Soin du visage : comment détoxifier sa peau et arborer un teint lisse et lumineux ?

Transpiration, pollution, stress, alimentation trop grasse… Voici autant de facteurs responsables de la production de toxines au niveau de votre peau. Avec le temps, elles causent imperfections, teint terne, rougeurs et pores dilatés. Pour éviter cela, il convient de détoxifier sa peau régulièrement. Découvrez les gestes quotidiens pour éliminer les toxines et obtenir un teint lisse et lumineux.

Opter pour un sérum anti-pollution

De nombreux produits cosmétiques se révèlent être essentiels pour détoxifier la peau, à commencer par un sérum soin visage anti-pollution. Fabriqué avec des actifs concentrés, il protège la peau et élimine rapidement les toxines de la pollution. De plus, il permet une meilleure oxygénation des cellules afin de faciliter leur régénération.

Pour obtenir un tel résultat, appliquez votre sérum le matin, après avoir nettoyé votre visage. Déposez quelques gouttes dans la paume de votre main, puis faites des petits mouvements circulaires du bout des doigts. N’oubliez pas d’en appliquer sur votre cou et au niveau du décolleté. La peau située au niveau de ces zones étant autant exposée aux diverses toxines du quotidien.

Réaliser un double nettoyage

Afin de détoxifier votre peau, réalisez, chaque jour, un double nettoyage. Pour ce faire, commencez par démaquiller votre visage à l’aide d’une huile démaquillante. Elle attirera toutes les impuretés et les résidus de maquillage. Déposez quelques gouttes sur un coton ou directement sur votre peau. Massez votre épiderme afin de bien décoller votre make-up, puis rincez votre visage à l’eau claire.

Une fois votre démaquillage réalisé, nettoyez votre peau à l’aide d’un savon purifiant. Celui-ci va éliminer les dernières traces de make-up et retirer toutes les bactéries et toxines présentes à la surface de la peau. Souvent composé à base de charbon ou d’argile verte, un tel nettoyant rééquilibrera le pH de la peau, régulera la production de sébum et purifiera l’épiderme. De quoi avoir une peau plus lisse, lumineuse et dénuée d’imperfections.

Faire un soin gommant

Les toxines pouvant se loger dans les couches inférieures de l’épiderme, faites un soin gommant et exfoliant à raison d’une fois par semaine. En effet, un tel soin désincrustera les impuretés en profondeur et permettra une meilleure oxygénation des cellules.

Veillez à choisir un gommage adapté à votre type de peau. Bien que les soins exfoliants composés de petits grains s’avèrent être efficaces, ils peuvent abîmer les peaux fragiles. Si tel est votre cas, optez pour un gommage enzymatique.

Appliquer un masque purifiant

En complément d’un bon nettoyage et d’un gommage, pensez à appliquer un masque purifiant sur votre visage une fois par semaine. Ce soin purifiera et assainira votre peau en profondeur afin de lui redonner de l’éclat et limiter l’apparition d’imperfections.

Faites votre masque sur une peau préalablement nettoyée et séchée. Pour profiter de tous les bienfaits d’un tel produit, réalisez ce soin le soir avant de vous coucher. En effet, une fois votre masque retiré, n’hésitez pas à laisser l’excédent de produit sur votre peau. Cette dernière absorbe tous les nutriments dont elle a besoin au cours de la nuit.

À savoir : cette astuce fonctionne uniquement si vous optez pour des masques en tissu. Les masques à l’argile devant être rincés à l’eau claire quelques minutes après application.

Boire beaucoup d’eau

Enfin, pour éliminer les toxines de votre peau, pensez à boire suffisamment d’eau au cours de la journée (entre 1.5 L et 2 L). L’eau ayant un effet drainant, elle favorise l’élimination des toxines présentes dans votre épiderme, mais également dans votre organisme.

En plus de son action détoxifiante, boire beaucoup d’eau permettra une meilleure hydratation de votre épiderme.