être anodin vu que le remplacement de la batterie peut représenter 20 à 30 % de la valeur du véhicule. Votre conduite et les conditions externes influencent aussi la durabilité de cette pièce maîtresse de votre voiture. Quelques bonnes pratiques feront également la différence.

Le moteur

Le moteur contribue grandement à la durée de vie globale des véhicules électriques et hybrides. En général, les moteurs des voitures électriques ont une durée de vie plus longue. Avec une structure plus simple, les moteurs électriques s’avèrent moins onéreux en entretien. D’ailleurs, les pannes sont moins fréquentes. Du côté des voitures hybrides, la double motorisation complique légèrement l’entretien.

Tout comme les véhicules classiques à moteur thermique, les modèles hybrides nécessitent le changement de filtres et d’huiles. Tout compte fait, choisir entre voiture hybride et électrique nécessite une analyse approfondie. De l’usage au prix en passant par l’entretien et la durabilité, à vous de voir quel modèle vous convient le mieux. Internet est une mine d’informations utiles pour vous aider dans votre choix.