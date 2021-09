Accueil » Business Quel budget pour l’entretien de son entreprise en France ? Business Quel budget pour l’entretien de son entreprise en France ?

On connaît tous cet article du Code du travail qui stipule que l’employeur doit mettre à disposition de ses salariés un cadre sain pour le travail. Ceci nous amène donc à la question du budget à prévoir pour l’entretien mensuel de son entreprise. Cet article vous aidera à mieux appréhender le budget nécessaire à l’entretien de votre entreprise et les paramètres pour le fixer.

Combien de pièces comptez-vous faire nettoyer ?

Il est conseillé de faire un récapitulatif des pièces dans votre entreprise. Il s’agit bien sûr de celles que vous souhaitez nettoyer. Ensuite, vous faites une estimation du temps que l’on peut passer à les nettoyer. Cette estimation vous permet de savoir en moyenne combien il faudra de temps pour nettoyer votre entreprise. Notons qu’un professionnel sera bien plus rapide que vous dans l’exécution de la tâche.

Après cette évaluation, vous pouvez à peu près savoir combien coûte le nettoyage de votre entreprise. En effet, le nettoyage peut coûter en moyenne 150 €, mais les tarifs peuvent varier selon la taille de votre entreprise. De même, certaines entreprises de nettoyage peuvent vous facturer au mètre carré. Une surface de 280 mètres carrés peut coûter environ 150 €. Pour plus d’information, vous pouvez contacter une société de nettoyage.

Possédez-vous des toilettes ?

La réponse est évidente. Quelle entreprise ne possède pas des toilettes dans son entreprise en vrai ? Alors vous devez inclure le coût qu’ils vont éventuellement vous coûter. Ces salles ne sont pas à négliger. Très souvent ce sont les plus sales.

Ainsi selon le niveau de saleté, un plus grand effort est aménagé pour les rendre propres. Ceci entraîne une plus grande durée de nettoyage et un nettoyage assez particulier. Le prix moyen que peut vous coûter l’entretien des toilettes par des professionnels est 20 € par heure.

Où se trouve votre lieu de travail ?

Si votre entreprise se situe très loin de l’agence de nettoyage vous pouvez supporter des frais de transport. En effet, certaines agences font payer à leurs clients leur déplacement pour le lieu de nettoyage. Cela arrive généralement si le lieu de prestation du service ne se trouve pas dans la zone que leur agence couvre.

Veillez donc à vérifier la zone de couverture de l’agence si vous souhaitez faire des économies pour votre entreprise. De plus, si dans votre lieu de travail il existe des lieux difficiles d’accès des frais supplémentaires peuvent vous être imputés. Faites donc bien attention à intégrer tous les frais possibles dans la prévision budgétaire pour l’entretien mensuel de votre entreprise.