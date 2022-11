5 recettes healthy faciles et rapides à faire le soir

Aujourd’hui tout le monde se prend en main pour être plein de vitalité et de joie de vivre. Certains s’inscrivent à la salle de sport et s’y rendent plusieurs fois par semaine, d’autres s’achètent des chaussures de running et font de la course à pied quand d’autres optent pour le yoga ou le pilates. En plus, tout le monde aujourd’hui se met à cuisiner, puisque que nombreux sont ceux qui ont profité du confinement pour s’acheter du matériel de cuisine, afin de préparer de bons petits plats pour leurs familles. Désormais donc, la mode est au healthy, il est donc temps de passer aux choses sérieuses et découvrir 5 recettes healthy et délicieuses !

1e des recettes healthy de l’automne : la soupe à la citrouille

Qui dit automne dit légumes automnaux et particulièrement citrouilles. Halloween est passé, mais il reste encore de nombreuses citrouilles dans les champs, prêtes à être cueillies et dégustées. Alors pourquoi ne pas simplement préparer une soupe à la citrouille ? Les seuls ingrédients nécessaires sont donc une citrouille et quelques carottes. On les épluche, on les découpe, et on les plonge dans l’eau, pendant une demi-heure. Il n’y a plus qu’à mixer et à servir, avec une touche de crème 0% !

Recettes healthy : la 2e c’est la salade d’endives

L’endive est l’un des légumes que l’on trouve à l’automne. Mangée crue, l’endive se prépare en salade, et elle peut être accompagnée de morceaux de pommes – qui adoucissent son acidité – et de cerneaux de noix, le tout bien mélangé et agrémenté d’une petite sauce à base de jus de citron : un délice qui fait de cette recette l’une des recettes healthy les plus simples et les meilleures de l’automne.

3e bon plan pour des recettes healthy : le GRATIN de courge

La courge est aussi un légume d’automne et on en trouve d’ailleurs de différentes sortes. Alors pourquoi ne pas en mélanger plusieurs variétés dans un délicieux gratin au four, avec quelques champignons que l’on aura cueillis, lors d’une promenade à la découverte des magnifiques couleurs que la nature nous offre à l’automne ?

Recettes healthy : on n’oublie pas le dessert !

L’automne, c’est aussi la saison des pommes et des poires, que l’on peut déguster crues, bien entendu, mais que l’on peut aussi utiliser pour confectionner de délicieuses tartes. On épluche ses fruits et on les découpe en fines tranches. On place ensuite sur sa pâte à tarte – préparée à la maison idéalement – des morceaux de pomme en rond, puis des morceaux de poire et on alterne ainsi les deux fruits, pour un dessert délicieux et qui n’a pas besoin d’un apport en sucre ! Les gourmands y ajouteront, une fois les parts services, un peu de crème fraîche à 0% de matières grasses.

Les recettes healthy de l’automne : une petite dernière ?

Ceux qui aiment les mélanges entre sucré et salé sont bien lotis, à l’automne, puisque la majeure partie des légumes – butternut, châtaigne, citrouille, courge – se marient très bien avec la pomme. Alors pour un final haut en couleurs, pourquoi ne pas râper tout cela et le servir arrosé d’une vinaigrette à l’orange, annonçant les recettes healthy de l’hiver ?