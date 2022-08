Optez pour le store tamisant pour protéger votre intérieur !

Vous trouverez sur le marché différentes solutions de protection pour votre intérieur. Entre le store tamisant, le rideau tamisant, le store occultant et le rideau tamisant, il n’est toutefois pas évident de faire le bon choix. Tout dépend de vos besoins et de vos préférences, mais le store tamisant constitue une excellente alternative et s’adapte à tous les logements.

C’est quoi un store tamisant ?

Comme son nom l’indique, un store tamisant est une protection ayant pour fonction de tamiser une pièce de votre maison. En d’autres termes, il filtre en partie la lumière du jour pour créer une ambiance cocooning à l’intérieur et vous permettre de profiter d’une pénombre partielle. Il laisse donc une partie des rayons de soleil traverser la toile et illuminer raisonnablement votre habitation. Par la même occasion, il vous garde à l’abri des regards indiscrets. Vous pouvez l’installer dans presque toutes les pièces de votre maison ou de votre appartement, dont le salon, la cuisine et/ou la chambre à coucher.

A découvrir également : Comment moderniser / relooker une cuisine rustique en chêne ?

Un store tamisant dispose d’un système de fermeture vous permettant d’ajuster le niveau de luminosité en fonction de vos besoins. En plus d’être facile d’installation, il se décline en divers motifs pour s’adapter à tous les styles de décoration d’intérieur. Vous pouvez notamment choisir une couleur unie ou un imprimé tendance pour égayer votre logement. Il existe aussi en différentes tailles. Il est même possible de commander un store tamisant sur mesure. Vous avez le choix entre :

Un store vénitien tamisant à lamelles verticales ou horizontales

Un store bateau tamisant en tissu présentant des plis plats

Un store plissé tamisant en tissu et équipé de cordons pour le remonter

Un store enrouleur tamisant très pratique

Les avantages d’un store tamisant

Que vous soyez en pleins travaux de finition d’une nouvelle construction ou que vous envisagiez de redécorer votre maison, le choix d’un store tamisant reste une excellente idée. Comme nous l’avons déjà indiqué, cette protection est très simple à poser. Il apporte aussi d’autres avantages non négligeables. Un store tamisant vous permet notamment de rester dans le noir quand vous le souhaitez. C’est parfait pour les amateurs de grasse matinée et ceux qui ne souhaitent pas être réveillés par la lumière naturelle dès que le soleil se lève.

A lire en complément : Le meuble tv : avantages et critères de choix

En été, le store tamisant est d’autant plus intéressant en protégeant l’intérieur de la forte chaleur. En cas de vis-à-vis ou de passage, il vous préserve votre intimité. Il vous appartient de régler le niveau d’occultation et le niveau d’exposition selon la situation. Par ailleurs, le store tamisant peut remplacer le volet sur certains types de fenêtres qui en sont dépourvus comme les fenêtres de toit.

Ce type de protection constitue également un élément de décoration très intéressant. Il est à la fois moderne et esthétique. Il orne vos fenêtres et donne à votre intérieur un aspect cosy et chaleureux. Dernier point, mais non le moindre, le store tamisant optimise l’isolation de votre maison ou de votre appartement. Il apporte une barrière de protection en plus contre les courants d’air froid et les ponts thermiques.