Coupelife Immobilier est une référence à Rennes dans le secteur immobilier. Si elle dispose aujourd’hui d’une bonne notoriété auprès des acheteurs de logements, c’est en partie grâce à la qualité des services offerts à ceux-ci. En effet, l’entreprise vous permet de réaliser votre investissement immobilier en acquérant le bien de vos rêves.

Un accès prioritaire aux annonces immobilières

L’agence Coupefile Immobilier a établi des partenariats exclusifs avec plusieurs agences immobilières basées à Rennes afin de vous permettre d’être informé prioritairement des annonces immobilières. Ainsi, vous disposerez d’une longueur d’avance sur les autres potentiels acquéreurs.

En effet, ces différents partenariats viennent favoriser un accès complet au marché immobilier. Ainsi, l’agence vous permet d’acquérir rapidement votre logement en évitant qu’un autre acheteur vous devance. En réalité, le constat qui est courant sur le marché est que les biens immobiliers mis en vente sont souvent cédés avant même qu’une visite sur le lieu du logement ait pu être effectuée.

Le nombre d’acheteurs étant très grand, une forte affluence existe sur le marché. Coupefile Immobilier vous propose donc des services vous permettant d’être le premier à acheter une maison à vendre. De façon concrète, vous êtes contacté en priorité par un agent immobilier partenaire de l’agence lorsque celui-ci reçoit un nouveau bien mis en vente répondant à vos critères de recherche.

Ainsi, le fait d’être parmi les premiers acquéreurs est une opportunité qui vous permet de disposer de plus de temps pour étudier le bien immobilier. Aussi, les chances de voir votre offre d’achat acceptée sont élevées.

Une collaboration optimisée avec toutes les agences immobilières

L’agence Coupefile Immobilier travaille en constante collaboration avec l’ensemble des agences immobilières partenaires. Ces dernières reçoivent de façon instantanée tous les critères de recherche relatifs au bien immobilier à acquérir. Ainsi, l’entreprise vous évite d’avoir à parcourir la multitude d’agences rennaises disponibles.

Elle se charge donc de mener toutes les démarches à votre place en s’assurant que votre dossier soit toujours en haut de la liste. De plus, l’agence met à votre disposition un conseiller personnel. Ce dernier jouera un rôle d’intermédiaire entre vous et les agences immobilières. Il s’assure de faire parvenir à celles-ci vos avis sur les biens immobiliers présentés et les visites sur sites réalisées.

Aussi, le conseiller se charge d’informer immédiatement les agences en cas de modification de vos paramètres de recherche immobilière. Par conséquent, ladite recherche devient plus efficace en vous offrant l’accès au portefeuille de tous les agents immobiliers simultanément.

Trouver des offres adaptées à vos besoins

L’agence Coupefile Immobilier vous permet de trouver le bien immobilier qui satisfait toutes vos attentes. Pour cela, il vous propose un moyen de décrire exactement ce que vous recherchez. En effet, l’agence vous présente un formulaire à remplir. Sur celui-ci, vous serez invité à donner avec précision la localisation du bien que vous souhaitez acquérir.

Aussi, il vous faudra détailler toutes les caractéristiques que doit avoir le logement ou la maison à acheter. Par ailleurs, l’agence vous permet de visiter les maisons qui vous sont proposées. Au fur et à mesure des visites, vous pourrez modifier vos paramètres de recherche.

Enfin, après chaque visite, un compte rendu comportant vos avis sur le bien visité est établi. Cette démarche va permettre d’éviter les pertes de temps. De plus, elle permettra aux agents immobiliers de vous proposer ce qu’il vous faut.