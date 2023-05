La création des entreprises surtout celle des PME et des TPE accroît considérablement chaque année. C’est bien de créer son centre d’affaires, mais savoir le gérer pour ne pas le voir disparaître n’est pas toujours évident. Pour faciliter la tâche aux chefs d’entreprise et remédier à cette situation, le cabinet Conseil Service Collectivités a vu le jour en 2009. Fondé par Pierre BATTAS, ce cabinet accompagne toutes les entreprises en général et celles de Brantome en particulier. Situé à Angers, le cabinet Conseil Service Collectivités intervient dans la gestion des marchés publics. Dans les lignes à suivre, nous allons à la découverte de ses services.

Le cabinet Conseil Service Collectivités : un groupe qui forme

A lire en complément : Le marbre de Carrare, un minerai exceptionnel

Pour permettre aux entreprises de disposer de personnels qualifiés, le cabinet apporte son expertise dans la formation des employés destinés à travailler dans lesdites entreprises. Leur formation certifiée par le Bureau Veritas qui la reconnait comme l’une des meilleures sur le territoire français. Il bénéficie de ce statut, grâce à la compétence l’expertise et l’expérience des formateurs. En effet, ce sont des professionnels provenant des cabinets d’avocat, des cabinets de recrutement et d’entreprises, expérimentés dans le domaine de formation.

Ces formateurs soumettent leurs apprenants à plus de pratique dans un environnement bien fourni en appareils électroniques. Cela permet de vite maîtriser les notions d’entreprise pour une meilleure intégration au sein de celles-ci. Pour plus de détails, veuillez consulter ce site http://www.conseil-service-collectivites.fr/cabinet-csc/25-ans-dexpertise/.

A lire aussi : Tout savoir sur le logiciel de gestion des AT/MP Simplicia

Le conseil aux entreprises

Le deuxième volet de l’intervention du groupe repose sur les conseils à l’endroit des entreprises. Il se sert de son savoir-faire et de son expérience pour aider ces dernières à étudier le marché afin de déterminer les besoins des personnes ciblées en ce qui concerne le secteur commercial. Par ailleurs, le cabinet assiste les entreprises pour la rédaction du mémoire technique dans le fond comme dans la forme.

Le recrutement pour les entreprises

Le cabinet apporte une ouverture d’esprit pour aider les chefs de PME dans le recrutement de personnel tels que les chefs d’agence, les chargés d’affaires, les responsables d’exploitation. Il s’active à ce que ce soit des personnes compétentes pouvant contribuer au développement d’une entreprise. Par ailleurs, le cabinet assure une bonne coordination des sociétés avec les collectivités.

La visibilité de l’entreprise

Le groupe de Pierre BATTAS élabore avec les chefs d’entreprise, les voies et moyens pour qu’ils puissent s’affirmer sur le marché des affaires afin de résister à la concurrence. En outre, un audit est réalisé pour que l’entreprise soit apte à répondre aux appels d’offres. Enfin, pour le respect des valeurs et des habitudes au sein des sociétés, un code éthique est mis en place par le cabinet. Il détermine les règles de bonne conduite des employés au sein des entreprises.

Après 25 ans d’expérience au service des entreprises, le bilan du cabinet Conseil Service Collectivités est très positif. Ce cabinet a favorisé la réussite de plusieurs d’entre elles. Une entreprise qui se veut prospère peut donc faire appel à ce cabinet qui considère chaque mission comme un défi pour mieux faire.

L’accompagnement dans la gestion de projets

Le cabinet Conseil Service Collectivités est une entreprise qui accompagne les collectivités dans leur développement économique, social et environnemental. Elle intervient également auprès des entreprises pour les aider à mettre en place des projets ambitieux et innovants.

Le cabinet conseille les entreprises sur la gestion de leurs projets de manière globale. Il s’agit d’un accompagnement personnalisé qui permet aux dirigeants d’avoir une vision claire du projet qu’ils veulent développer et surtout de prendre les bonnes décisions. Les consultants du cabinet sont là pour apporter leur expertise technique, juridique mais aussi financière.

Effectivement, l’une des forces du Cabinet Conseil Service Collectivités est sa capacité à mobiliser différents acteurs autour d’un même projet : experts techniques, financeurs publics ou privés, institutionnels… Cela permet aux entreprises de bénéficier d’un réseau solide capable de répondre à tous leurs besoins.

L’accompagnement se fait donc tout au long du processus de réalisation du projet. Le cabinet aide notamment à définir les objectifs stratégiques ainsi que les échéances et moyens nécessaires pour y parvenir. Les consultants interviennent aussi lorsqu’il s’agit de sélectionner un prestataire ou un fournisseur en accord avec vos exigences afin que le résultat soit optimal.

La gestion efficace des projets est un facteur important dans la réussite d’une entreprise car elle lui permettra non seulement d’améliorer sa performance opérationnelle mais aussi son image vis-à-vis des investisseurs potentiels. En faisant appel au Cabinet Conseil Service Collectivités, vous êtes assuré(e) que votre projet sera mené à bien dans les délais impartis et avec le succès que vous espériez.

La formation professionnelle pour les salariés des entreprises clientes

Le Cabinet Conseil Service Collectivités ne se contente pas seulement d’accompagner les entreprises dans leur développement économique et social. Il propose aussi des formations professionnelles destinées aux salariés de ses clients.

La formation professionnelle est un enjeu majeur pour les entreprises qui souhaitent améliorer leurs performances, adapter leurs compétences aux évolutions du marché ou encore répondre à une obligation légale. Le Cabinet Conseil Service Collectivités a donc développé une expertise pointue en matière de formation professionnelle.

Les consultants du cabinet sont là pour vous aider à définir vos besoins en termes de formations, à élaborer un plan d’action sur mesure adapté à votre entreprise et à mettre en place toutes les actions nécessaires afin que le projet soit mené avec succès. Ils interviennent notamment auprès des différents organismes de financement tels que Pôle Emploi, l’AFPA ou OPCA afin de faciliter la prise en charge financière des formations pour vos employés.

Le Cabinet Conseil Service Collectivités travaille avec différents partenaires spécialisés dans la formation professionnelle : centres de formation reconnus par l’Etat ou encore organismes certifiés Qualiopi. Les formateurs mettent leur expertise au service des salariés pour favoriser le développement des savoir-faire et savoir-être adaptés aux exigences actuelles du marché et permettre ainsi une meilleure adaptation face aux changements permanents.

Pensez à bien souligner que les formations proposées par le Cabinet Conseil Service Collectivités s’intègrent parfaitement dans la stratégie globale mise en place pour accompagner votre entreprise dans son développement. En appuyant sur le capital humain de vos salariés, vous augmentez leur motivation et leurs compétences pour un impact positif sur la performance globale de votre entreprise.

Solliciter les services du Cabinet Conseil Service Collectivités pour accompagner votre entreprise est une démarche gagnante qui contribuera à sa réussite durable tout en valorisant l’humain dans l’entreprise.