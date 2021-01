Accueil » Habitat 3 astuces DIY pour décorer son salon Habitat 3 astuces DIY pour décorer son salon

Le salon est l’une des pièces les plus importantes de votre maison. C’est la pièce de vie commune, mais c’est aussi et surtout celle où vous allez recevoir des visiteurs. Il est donc nécessaire que votre salon soit une pièce agréable qui reflète votre personnalité.

Vous pouvez insuffler un peu de vous dans votre salon en fabriquant vos propres décorations avec du DIY. Il n’est cependant pas facile de trouver de bonnes idées de décorations que vous pourrez réaliser. Dans cet article, vous trouverez 3 astuces DIY que vous pourrez appliquer chez vous pour décorer votre salon.

Adoptez le macramé

Le tissage au macramé est un art ancestral créé par des tisserands arabes au 18e siècle. Le macramé permet de réaliser de beaux objets, notamment des bijoux, mais surtout de la décoration à partir de laine. Le macramé est très apprécié dans le milieu de la décoration et constitue l’une des pratiques DIY les plus répandues.

En optant pour le macramé, vous vous ouvrez un vaste champ de possibilités décoratives et créatrices. Vous pourriez fabriquer des tissages muraux, des rideaux, des tapis, des portes-pots et même des suspensions pour ampoules afin de décorer votre salon. Si vous êtes intéressé, vous pourrez vous procurer du matériel pour essayer le macramé en cliquant sur ce lien.

Avec ses couleurs vives ou écrues, le macramé est parfait pour de la décoration et vous permettra d’ajouter une touche bohème et chic à votre salon.

Transformez les objets que vous n’utilisez plus en mobilier ou en décoration

Le DIY fait avant tout appel à votre créativité. En vous montrant inspirés et créatifs, vous pourrez facilement créer de magnifiques décorations pour votre salon. Vous pourrez par exemple donner une seconde vie à des objets que vous n’utilisez plus.

Ainsi, avec un peu de bricolage, vous pourrez transformer de vieilles caisses en une table basse ou faire un canapé à partir de palettes et de coussins. Des planches de bois ou une guitare délaissée peuvent servir d’étagères ; un aquarium inhabité ou des ampoules usées peuvent devenir un terrarium. Avec le DIY, votre imagination constitue votre seule limite et vous aurez très vite un salon avec une décoration unique et personnelle.

Customisez les décorations déjà présentes ou créez-en de nouvelles

Une autre astuce DIY, c’est de partir d’objets déjà existants et de les modifier pour les rendre plus beaux. Vous pourrez utiliser diverses formes d’expression artistiques pour faire d’objets banals ou peu élégants de véritables œuvres d’art.

Vous pouvez par exemple utiliser des stickers autocollants et les appliquer sur des vases en reproduisant des formes d’animaux, de paysages ou même d’origamis. Vous pouvez également ajouter de la broderie sur les coussins de votre salon.

Enfin, vous pouvez vous-même créer vos propres décorations. Vous pourriez par exemple réaliser des patchworks pour décorer votre salon. Si vous manquez d’idées en faisant une recherche sur internet vous trouverez une multitude de tutoriels et d’exemples dont vous pourrez vous inspirer.

En résumé, le DIY est l’une des meilleures manières de décorer votre salon. En fabriquant vous-même vos décorations, vous pouvez en effet être sûr d’avoir un intérieur unique et qui vous ressemble.