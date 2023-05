Quels sont les avantages liés au statut-cadre ?

Accéder au statut-cadre présente de multiples avantages. En plus de bénéficier d’un salaire supérieur, l’individu aura également droit à une couverture sociale nettement plus avantageuse et une pension de retraite plus élevée aussi. De plus, les cadres peuvent désormais avoir des horaires libres. Il faut dire qu’avec les forfaits jours qui ne cessent de se généraliser et la jurisprudence vient compléter la loi, les horaires de travail des cadres sont de plus en plus encadrés. L’évolution des mentalités a été véritablement approuvée par les nouvelles générations.

Statut-cadre : quels avantages ?

Participant à des tâches de direction, le cadre supérieur occupe une place privilégiée au sein de l’entreprise. Du fait de son statut, il a droit à de nombreux avantages. Le premier renvoie toujours à la rémunération. Le cadre supérieur est beaucoup mieux payé que les autres salariés. Près d’un quart sur deux reçoit en plus une part de salaire variable. Cela peut être lié à des objectifs de résultats, à une commission sur le chiffre d’affaires, ou encore à l’intéressement.

Le cadre a aussi toujours droit à une couverture sociale avantageuse. Il est d’ailleurs possible de recourir à l’avocat droit des cadres pour plus de renseignements. Grâce à l’entreprise, 18 % des cadres ont droit à une assurance-vie et 88 % d’entre eux souscrivent à une mutuelle santé par le biais de leur société. Les cadres parviennent également à mieux préparer leur retraite. La pension est toujours plus élevée.

À propos des horaires de travail

Les cadres ont la possibilité d’avoir des horaires de travail libres. S’il est vrai que les cadres ne comptent généralement pas leurs heures, il n’en reste pas moins qu’ils n’aiment pas qu’on les impose des horaires de travail. Un dispositif a d’ailleurs été mis en place afin de permettre aux cadres de décompter le travail non plus en heures, mais en semaines. On l’appelle le « forfait annuel en jours ». De ce fait, le salarié ne sera plus soumis à la règle des 35 heures hebdomadaires. Mais il est toujours tenu d’avoir un cadre légal destiné à bien organiser son temps de travail.

De plus, les cadres peuvent bénéficier de jours de repos supplémentaires, du moins en principe. Il faudrait toujours prendre le temps de préciser que même si le forfait annuel en jours reste déconnecté de la notion d’horaires de travail, il demeure toujours sous haute surveillance.

La rémunération et les avantages sociaux des cadres

La rémunération des cadres est souvent plus élevée que celle des autres salariés en raison de la nature stratégique de leurs missions et responsabilités importantes au sein de l’entreprise. Ils bénéficient aussi d’autres avantages sociaux tels que les primes, les bonus et les stock-options.

Les avantages sociaux offerts aux cadres sont nombreux et dépendent souvent du secteur d’activité dans lequel ils travaillent. Les assurances complémentaires santé font partie des avantages sociaux qui leur sont proposés pour couvrir certains frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale.

Vous devez souligner qu’en matière fiscale, les dirigeants d’entreprises ont intérêt à se tourner vers le statut cadre car ce dernier offre une meilleure optimisation fiscale que celui du salarié lambda.

L’avancement de carrière et les opportunités de formation pour les cadres

Le statut cadre offre aussi des perspectives d’avancement de carrière. Les cadres ont la possibilité de gravir rapidement les échelons hiérarchiques et d’occuper des postes à responsabilité plus importants.

De nombreuses opportunités de formation professionnelle sont aussi offertes aux cadres afin qu’ils puissent maintenir leur niveau de compétences et se tenir au courant des dernières tendances dans leur domaine d’activité.

Le statut cadre offre un accès privilégié à divers programmes internationaux tels que l’échange interculturel ou encore la mobilité géographique. Ces opportunités permettent aux cadres qui y participent une immersion dans un environnement professionnel différent et ainsi une expérience enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel.

Nous pouvons affirmer sans conteste que le statut cadre, bien qu’il soit réservé aux salariés disposant d’une grande expertise et bénéficiant déjà d’un savoir-faire reconnu, reste très avantageux en termes financiers mais aussi sur le plan des avantages sociaux proposés tels que les opportunités de formations professionnelles ainsi que les perspectives d’avancement rapide pour ceux-ci.