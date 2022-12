L’importance d’avoir une assurance habitation

Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez réellement besoin d’une assurance habitation ? Si vous considérez les nombreux avantages pratiques qu’une police d’assurance habitation peut vous apporter, il y a de fortes chances que vous y pensiez plus souvent et que vous soyez même enthousiaste à ce sujet !

Voici les 5 principaux avantages qu’une solide police d’assurance habitation peut vous apporter :

A lire également : Assurance habitation, comment résilier ?

1. Protection de votre habitation principale

La principale raison d’être des polices d’assurance habitation est de protéger votre habitation principale, la partie de votre maison où vous vivez réellement. Imaginez que vous soyez confronté à une perte totale due à un incendie ou à des dommages importants (et coûteux) causés par un ouragan ou une tornade.

Idéalement, vous devriez assurer votre maison à 100 % de sa valeur, mais un minimum de 80 à 90 % est assez courant. Les dommages mineurs, les dommages majeurs et le coût total de remplacement seront couverts par la plupart des polices.

A lire en complément : Assurance logement : pourquoi vos primes vont encore augmenter ?

2. Protégez vos structures isolées

La deuxième composante la plus importante de l’assurance habitation est la couverture de vos structures détachées, qui peuvent inclure un garage, des remises, des clôtures, la niche du chien, et plus encore.

Normalement, les structures détachées sont couvertes à hauteur de 10 % (ou un autre pourcentage) de la limite de couverture de votre habitation principale. Mais vous pouvez personnaliser votre police si vous souhaitez une couverture supplémentaire pour les structures détachées de votre propriété.

3. Couverture du contenu de votre maison

Chaque fois que vous souscrivez une assurance habitation, vous devez faire l’inventaire de tous les appareils, meubles, appareils électroniques et autres biens personnels à l’intérieur de votre maison qui seraient couverts par la police.

Si un événement couvert (comme une tempête) endommage ou détruit certains de ces biens, vous pouvez être remboursé en partie ou en totalité, selon les dispositions spécifiques de votre police. Il s’agit d’un avantage majeur de ce type d’assurance qui est souvent négligé par les propriétaires.

4. Couverture de la responsabilité civile

C’est l’une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez vraiment pas vous permettre d’être sans assurance habitation. Si quelqu’un se blesse dans vos locaux, cela peut coûter des dizaines de milliers d’euros ou plus en frais médicaux, et il est possible que vous soyez tenu responsable.

Votre police ne couvrira pas les blessures ou les dommages matériels subis par vous ou les résidents de votre maison. Elle est conçue pour vous protéger contre les poursuites coûteuses qui pourraient découler, par exemple, d’une morsure de chien infligée à un visiteur.

5. Assurance perte d’usage

Si vous êtes obligé de quitter votre maison pendant qu’elle est réparée ou reconstruite à la suite d’un événement couvert, vous devrez payer des frais d’hôtel, de nourriture et de déplacement. Ces frais seront couverts jusqu’à un certain point par la composante perte d’usage de votre police d’assurance habitation. C’est là un autre avantage de l’assurance habitation : elle fait bien plus que réparer les bardeaux endommagés !