Tunnel sous la Manche en moto : l’aventure insolite désormais possible

Traverser le Tunnel sous la Manche en moto, une aventure insolite qui attire de plus en plus d’adeptes. Jusqu’à récemment, seules les voitures et les trains avaient le privilège d’emprunter cette infrastructure emblématique. Désormais, les motards peuvent eux aussi profiter de ce passage unique qui relie la France et le Royaume-Uni.

Cette nouvelle possibilité offre aux passionnés de deux-roues une expérience hors du commun, alliant la liberté de la route à l’ingéniosité technique du tunnel. Les premiers retours sont enthousiastes, les motards louant la sensation de traverser sous la mer tout en gardant le contrôle de leur machine.

Le tunnel sous la Manche : une aventure unique pour les motards

Le tunnel sous la Manche, inauguré en 1994 par Elizabeth II et François Mitterrand, est une prouesse d’ingénierie longue de 50,5 km, dont 38 km sous la mer. Reliant Calais en France à Folkestone au Royaume-Uni, il offre désormais une nouvelle perspective aux motards avides d’aventures insolites. Géré par Getlink, ce passage permet une traversée rapide et sécurisée.

Une nouvelle expérience proposée par Eurotunnel

Eurotunnel offre ce service via Le Shuttle, qui transporte les véhicules, y compris les motos. Avec une durée de traversée de seulement 35 minutes, ce mode de transport permet d’accéder rapidement à l’autre côté de la Manche. Ce service, autrefois réservé aux voitures et aux camions, s’ouvre ainsi aux passionnés de deux-roues, leur promettant une expérience unique.

Préparer sa moto et ses documents pour la traversée

Une traversée en moto sous la Manche nécessite une préparation minutieuse pour garantir une expérience sans encombre. Avant d’aborder ce périple, les motards doivent s’assurer que leur véhicule est en parfait état de marche. Cela inclut une vérification rigoureuse des éléments suivants :

Pneus : la pression et l’usure doivent être conformes aux normes de sécurité.

: la pression et l’usure doivent être conformes aux normes de sécurité. Freins : le système de freinage doit être fonctionnel et efficace.

: le système de freinage doit être fonctionnel et efficace. Éclairage : tous les feux, y compris les clignotants et les feux de freinage, doivent être opérationnels.

Les documents nécessaires pour la traversée doivent être préparés à l’avance. Les motards doivent disposer de :

Passeport : un passeport en cours de validité est requis pour traverser la frontière entre la France et le Royaume-Uni.

: un passeport en cours de validité est requis pour traverser la frontière entre la France et le Royaume-Uni. Permis de conduire : le permis doit être reconnu par les autorités britanniques.

: le permis doit être reconnu par les autorités britanniques. Assurance : une couverture adéquate pour rouler sur les routes britanniques est indispensable.

Pensez à bien respecter les consignes de sécurité fournies par Le Shuttle. Le transport des motos est soumis à des règles strictes pour garantir la sécurité de tous les passagers. Cela inclut l’obligation d’attacher correctement la moto à l’intérieur du train et de suivre les indications du personnel d’Eurotunnel.

En suivant ces recommandations, les motards pourront profiter pleinement de cette aventure insolite sous la Manche, en toute sécurité et sérénité.

Les étapes clés pour une traversée en moto réussie

Avant d’embarquer pour cette aventure unique, les motards doivent suivre quelques étapes essentielles. Chacune de ces étapes garantit une traversée fluide et sécurisée sous la Manche.

Réservation et embarquement

Réservez votre passage avec Le Shuttle à l’avance. Les créneaux horaires peuvent rapidement se remplir, surtout en haute saison. Lors de l’embarquement, suivez les instructions du personnel pour aligner correctement votre moto.

Contrôles de sécurité

Arrivez tôt pour passer les contrôles de sécurité. Vous devez présenter votre passeport et le permis de conduire. Les agents vérifieront aussi l’assurance de votre moto.

Installation à bord

À bord du train, attachez votre moto solidement. Utilisez les dispositifs de fixation fournis par Eurotunnel. Le motard doit rester à proximité de son véhicule en cas de besoin.

Durée de traversée

La traversée avec Le Shuttle dure environ 35 minutes. Profitez de ce court laps de temps pour vous détendre. Restez attentif aux annonces, notamment celles concernant l’arrivée à Folkestone.

Sortie et formalités

À l’arrivée, suivez les indications pour sortir du train. Préparez-vous à affronter les routes britanniques, où la conduite se fait à gauche. Assurez-vous d’avoir tous vos papiers en règle pour éviter tout désagrément.

En suivant ces étapes, les motards pourront traverser le tunnel sous la Manche en toute sérénité, prêts à explorer les routes du Royaume-Uni dès leur arrivée.

Explorer l’Angleterre à moto après la traversée

Folkestone : première étape incontournable

Après avoir débarqué à Folkestone, les motards peuvent profiter de cette charmante ville côtière. Folkestone offre une vue imprenable sur la Manche et un accès direct à la campagne anglaise. Promenez-vous le long de la plage ou prenez un café dans l’un des nombreux établissements locaux.

Parcours emblématiques

Le Royaume-Uni regorge de routes pittoresques idéales pour une balade à moto. Parmi les parcours incontournables :

La route A259 : elle longe la côte sud de l’Angleterre, offrant des vues spectaculaires sur la mer.

: elle longe la côte sud de l’Angleterre, offrant des vues spectaculaires sur la mer. Le parc national des South Downs : parfait pour ceux qui recherchent des paysages vallonnés et des routes sinueuses.

: parfait pour ceux qui recherchent des paysages vallonnés et des routes sinueuses. La route A2 : elle vous mènera directement à Londres, une option idéale pour les amateurs d’urbanisme.

Préparation et sécurité

Considérez quelques éléments avant de partir sur les routes anglaises :

Conduite à gauche : acclimatez-vous rapidement à cette particularité britannique.

: acclimatez-vous rapidement à cette particularité britannique. Équipement : portez un casque conforme aux normes britanniques et assurez-vous que votre moto est en bon état.

: portez un casque conforme aux normes britanniques et assurez-vous que votre moto est en bon état. Assurance : vérifiez que votre assurance couvre bien les trajets au Royaume-Uni.

Découverte culturelle

Les motards peuvent aussi profiter de leur voyage pour découvrir la richesse culturelle du Royaume-Uni. Visitez des sites historiques comme les châteaux de Douvres et de Leeds, ou explorez les villages typiques du Kent, souvent appelés le ‘jardin de l’Angleterre’.

En suivant ces suggestions, vous pourrez pleinement profiter de votre aventure à moto en Angleterre, tout en découvrant des paysages et des sites exceptionnels.