3 choses fondamentales à retenir à propos de l’alopécie

Une pathologie pouvant entraîner d’importantes chutes de cheveux, l’alopécie est généralement d’origine génétique. Il est source de préoccupation majeure pour les uns et les autres. Cependant, pour arriver à bout de ce mal, il est important de savoir ce que c’est, les causes qui l’engendrent et les types de traitement possibles.

L’alopécie : définition

En réalité, l’alopécie évoque la chute non seulement de cheveux, mais aussi de poils de n’importe quelle partie du corps. Avant de vous lancer dans un processus de traitement ou encore moins faire appel à un chirurgien spécialiste de la greffe capillaire, notez qu’il existe diverses formes d’alopécie, allant de la raréfaction des cheveux à la calvitie. Cependant, l’alopécie est classifiée en 2 grandes catégories. La première catégorie désigne l’alopécie non cicatricielle. Dans cette catégorie, les cheveux peuvent pousser, car les follicules pileux sont toujours vivants. Pour ce qui concerne la catégorie de l’alopécie cicatricielle, d’autres cheveux ne peuvent être produits, car les follicules pileux sont détruits.

Quelles sont les causes de l’alopécie ?

Les causes de l’alopécie sont multiples et pour lutter contre l’alopécie de façon efficace, les spécialistes du domaine en ont une maîtrise parfaite. La chute des cheveux, que cette dernière soit temporaire ou permanente, peut être déclenchée par de nombreux facteurs, dont des toxines, des allergies, des infections, des brûlures, des blessures et des substances irritantes. Certains médicaments, dont les stéroïdes anabolisants peuvent également engendrer l’alopécie.

Par ailleurs, la chute des cheveux peut également être engendrée par la chimiothérapie, la radiothérapie et une insuffisance rénale chronique. Aussi, une dysfonction de la glande thyroïde, une surdose de vitamine A, un déséquilibre hormonal, une anémie ferriprive, la fièvre, ou une grossesse peut engendrer une perte de cheveux.

Les différents types de traitement contre l’alopécie

Pour soigner l’alopécie, différents types de traitements existent.

Traitement médical

Vu la longue liste de causes de l’alopécie, les traitements médicaux sont également nombreux. Il s’agit entre autres de solution topique de minoxidil qui freine la chute des cheveux et en stimule la croissance ; de finastéride qui est destiné aux hommes atteints de calvitie, il favorise cependant la repousse capillaire chez certains seulement. Toutefois, l’effet thérapeutique de la finastéride cesse dès l’arrêt du traitement.

On retrouve également dans la liste la spironolactone qui est recommandée pour les femmes atteintes d’alopécie androgénétique chez qui le minoxidil n’est pas efficace. C’est en effet une molécule qui bloque les hormones qui jouent un rôle dans la chute des cheveux. Les antifongiques aussi font partie de la liste et sont efficaces pour traiter les chutes de cheveux engendrées par la teigne.

Traitement chirurgical

En cas d’inefficacité des traitements médicaux, quelques méthodes chirurgicales peuvent être utilisées. Ces dernières contribuent au remplacement des cheveux. Notez que la plus populaire des méthodes chirurgicales employées est la technique des microgreffes. C’est en effet un traitement durable qui nécessite non seulement du temps, mais aussi de l’argent. Cela est dû à la complexité de sa réalisation qui nécessite de prélever les cheveux et de les transplanter un à un.