Sandales : les tendances de cette saison à ne pas manquer

L’été approche à grands pas et il est temps de penser à rafraîchir notre garde-robe. Parmi les incontournables de la saison estivale, les sandales figurent en bonne place pour apporter une touche de légèreté et de style à nos tenues. Cette année, les créateurs et les marques de chaussures rivalisent d’ingéniosité pour proposer des modèles toujours plus tendance et adaptés à tous les goûts. Des coupes audacieuses aux matériaux innovants, en passant par des coloris chatoyants, découvrez les tendances phares de la saison pour vous aider à dénicher la paire de sandales qui vous sublimera cet été.

Les sandales à plateforme : le must-have de l’été

Parmi les tendances de cette saison à ne pas manquer, on trouve les sandales à plateforme. Ce type de chaussure a été popularisé dans les années 70 par des artistes et des célébrités qui recherchaient une allure décontractée sans sacrifier leur taille. Aujourd’hui, cette tendance revient en force avec un design rafraîchi et modernisé pour s’adapter aux goûts du 21e siècle.

Les sandales à plateforme sont parfaitement adaptées aux tenues estivales, grâce à leur semelle épaisse qui offre confort et maintien tout au long de la journée. Elles sont aussi polyvalentes : qu’il s’agisse d’une robe midi légère ou d’un jean ajusté, elles donnent une touche personnelle au look général.

On retrouve souvent ces sandales surmontées d’une bride cheville ou encore de larges brides croisées sur le dessus du pied afin d’aider à la fois l’esthétique ainsi que le confort lorsqu’on marche. Si vous cherchez quelque chose avec plus d’éclat pour habiller votre tenue estivale, alors optez pour une paire ornée de strass scintillants ou même celle intégrant des éléments naturels tels que des coquillages colorés ou autres décorations artisanales.

Il faut souligner que l’ajout subtil mais significatif de hauteur peut donner un coup de pouce certain en matière de confiance en soi.

Les sandales à lacets : la tendance qui monte

Les sandales à lacets sont aussi très populaires cette saison. Ce style est parfait pour les femmes qui recherchent des chaussures confortables et faciles à porter lors de leurs sorties en ville ou même pour une occasion plus habillée. Les lacets ajoutent une touche d’élégance et permettent un ajustement personnalisé.

De nombreuses marques proposent différentes variations de ce style, allant des modèles simples avec quelques lanières jusqu’à ceux avec des détails plus élaborés tels que des glands, des pompons ou encore du cuir tressé. Les matériaux utilisés vont aussi du cuir au daim en passant par le textile.

Les sandales à lacets peuvent être portées avec pratiquement n’importe quoi : shorts courts, jupes légères, pantalons fluides pour un look casual chic ou bien encore des robes longues bohèmes pour un look romantique.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu différent mais tout aussi tendance cette saison, envisagez les sandales géométriques. Ces chaussures se caractérisent par leur design épuré et moderne inspiré par la mode architecturale. Des formes audacieuses et souvent asymétriques font toute la différence dans ces chaussures uniques qui attirent l’œil en toutes circonstances.

Les sandales minimalistes : sobres et élégantes

Un autre style de sandales qui mérite d’être mentionné cette saison est celui des sandales minimalistes. Ce type de chaussures se caractérise par une conception simple et épurée, avec très peu ou pas de détails superflus. Les matériaux utilisés sont souvent naturels tels que le cuir et la toile, ce qui donne aux sandales un aspect organique.

Les sandales minimalistes sont parfaitement adaptées pour les femmes qui aiment la sobriété tout en restant à la pointe de la mode. Elles peuvent être portées avec presque n’importe quelle tenue, que ce soit pour aller au travail ou simplement se balader en ville.

Leur design minimaliste permet aussi une grande variété de couleurs proposées : du noir classique au rouge vif en passant par le bleu marine.

Ces quelques styles de sandales tendances vous donneront un large choix pour être chic et confortable cet été.

Les sandales à imprimés vifs : un coup de pep’s pour vos tenues

En revanche, si vous êtes à la recherche d’un style plus audacieux et coloré pour vos sandales cet été, ne cherchez pas plus loin que les sandales à imprimés vifs. Cette tendance affiche une palette de couleurs vibrantes et des motifs amusants, allant des imprimés floraux aux motifs géométriques.

Les sandales à imprimés vifs sont souvent fabriquées avec un mélange de matériaux tels que le cuir ou le textile. Les détails peuvent inclure des boucles, des sangles croisées ou même un talon compensé.

Il faut noter qu’il faut faire preuve de prudence lors du choix d’une paire de sandales à imprimés vifs. Trop d’impressions peuvent être accablantes et causer une rupture dans votre tenue. Il est donc recommandé d’associer ces chaussures avec une tenue simple pour équilibrer l’ensemble.

Si vous recherchez quelque chose qui sort vraiment du lot cette saison, optez pour les modèles lumineux qui attirent l’œil comme les sandales néons ou métalliques. Ces styles alternatifs ajouteront instantanément de la personnalité à votre ensemble tout en mettant en valeur votre bronzage estival.