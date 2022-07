Un peu d’activité physique chaque jour et se glisser sous la couverture lestée pour une bonne nuit de sommeil

Vous rencontrez trop souvent des problèmes d’insomnie ? Bien s’endormir la nuit favorise la reconstruction cellulaire c’est ce qui nous rend en grande forme le matin. Si vous avez passé une nuit agitée, il est possible le matin que vous soyez moins motivé et que ne soyez pas très amusants. Sachez que le manque d’exercices physiques fait partie des sources de ces troubles de sommeil.

Faites du sport chaque jour pour mieux dormir la nuit

De préférable, un petit tour en jogging est l’idéal chaque matin. Mais en raison de la routine bien chargée chaque jour, ça ne fait rien aussi de faire un peu de sport dans la soirée. Cependant, il faut savoir que cette pratique est néfaste sur le sommeil si elle est effectuée trop tard.

Quelle relation entre le sport et le sommeil ?

Faire du sport aide à allonger la durée du sommeil, c’est ce qui favorise la régénération cellulaire. Le phénomène conduit à la diminution de la température corporelle très utile pour entrer dans le cycle de sommeil. Ce qui permet de bénéficier d’une sensation de repos au réveil, une meilleure relaxation des muscles durant le sommeil. Grâce au sport, vos problèmes de manque de sommeil seront réglés !

Dans la soirée ou dans la journée pour faire du sport ?

Si vous vous demandez, quel est le moment propice pour faire du sport si c’est bien un facteur d’amélioration du sommeil ? La baisse de température contrôlée le soir par notre cerveau est ce qui conditionne notre sommeil. Ce qui vous fait ressentir un sentiment de fatigue vers 18h ce qui influence notre sommeil après le pic de température du corps. Même si vous n’avez pas le temps et qu’il ne reste que la soirée pour enfin profiter d’un moment pour vous, sachez que faire du sport tardivement influencera notre horloge biologique et c’est ce qui entraîne un réchauffement du corps. Ce qui va dérégler les régulations de températures. Durant la pratique d’une activité sportive, la chaleur corporelle augmente. Si vous pratiquez du sport dans la soirée, vous serez pleinement éveillé et il sera difficile de redescendre en condition de sommeil. Ainsi, il est conseillé de se réveiller tôt le matin ou de choisir un moment de la journée pour pratiquer du sport.

Qu’est-ce que la couverture lestée à avoir avec tout ça ?

Une couverture lestée est le partenaire d’une bonne nuit de sommeil. En plus du sport, vous devrez vous offrir une jolie couverture pondérée pour assurer votre endormissement. La couverture lestée a été conçue pour que l’utilisateur puisse dormir rapidement et passe une nuit profonde. Ces genres de couvertures sont plus lourdes pour que vous ressentez une sensation d’être protéger, la couverture vous enveloppe et vous offre une nuit sécurisée comme si elle vous offre un gros câlin. Ces couvertures aident à favoriser la stimulation d’hormones de sérotonine qui est une hormone de bonheur, de mélatonine pour réguler le système biologique et de l’ocytocine pour que vous soyez toujours de très bonne humeur.

