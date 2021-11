4 astuces pour gagner au jeu de casino aviator

Il existe plusieurs moyens de se distraire tout en se faisant par la même occasion de l’argent. Au nombre de ces moyens figurent en première place les jeux en ligne et plus spécifiquement le casino en ligne. Ce dernier apparaît en effet comme une tendance vers laquelle la majorité est portée.

Il en est ainsi parce que les casinos regorgent d’une multitude de variétés de jeux. Il y en a pour tous et selon la convenance de chacun. Cependant, s’il y a bien un jeu qui attire tous les regards par ces temps-ci : c’est Aviator. Et pour cause, sa simplicité et la facilité à gagner de l’argent par son biais. En effet, lorsque vous avez connaissance de certaines astuces, vous pourriez faire fortune en y jouant.

Comprendre le jeu Aviator pour gagner

Pour faire simple, le jeu de casino Aviator est un jeu de chance et de risque où vous décidez du montant que vous aspirez à gagner. Vous pourriez en savoir plus ici. Généralement, le principe de ce jeu peut se résumer comme suit.

D’abord, vous avez à votre disposition quinze secondes chrono pour placer votre mise. Par la suite, l’avion s’envole, déclenchant de ce fait le multiplicateur également. Cela suppose donc que tant que l’avion planera, le multiplicateur s’affolera également. Mais attention à ne pas vous laisser emporter par ce vol.

En effet, il vous faut récupérer vos gains avant que l’avion n’explose. Vous devriez donc retirer vos gains en cliquant sur la rubrique « récupérer vos gains » avant le crash. Une fois que c’est fait, vos gains équivaudront à votre mise initiale multipliée par la côte affichée sur le multiplicateur.

Il est à noter qu’Aviator a une dimension sociale. Il comporte une fonction multijoueur pour rendre amusantes vos parties de jeu et par la même occasion augmenter vos gains. L’autre volet de cette fonctionnalité est le chat en direct.

Par celui-ci, vous avez la possibilité d’observer les discussions entre les autres joueurs ou mieux encore, d’interagir avec eux. Vous pouvez également voir les statistiques et prendre des paris gratuits.

Combinez à la fois l’option de pari manuel et de retrait automatique

Aviator est l’un des rares jeux en ligne qui ont le mérite d’être justes. Pour ça donc, il ne saurait avoir de techniques fiables à 100 %. Il n’en demeure pas moins qu’il existe des astuces qui ont fait leurs preuves. La combinaison des options pari manuel et de retrait automatique en fait partie.

D’abord avant de s’approprier cette stratégie de combinaison, il faut explorer les options de paris. Dans le cadre de cette astuce, nous aurons besoin de deux types d’options :

Pari manuel : qui contrairement au pari automatique suppose qu’à la fin de chaque manche vous inscrivez le montant de votre mise pour le tour suivant.

Retrait automatique : il s’agit ici de définir à l’avance une côte cible pour le multiplicateur. Ainsi donc une fois que le décollage de l’avion entraine le multiplicateur jusqu’à cette cible, vous entrez en possession de vos gains.

La combinaison de ces deux options vous permettra de régulariser vos gains. À partir de ce moment, vous n’aurez qu’à vous baser sur les probabilités. Inspirez-vous au besoin de l’illustration suivante décrivant cette stratégie.



Commencez le premier tour avec une mise initiale de 0,1 $ et enchainez avec 0,2 $ pour le compte de la deuxième manche. Placez un retrait automatique à x 1,50. Le but recherché ici est de prendre appui sur le plus grand pari pour compenser les petits et parallèlement utiliser le plus petit pour butiner de gros sous.

Pour en revenir à l’illustration, la deuxième mise sera récupérée avec des gains dès que le seuil des 1,50 sera atteint par le multiplicateur comme vous l’avez montré. Le montant à récupérer serait égal à 0,3 $ : l’équivalent de la totalité donc de mise.

Cette stratégie n’est pas formelle sur le nombre de manches. Cela voudra donc dire que vous pouvez décider d’aller le plus loin possible avec votre plus petite mise vu que vos éventuelles pertes sont déjà comblées.

Il est également à noter que vous avez la possibilité aussi de placer deux paris sur le même tour.

Focalisez-vous sur une faible volatilité

La volatilité dont il est question ici peut s’assimiler à l’entendue du parcours que fait l’avion entre son décollage et son crash. Il est exprimé en nombre décimal. C’est d’ailleurs le nombre qu’affiche le multiplicateur. De manière plus explicite, la volatilité représente la côte de chaque manque.

Généralement, l’avion plane entre x 1,10 et x 1,50. Se basant sur ce facteur, il ressort qu’il est judicieux de procéder à la récupération des gains en restant dans cette fenêtre. Du moins, vos mises autres que risquées doivent être retirées dans cet intervalle.

L’option de retrait automatique vous serait d’une très grande utilité dans l’application d’une technique comme celle-ci.

Étudiez les statistiques et paris en direct



En analysant les mises et statistiques en direct, vous pourrez définir le moment où miser pour maximiser vos chances de tomber sur un multiplicateur conséquent.

Concrètement, il s’agit de guetter une série de manches à faibles volatilités. Par exemple, vous pouvez attendre 5 à 10 tours de suite compris entre x 1,01 et x 1,80. Si vous êtes en présence d’un tel cas, n’ayez aucune hésitation à vous positionner sur la manche suivante.

Placez donc vos paris et montez l’option retrait automatique à x 2,00 pour l’un d’entre eux. Ce sera donc la volatilité de base. Après donc récupération des premiers gains, vous pourrez vous laisser aller à des risques plus élargis avec la deuxième partie.