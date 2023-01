4 façons de protéger votre voiture lorsque vous la garez dehors

Les dépenses que vous faites pour protéger votre véhicule ne doivent pas être prises à la légère. Garantir un espace sécurisé pour la garer, devrait faire partie de vos priorités. Tout le monde n’a cependant pas le luxe d’avoir un espace abrité pour son véhicule. Si vous garez votre véhicule dehors, cet article est fait pour vous ! Nous listons 4 façons de protéger votre véhicule lorsqu’il est garé en extérieur. On fait le point !

1. Lavez-la régulièrement

On ne saurait trop insister sur l’importance de garder une voiture propre. Lavez souvent votre véhicule pour vous assurer que les débris qui endommagent la peinture ne s’accumulent pas. S’il est garé à l’extérieur, faites du lavage de la voiture une habitude hebdomadaire. Cela empêchera les fientes d’oiseaux ou les pluies acides d’endommager la finition. Utilisez du savon pour lavage de voiture plutôt que du savon à vaisselle pour conserver les produits chimiques qui donnent au véhicule un éclat durable. Si vous avez à peine le temps de laver votre voiture à la maison, vous pouvez l’emmener dans une station de lavage commerciale.

Lire également : Méthodes rapides pour apprendre le code de la route

2. Vérifiez les conditions de votre assurance auto

Si vous garez votre voiture à l’extérieur, vous ne pourrez peut-être pas garantir qu’elle soit toujours en sécurité. Même si vous suivez tous nos conseils, il se peut qu’elle soit endommagée par les événements climatiques ou volée pendant que vous êtes absent. C’est pour cette raison que vous devez impérativement vérifier quelle couverture propose votre assurance auto actuelle. Si vous souhaitez en changer, vous pouvez utiliser un comparateur en ligne pour avoir une vision globale sur les conditions de chaque assureur. Nous vous recommandons de consulter les sites de chaque assureur qui vous intéresse pour trouver un contrat d’assurance auto pas cher. La MAIF propose par exemple des formules variées avec une couverture plus ou moins importante qu’il est intéressant de connaître.

3. Faites attention à la batterie

Même si le véhicule n’a pas été utilisé pendant plusieurs jours, la batterie se déchargera quand même. Assurez-vous que la batterie a été rechargée avant de reprendre la route. N’oubliez pas non plus de nettoyer les bornes de la batterie. C’est une erreur commune à de nombreux propriétaires de voitures. Vérifiez s’il y a une accumulation de fuites vertes autour du contact électrique. Si c’est le cas, vous pouvez la nettoyer avec du bicarbonate de soude et de l’eau à l’aide d’une brosse à dents ou demander à un professionnel du service après-vente de le faire pour éviter de perdre les réglages. Si vous ne le faites pas, l’accumulation peut finir par nuire à la connexion.

A lire aussi : Quel SUV occasion acheter en 2022 ?

4. Mettez un point d’honneur à l’entretenir

Ne pas utiliser la voiture pendant un certain temps ne signifie pas qu’il faille négliger l’entretien. Même si elle est laissée dehors pendant des jours, vous devez quand même respecter vos rendez-vous d’entretien et suivre le calendrier indiqué dans le manuel du propriétaire. Certaines voitures disposent également d’alertes de rappel d’entretien pour le prochain entretien recommandé. Si vous ne voulez pas que votre voiture vous laisse en plan au milieu d’un voyage, ne lésinez pas sur l’entretien.

Une voiture étant un investissement important, il est impératif de la protéger. Avec l’aide de ces conseils, vous devriez pouvoir en prendre soin plus facilement.