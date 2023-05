Obtenir un prêt immobilier : les étapes essentielles à connaître

Dans le monde de l’immobilier, l’acquisition d’un bien est souvent synonyme de l’obtention d’un prêt immobilier. Ce financement, accordé par les banques et autres institutions financières, permet aux futurs propriétaires de concrétiser leur rêve de posséder leur propre logement. La démarche pour décrocher ce précieux sésame n’est pas toujours évidente et nécessite de suivre certaines étapes cruciales. Pour faciliter cette quête et éviter les déconvenues, vous devez connaître les différentes phases du processus et vous préparer adéquatement. Voici un tour d’horizon des étapes incontournables pour obtenir un prêt immobilier.

Faire un bilan financier avant d’emprunter

La première étape pour obtenir un prêt immobilier consiste à évaluer sa situation financière. Cela implique de faire l’inventaire de ses revenus, de ses charges et de son épargne. Pensez à bien chiffrer avant de vous lancer dans la recherche d’un financement. Pour cela, pensez à bien déterminer le montant maximum que vous pouvez consacrer chaque mois au remboursement du prêt.

Pensez aux taux pratiqués sur le marché et aux conditions générales qu’imposent les banques.

Effectivement, il existe plusieurs critères qui influencent la décision finale des banques lorsqu’il s’agit d’accorder un prêt immobilier : le niveau des revenus réguliers perçus par le demandeur, mais aussi sa stabilité professionnelle sur le long terme ainsi que son historique financier (taux d’endettement actuel). Dans cette optique, certains éléments comme une bonne gestion antérieure peuvent permettre un accord plus souple ou mieux adapté aux attentes personnelles du souscripteur.

Avec ces informations recueillies minutieusement auprès des différents intervenants concernés • courtiers ou conseillers • il devient possible d’envisager sereinement la suite de la procédure. L’étape suivante : la recherche et la sélection d’une banque ou d’un courtier sera abordée dans notre prochain article.

Choisir sa banque ou son courtier en prêt

Pour rechercher et sélectionner une banque ou un courtier, pensez à bien prendre en compte plusieurs critères. Le premier sera sans doute la proximité géographique avec votre lieu de résidence ou de travail.

Effectivement, une relation régulière avec son conseiller bancaire facilitera le suivi du dossier et pourra même vous donner plus de poids lors des négociations éventuelles. Avoir affaire à une agence située en bas de chez soi peut offrir plusieurs avantages : gain de temps, rendez-vous rapides… Cette proximité ne doit pas être un critère primordial dans la mesure où les services proposés peuvent varier.

Le deuxième critère est celui des frais liés au crédit immobilier. Les taux pratiqués par les différentes institutions financières ont tendance à se rapprocher les uns des autres mais les conditions générales qui y sont associées (frais annexes notamment) diffèrent grandement selon l’établissement prêteur choisi. Pensez à bien prendre en compte quelques années à une trentaine d’années.

Pensez à bien prendre en compte la qualité du service client. Effectivement, il peut être très frustrant de ne pas obtenir les informations nécessaires au bon moment. L’assistance fournie par les conseillers doit donc être prise en considération pour faire le meilleur choix possible.

Une fois ces critères pris en compte, il est temps de se lancer dans la recherche active d’une banque ou d’un courtier. La plupart des établissements proposent désormais des simulations en ligne qui permettent aux particuliers d’avoir une idée plus précise des offres disponibles sur le marché et ainsi orienter leur recherche vers les interlocuteurs les plus adaptés à leurs besoins spécifiques.

Préparer un dossier solide pour sa demande de prêt immobilier

Une fois que la banque ou le courtier a été choisi, il est temps de constituer un dossier de demande de prêt immobilier complet. La constitution de ce dossier répond à une logique précise : celle d’apporter toutes les garanties nécessaires au prêteur pour s’assurer du remboursement des sommes empruntées.

Les documents à fournir varient selon les établissements financiers et leur politique interne, mais on retrouve généralement les éléments suivants :

• Une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport)

• Un justificatif de domicile récent (facture EDF, quittance de loyer…)

• Des bulletins de salaire sur plusieurs mois

• Des avis d’imposition ou des relevés fiscaux

• Dans certains cas, un bilan comptable pour les travailleurs indépendants

En plus des pièces justificatives classiques, le projet immobilier lui-même doit être présenté avec soin. Il faut en détailler les spécificités, notamment s’il s’agit d’un bien existant ou d’une construction. Si vous construisez votre maison, par exemple, il faudra fournir tous les plans détaillés ainsi qu’un devis précis afin que la banque puisse juger du montant exact du prêt nécessaire. Il faut également prendre en compte les différentes clauses suspensives et les conditions suspensives de la vente, autant d’éléments qui doivent être étudiés avec soin avant de signer quoi que ce soit.

Il faut prévoir une capacité d’emprunt suffisante pour faire face aux imprévus. Effectivement, il arrive fréquemment qu’un prêt immobilier se double d’une épargne programmée ou d’une assurance vie, par exemple. Cette réserve financière servira notamment à couvrir les éventuels frais supplémentaires liés aux travaux initialement prévus, par exemple si un entrepreneur découvre des problèmes structurels sur le chantier.

La constitution du dossier est donc une étape clé dans l’obtention du financement nécessaire pour réaliser son projet immobilier. Il ne faut pas hésiter à solliciter régulièrement son interlocuteur bancaire pour s’informer des avancées du dossier et obtenir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du processus.

Négocier pour obtenir les meilleures conditions de prêt

Une fois que le dossier de demande de prêt immobilier est constitué, il faut aussi étudier attentivement toutes les clauses particulières incluses dans ces offres (taux variable ou fixe par exemple).

Une fois informé des caractéristiques clés proposées par chacun des organismes sollicités, on peut procéder à la comparaison définitive entre toutes les options disponibles.

Lorsque vous avez finalement arrêté votre choix sur la proposition de prêt qui vous convient le plus, il est temps de passer à l’étape suivante : la signature du contrat. Toutefois, avant toute chose, il faut prendre soin d’examiner scrupuleusement toutes les conditions, qu’il s’agisse des modalités de remboursement ou encore des pénalités en cas de retard. Il ne faut pas hésiter à faire preuve d’une grande vigilance et demander toutes les clarifications nécessaires au courtier immobilier si besoin.

Une fois le contenu du contrat compris et accepté par toutes les parties concernées, reste alors à régler certains frais annexes en vue de finaliser l’emprunt immobilier (frais notariés, dépôt hypothécaire…). Une fois tous ces détails réglés et que tout est conforme aux attentes fixées initialement par celui qui a souscrit le prêt immobilier, nous pouvons dire que la boucle est ainsi bouclée et que le financement nécessaire pour réaliser son projet immobilier a été obtenu.