Paris sportifs en ligne : 5 choses à vérifier avant de se lancer

Avec l’avènement de l’internet, plusieurs activités humaines se sont beaucoup simplifiées. L’univers sportif qui était autrefois rentable que pour les professionnels s’est aujourd’hui diversifié. On note une recrudescence des bookmakers qui constitue la preuve de la participation active des supporters également. L’on peut se sentir perplexe pour en choisir un. Quelles pourraient bien être les caractéristiques qui conditionneraient ce choix ? Nous vous proposons 5 critères cumulatifs que tout bon parieur doit suivre pour choisir un bon bookmaker.

Vérifier les bookmakers disponibles dans votre pays

L’une des questions qu’il y a lieu de se poser avant tout pari est de s’assurer de la sécurité de toutes les opérations financières. Un bookmaker qui bénéficie d’une grande renommée, une notoriété internationale est gage de sécurité. Cependant, cette renommée internationale ne vous empêche pas de vérifier également qu’il est autorisé par votre pays de résidence. En France pour exemple, c’est l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) devenue l’autorité nationale des jeux (ANJ) qui joue ce rôle de police des sites de paris sportifs. De la même manière, si vous résidez en Espagne, l’idéal serait de trouver un bookmaker espagnol, dont les services sont taillés sur mesure pour vous. Par services taillés sur mesure, on entend des licences obtenues dans le pays, ou celles dont la portée s’étendent dans le pays, les minimums de dépôts et retraits acceptables, la sécurité des transactions et des informations personnelles sur le site de paris sportifs, et bien d’autres éléments.

Les bonus : des offres de flexibilité des bookmakers

L’un des services et pas des moindres pour attirer et maintenir la clientèle est bien évidemment le bonus. La plupart des bookmakers proposent un bonus de bienvenue après l’inscription. Ce bonus peut atteindre 100 euros sur le premier dépôt effectué. De plus, le bonus de pari remboursé, est un service auquel il faut attacher une attention particulière. Il s’agit de procéder au remboursement intégral du premier pari qui serait perdant. C’est une mesure qui favorise l’accès aux débutants à l’univers des paris sportifs, parce qu’ils peuvent d=se relever valablement après un premier faux-pas. Bien entendu, les parieurs expérimentés peuvent aussi profiter de cette offre pour prendre quelques risques lucratifs. Le remboursement du pari peut être fait en cash ou via des paris gratuits.

Certains bookmakers vous proposent des paris gratuits (freebets) de quatre façons différentes :

En vous inscrivant

En faisant le parrainage d’autres utilisateurs

En remportant des jeux concours

En convertissant les points cumulés lors d’un parrainage.

Notre expert Varieur Montague propose plusieurs contenus qui vous aideront à choisir les meilleurs bonus de bookmakers disponibles sur la toile, quelle que soit votre zone de résidence.

L’attractivité du bookmaker

Il ne fait pas l’ombre d’un doute que le bookmaker doit se rapprocher de sa clientèle. Pour ce faire, il doit être accessible grâce à un site mobile, et éventuellement une application mobile qui permet de passer des paris n’importe où et n’importe quand. L’idée est que tous les parieurs aient l’accès à la plateforme quels que soient leurs systèmes d’exploitation. Aussi, avant d’effectuer un pari, il est recommandé de se familiariser avec l’application surtout concernant son ergonomie. Un problème de connexion (bug, connexion non sécurisée) pourrait vous faire perdre un pari qui vous aurait rendu riche.

L’attractivité d’un bookmaker se mesure aussi grâce aux différentes offres de paris proposées. Plus le marché est vaste, mieux c’est. On vérifie également la possibilité des paris en direct, afin d’avoir la possibilité de corriger quelques erreurs effectués en pré-match.

Diversité des services proposés avec un service clientèle optimal

Un bon bookmaker doit être en mesure de proposer des paris sur plusieurs disciplines sportives des plus populaires (football, tennis, basketball, etc.) ou moins connu (sumo, hurling, badminton, etc.). La diversité des offres du bookmaker prouve sa large expertise dans le domaine du divertissement sportif de quoi vous mettre en confiance. Le service client doit être de qualité. Il doit être disponible 24h/24 7 jours sur 7. Il doit être dans votre langue et doit pouvoir vous donner des réponses satisfaisantes. Les adresses de téléphone, mail du support client doivent figurer très clairement. Cela vous rassure par rapport à la gestion d’erreur que vous pourrez commettre lors d’un pari.

Quels sont les moyens de paiement disponibles?

Parier suppose une complémentarité entre dépôts et retrait des gains. Il faut s’assurer de la rapidité des moyens de transferts adoptés par le bookmaker. La fiabilité et la sécurité sont aussi des critères que vous devez tenir à l’esprit pour choisir un bookmaker en fonction de ses moyens de paiement. En fonction de votre situation géographique, vous aurez le choix entre les cartes de crédit et de débit, les tickets prépayés, les portefeuilles électroniques, et même des options mobiles. Certains sites de paris sportifs prennent une commission lors de vos retraits. Ayez une préférence pour ceux qui n’en prennent pas. Pour en savoir plus sur les performances d’un site de paris sportifs en ligne, n’hésitez pas à opter pour les plateformes de revues professionnelles.