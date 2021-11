Quelle est la voiture la plus chère du monde en 2020 ? Partager :







Chaque année, de nombreux passionnés de voitures se demandent quelle voiture sera la plus chère inscrite au monde en 2020. Au nom de cette année, le nom est déjà connu. En fait, c’est Bugatti The Black Car. Une supercar GT de luxe montée dans l’usine Bugatti de Molsheim. C’est également dans cette commune du Bas-Rhin que la voiture de course sera exposée jusqu’en mars 2021.

Bugatti The Black Car, la voiture pour 11 millions d’euros hors taxes…

Comme vous pouvez l’imaginer, cette voiture ne fait pas partie de la série télévisée. Alors tu ne rêves pas ! À ce titre, la Bugatti La Voiture Noire coûte 11 millions d’euros , hors taxes. Quand on ajoute celui-ci, cette supercar GT coûte près de 17 millions d’euros. Construit en un seul exemplaire, il s’agit d’un modèle inspiré de la Bugatti Type 57 SC Atlantic. Pour rappel, c’est la même voiture qui a inspiré la Chiron, la voiture la plus chère du monde en 2018. Il s’agit ensuite de rendre hommage à Jean Bugatti, ingénieur mécanique et fils d’Ettore Bugatti, fondateur de la marque avec pour slogan « Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher ».

Les caractéristiques techniques de la Bugatti The Black Car…

Si cette merveille du monde automobile impressionne tant par son prix, vous devez avoir une raison. En fait, la Black Car conçue par Étienne Salomé, designer de Bugatti, arbore une carrosserie à dos rapide en fibre de carbone. Monté sur un châssis Bugatti Chiron, ce monstre de la route se déplace à une vitesse maximale de 420 km/h . À un quart de cette vitesse sur une moto, il fallait quand même faire un tour sur KaskRider. Très rapidement, les autres caractéristiques de la Bugatti La Voiture Noire ont pu être rejetées comme suit :

moteur : 16 cylindres dans quatre turbowatts W ;

déplacement : 7 993 cm3 ;

puissance maximale : 1 500 ch ;

couple maximal : 1600 Nm ;

accélération : de 0 à 100 km/h en 2,4 s ;

etc.

Proche d’un mystérieux propriétaire que tout le monde suppose être C. Ronaldo, The Black Car est exposé à Molsheim plutôt qu’à l’hôtel de ville. Il ne sera pas éliminé avant mars 2021, de quoi faire la joie des passants qui viennent le contempler…