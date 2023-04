Vous êtes un fan de One Piece ? Dans ce cas, vous devez certainement avoir envie de découvrir les vilains plans de Kaidou. Afin de vous permettre d’étancher votre soif, vous êtes invité à regarder avec attention One Piece 1037. Ce chapitre de cet anime est plein d’émotions et évocateur.

Quels sont les vilains plans de Kaidou dévoilés dans One Piece 1037 ?

Chef de l’équipage aux 100 bêtes, Kaidou souhaite étaler sa domination sur le monde. Pour parvenir à ses fins, « la créature la plus forte du monde » n’a pas hésité à trahir ses anciens compagnons. Cela lui a permis d’annexer plusieurs États au cours de ses différentes expéditions.

Luffy étant sur sa route, celui-ci n’hésite donc pas à employer diverses sortes de ruses pour tenter de supprimer ce dernier. S’en suivra alors un long combat plein de rebondissements au cours duquel aucun véritable vainqueur ne semblait se dessiner.

Est-il possible d’avoir un résumé sur le chapitre 1037 du manga One Piece ?

L’épisode 1037 de ce manga est beaucoup plus centré sur le combat ayant opposé Luffy et Kaidou encore appelé Kaido. Il est impossible d’indiquer un gagnant puisque les deux combattants se sont donné des coups. Luffy utilise tout ce qu’il possède comme fruit de gloire sans pour autant tuer Kaido.

Retenez aussi que ce chapitre aborde la discussion concernant le fruit du démon. Ce sont les Gorosei qui parlent dudit fruit et ce dernier constitue une sorte de menace pour leur communauté. Le retour de Zunesha n’est pas à négliger dans ce même chapitre. Il avait suivi les navires du Gouvernement Mondial qui accostaient les côtes de Wano.

Qui est réellement Kaidou (Kaido) dans le chapitre 1037 du manga One Piece ?

Kaidou ou Kaido désigne dans l’univers One Piece un véritable personnage du combat. Indomptable, il ne perd pas facilement un duel. Kaido arrive à réaliser ses exploits en raison de son embonpoint parfait et de ses muscles redoutables. Tout cela n’est que le fruit de l’imagination.

Dans l’univers créé par Oda, ce personnage du manga One Piece est parvenu à faire chavirer un bon nombre de navires-prisons. En termes de chiffre, vous pouvez dénombrer au moins neuf cas. Ce qui caractérise le plus souvent la force de Kaido est son immortalité. Bien qu’il ait subi des tortures et ait été capturé, il n’a jamais rendu l’âme. Même sa défaite partielle à l’issue du combat contre Luffy ne l’a point envoyé dans l’au-delà.

En quoi le chapitre 1037 de l’anime One Piece est-il captivant ?

Avant tout, notez que ce chapitre est centré sur le combat entre Luffy et Kaido. En regardant cet épisode, vous vous rendez compte de la manière dont Oda essaie de dévoiler la ruse de Kaido face à Luffy. À part cela, l’intrusion de Zunesha dans l’intrigue est également ce qui rend ledit chapitre captivant.

En réalité, Zunesha apparut dans les jumelles d’un membre du Gouvernement Mondial comme une île. L’apparition de Zunesha a pour finalité de faire échouer le plan de World Government qui veut annexer Wano. Oda, le créateur de ce manga, met en scène ces personnages afin de créer un effet particulier sur le téléspectateur.