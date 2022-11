Vacances en Corse : conseils pour profiter du séjour

L’iconique île de beauté, la Corse, est une destination privilégiée pour profiter d’un séjour mémorable en vacances. Plages de sable fin, criques sauvages, eaux bleu lagon, magnifiques paysages en bord de mer et temps ensoleillé font de cette île un lieu paradisiaque pour passer des vacances agréables en famille ou entre amis. En revanche, pour profiter au maximum de votre séjour en Corse, la rédaction vous offre en exclusivité quelques conseils pratiques.

Quels sont conseils pratiques pour organiser votre séjour en Corse ?

L’une des plus belles îles est à découvrir en France durant un séjour bien organisé. N’hésitez pas à faire la location d’un voilier en Corse pour découvrir cette magnifique île.

A découvrir également : Comment bien choisir ses rollers ?

Choisir d’organiser votre séjour en Corse en dehors de la saison estivale

Afin de profiter des petits prix pour un séjour en Course, il faut privilégier la période qui n’est pas estivale. En effet, lorsque les grandes vacances d’été approchent, les tarifs pour faire un séjour en Corse ont tendance à grimper en flèche avec parfois un doublement du prix par rapport aux autres périodes. La Corse est une destination très prisée, ce qui fait que les hôteliers et les voyagistes n’ont en général pas de difficulté à vendre leurs prestations de services pour passer des vacances en Corse en été à des tarifs plus élevés.

L’été est la période où la demande monte de manière spectaculaire. De plus, il ne faut pas sous-estimer le climat durant cette période de l’année. En effet, sur l’Île de beauté, il fait très chaud durant le mois de juillet et le mois d’août. Ainsi, si vous n’êtes pas un grand amateur des fortes chaleurs, il vaut mieux partir en Corse en vacances en dehors des traditionnelles vacances d’été.

A lire également : Que regarder à la télévision pour se divertir ?

Partir au mois de septembre ou au mois d’octobre est la solution la plus adaptée, car il fait moins chaud et les prix sont moins élevés. Le printemps est également une période à privilégier pour découvrir en vacances les jolis paysages de l’île de beauté. Pour les moins frileux, les eaux bleu lagon des plages corses peuvent se rejoindre au mois d’Avril ou au mois de Mai.

Organisez votre séjour, vos visites et vos activités.

Lorsque vous partez en voyage, il est primordial d’avoir un itinéraire préparé à l’avance afin de savoir ce que vous allez concrètement faire en matière d’activité. N’hésitez pas à parcourir les différents circuits proposés par des sites internet pour vous donner une idée d’élaboration de votre propre parcours en Corse. Choisissez les incontournables pour transformer ce voyage en Corse en des vacances mémorables. Les agences de voyages peuvent aussi vous accompagner dans ce projet de voyage en Corse.

Les activités maritimes en bateau sont agréables. Vous pourrez ainsi profiter en semaine d’une excursion maritime en bateau, prendre des photos avec vos enfants et contempler la beauté de la région.

Quelles sont les autres astuces pour profiter au maximum de votre voyage en Corse ?

Choisir des hôtels dans une ville particulière n’est pas toujours une chose aisée, car l’offre est assez variée et large en termes d’hébergement. Voici quelques conseils à adopter.

L’hébergement

Il existe une panoplie d’hébergements disponibles en Corse. Un hôtel luxueux, un hôtel économique ou encore des campings pour les amoureux de la nature. Les offres de camping sont multiples avec parfois la plage à côté du camping. Il est aussi possible de loger chez l’habitant dans l’une des nombreuses villes de Corse.

Il est souvent possible depuis internet de réserver une location et de réserver vos vols par la même occasion pour avoir un voyage en Corse parfaitement organisé.

Partir en Corse

Pour vous rendre en Corse, vous pouvez opter pour le Ferry depuis les villes françaises comme Marseille. Il est aussi possible de prendre le ferry depuis des villes italiennes comme Savone. L’avion est l’autre mode de transport pour se rendre en Corse dans l’un de ses 4 aéroports internationaux qui se trouvent à Ajaccio, Calvi, Bastia et Porto-Vecchio.

Le déplacement en Corse

En corse, les autoroutes n’existent pas, mais il y a des petites routes sinueuses qui font la jonction entre les différentes villes. Louer une voiture est donc une solution intéressante, car la voiture est le mode de transport principal en Corse. Sinon, certains cars sur les lignes régulièrement traversent toute l’île en fonction des villes principales. La plupart de ces lignes démarrent dans la capitale Ajaccio. Partir à la plage en famille sera d’autant plus simple.

Il existe aussi une ligne ferroviaire reliant Bastia en Haute-Corse à Ajaccio en Corse-du-Sud. Cette ligne possède des arrêts aussi à Vizzavona et Corte.