Restauration en entreprise : la tendance est aux plateaux-repas

C’est parce que notre mode de vie a beaucoup changé que les entrepreneurs sont tenus de suivre le mouvement. Le marché des plateaux-repas en entreprise connaît actuellement un succès grandissant. Cette situation s’explique par le fait que les gens n’ont plus vraiment le temps de s’alimenter durant leurs heures de travail. Avec ce nouveau mode de restauration, ils peuvent facilement s’alimenter maintenant.

Un concept innovant et avantageux

Le marché des plateaux repas est véritablement parvenu à séduire la population. C’est parce que le rythme de travail s’est de plus en plus accéléré et que les entreprises mènent des politiques de cost killing que ce mode de restauration a désormais le vent en poupe. La livraison de plateaux repas en entreprise séduit les particuliers. Ces derniers ont maintenant la possibilité de bien se nourrir sans perdre une minute de leur précieux temps. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est bien de passer leur commande à l’aide d’un téléphone ou d’un ordi. Un service irréprochable leur sera ainsi assuré, avec au programme des repas de qualité confectionnés à base de produits locaux, frais et/ou provenant de l’agriculture bio.

Déjeuner rapidement et sainement devient maintenant possible grâce à ces nouvelles offres sur mesure proposées aux entreprises. Les plateaux-repas gastronomiques font un carton actuellement. En plus de répondre aux exigences de flexibilité, de variété, ou encore de qualité, c’est un service qui se veut rapide avant tout.

Des menus adaptés à tout un chacun

Au fil du temps, la traditionnelle pause déjeuner s’est véritablement réduite. Alors que d’un autre côté, les mentalités avaient beaucoup évolué. Il a donc fallu repenser le modèle et c’est la raison pour laquelle les plateaux repas font actuellement un carton dans les bureaux. De plus, les traiteurs ont parfaitement compris que les goûts et les couleurs ne se discutaient pas. Ils ont alors pris la peine de proposer une large gamme de recettes gourmandes et créatives destinées à ravir toutes les papilles. Le service de livraison plateaux-repas vous permettra ainsi de savourer tranquillement un bon déjeuner. Nul besoin de se déplacer ou d’essayer d’alléger son emploi du temps pour aller manger un petit morceau. Il vous suffira de passer une commande pour vous faire plaisir.

Grâce au service de livraison plateaux-repas en entreprise, les salariés sont devenus plus performants. Il faut dire qu’il est toujours plus facile de réfléchir et de se concentrer avec un ventre plein, plutôt qu’un ventre qui crie famine.

Des plateaux-repas écologiques et responsables

De nos jours, l’environnement est au cœur des préoccupations de chacun. Il est donc impératif que les entreprises s’engagent pour la planète et adoptent une démarche éco-responsable. C’est pourquoi de nombreux traiteurs ont décidé de proposer des plateaux-repas écologiques et responsables à leurs clients.

Cela se concrétise par différentes actions comme le choix d’emballages biodégradables ou réutilisables, la sélection d’ingrédients locaux et respectueux de l’environnement, ainsi que la mise en place d’une logistique étudiée pour limiter les trajets superflus.

Les plateaux-repas écologiques sont aussi financièrement accessibles puisque certains traiteurs ont réussi à offrir ce service sans augmenter les tarifs. De plus, de nombreuses personnes sont sensibles à ces questions environnementales et apprécient donc particulièrement cette attention portée aux choix des emballages alimentaires.

Choisir un plateau-repas écologique permet non seulement d’avoir une solution pratique pour déjeuner sur son lieu de travail mais aussi de contribuer activement à protéger notre environnement. Les employés peuvent ainsi manger tout en ayant une conscience tranquille quant à leur impact environnemental.

La tendance est clairement aux plateaux-repas en entreprise qui représentent un bon compromis entre économie de temps et qualité gustative. Avec l’essor du télétravail lié au contexte sanitaire actuel, il est certain que cette offre va continuer sa progression car elle répond parfaitement aux besoins des salariés travaillant depuis chez eux tout en souhaitant bénéficier d’un service personnalisé.

La restauration en entreprise, un levier de motivation pour les salariés

Au-delà de l’aspect pratique et écologique, la restauration en entreprise peut aussi être un véritable levier de motivation pour les salariés. Effectivement, proposer des plateaux-repas de qualité est une façon de valoriser ses employés et de leur offrir un moment agréable au cours de leur journée.

La nourriture étant directement liée à notre santé physique et mentale, pensez à bien choisir des repas équilibrés pour maintenir leur forme tout au long de la journée. Des aliments sains permettent aussi d’améliorer la concentration sur le lieu de travail.

La restauration en entreprise permet ainsi aux entreprises d’être perçues comme soucieuses du bien-être et du confort de leurs employés. Cela renforce le sentiment d’appartenance des salariés vis-à-vis de leur entreprise qui prend soin d’eux.

Les plateaux-repas représentent donc une solution idéale pour répondre aux besoins alimentaires des collaborateurs tout en favorisant une ambiance conviviale autour du déjeuner. Les rencontres informelles entre collègues sont facilitées par cette solution qui évite les temps morts dus aux déplacements dans les restaurants ou cantines publiques situées souvent loin des lieux professionnels.

Il faut souligner que la restauration en entreprise peut être un réel atout lorsqu’il s’agit d’accueillir des visiteurs ou partenaires professionnels dans ses locaux : proposer un plateau-repas savoureux contribue grandement à donner une bonne image globale à l’entreprise.

La tendance actuelle en matière de restauration en entreprise va clairement vers une offre de plateaux-repas personnalisés et qualitatifs. En offrant ce service à leurs employés, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur productivité mais aussi renforcer leur image auprès des partenaires ou clients externes.