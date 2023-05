Louer une voiture pour moins de 21 ans : ce qu’il faut savoir

Naviguer dans le monde de la location de voitures peut être un défi, particulièrement pour les jeunes conducteurs de moins de 21 ans. Les entreprises de location ont souvent des politiques spécifiques concernant cette tranche d’âge, qui peuvent inclure des restrictions, des frais supplémentaires et des conditions d’assurance spécifiques. Pour éviter les mauvaises surprises et faciliter le processus, vous devez avoir moins de 21 ans.

Location de voiture : quelles conditions pour les moins de 21 ans

Si vous souhaitez louer une voiture avant l’âge de 21 ans, il faut connaître les conditions à remplir. La plupart des entreprises exigent que le conducteur présente un permis de conduire valide et en règle. Certains pays peuvent avoir des restrictions supplémentaires sur les permis étrangers ou internationaux.

Certainement, la condition majeure pour louer une voiture avant 21 ans est d’être titulaire du permis depuis au moins un an. Les entreprises cherchent ainsi à s’assurer que leurs clients ont suffisamment d’expérience au volant pour garantir leur sécurité et celle des autres usagers de la route.

Il faut noter qu’il peut y avoir des différences entre les politiques internationales et nationales concernant l’âge minimum requis pour louer une voiture. Certaines entreprises n’autorisent pas cette location aux personnes âgées entre 18 et 20 ans. Dans certains États américains, comme New York ou le Michigan, par exemple, cette tranche d’âge ne peut même pas prétendre à ce service.

Avant tout engagement avec une entreprise donnée, il faut vérifier ses politiques spécifiques afin de déterminer si vous pouvez effectivement louer auprès d’eux étant donné votre âge et votre expérience au volant.

Et si vous êtes autorisé(e) à réserver un véhicule, attendez-vous presque toujours à payer davantage que ceux qui sont plus expérimentés sur la route. Cette majoration tarifaire varie beaucoup selon chaque compagnie, mais reste souvent relativement coûteuse, cela représente en moyenne environ 30 $ par jour.

Cela pourrait rendre la location de voitures plus difficile pour les jeunes voyageurs avec un budget serré, mais il existe des astuces pour économiser de l’argent. Recherchez des offres spéciales ou des réductions liées à votre âge auprès des agences de location.

Envisagez aussi d’utiliser une entreprise qui permet aux conducteurs de moins de 21 ans de louer sans frais supplémentaires. Ces services sont encore rares sur le marché et ne sont pas proposés par toutes les entreprises, notamment dans certains pays européens.

Sachez que la location n’est pas toujours la meilleure option lorsqu’on est jeune et qu’il y a bien d’autres alternatives possibles, comme le covoiturage ou même les transports en commun si vous êtes en ville, cela peut être bien plus pratique et moins cher.

Location de voiture : les coûts supplémentaires pour les jeunes conducteurs

Vous devez comprendre que certains types de voitures ne peuvent pas être loués avant l’âge de 21 ans. Les véhicules haut de gamme, les fourgonnettes et les camions sont souvent exclus des réservations pour les conducteurs jeunes ou inexpérimentés.

Les entreprises peuvent également exiger une assurance supplémentaire pour les locataires âgés de moins de 21 ans. Cela peut augmenter considérablement le coût total du service, avec des frais qui varient d’une entreprise à l’autre.

Certains pays exigent que tous les conducteurs soient couverts par une assurance responsabilité civile en cas d’accident impliquant un tiers. Cette assurance doit être achetée en plus du contrat principal et peut représenter une dépense significative pour le locataire.

En fin de compte, la location d’un véhicule avant l’âge de 21 ans peut sembler compliquée et coûteuse. Toutefois, cela reste faisable à condition que vous remplissiez toutes les conditions requises par votre agence locale ou internationale.

Location de voiture : nos astuces pour faire des économies

Malgré tout, il est possible d’économiser sur la location de voiture pour les conducteurs âgés de moins de 21 ans. Voici quelques astuces à prendre en compte :

Comparez les offres : Les tarifs des agences de location varient considérablement selon le type et la marque du véhicule, ainsi que la durée et l’emplacement de votre réservation. Pour économiser sur votre location, prenez le temps de comparer différentes offres avant d’en choisir une.

Réservez tôt : Les prix ont tendance à augmenter à mesure que la date approche, donc plus vous réservez tôt, plus vous pouvez économiser.

Évitez les extras inutiles : Si vous n’avez pas besoin d’un GPS ou d’un siège enfant supplémentaire, évitez ces options qui peuvent rapidement gonfler le coût total.

Optez pour un modèle compact : Les voitures compactes sont souvent moins chères que les modèles haut de gamme ou sportifs.

Trouvez des codes promo : Recherchez en ligne des codes promo spéciaux pour bénéficier d’une réduction supplémentaire sur votre réservation.

Utilisez vos points de fidélité : Si vous êtes membre fidèle auprès d’une entreprise donnée (programmes comme Avis Preferred ou Hertz Gold), utilisez vos points cumulés lors de précédentes locations pour obtenir un rabais ou même une gratuité complète.

Utilisez une carte étudiante : Certaines entreprises proposent des réductions aux étudiants avec leur carte.

En suivant ces astuces simples mais efficaces, louer une voiture avant l’âge légal peut s’avérer être assez abordable et accessible. C’est donc une option à envisager pour les conducteurs expérimentés et responsables qui souhaitent profiter de la liberté que procure un véhicule sans avoir à passer par des alternatives coûteuses telles que l’achat ou le partage de voiture.

Moins de 21 ans Voici les alternatives à la location de voiture

La location de voiture n’est pas toujours la meilleure option pour les conducteurs âgés de moins de 21 ans. Il existe d’autres alternatives à considérer qui peuvent être plus économiques ou mieux adaptées aux besoins spécifiques du conducteur.

La première alternative est l’utilisation des transports publics locaux tels que les bus, les trains et les tramways. Cela peut s’avérer être beaucoup moins cher que la location d’une voiture privée et permet aussi aux voyageurs de se mêler davantage à la culture locale en utilisant un mode de transport communautaire.

Une autre option pour ceux qui souhaitent éviter la location est le covoiturage avec un ami ou une connaissance disposant d’un véhicule. Bien que cela puisse impliquer des arrangements supplémentaires, comme répartir le coût du carburant et définir les horaires ensemble, cela peut être une alternative plus rentable tout en étant socialement agréable.

Certainement l’alternative la plus respectueuse de l’environnement serait l’utilisation d’un service de partage automobile tel qu’Uber ou Lyft. Ces entreprises proposent souvent des tarifs compétitifs pour des trajets courts ou moyennes distances et sont idéales pour ceux qui ne veulent pas avoir affaire au stress lié à la conduite dans une ville animée.

Le choix final entre ces différentes options dépendra avant tout des besoins individuels du conducteur ainsi que du budget disponible. Toutefois, il faut prendre celle qui correspondra le mieux à ses attentes personnelles et financières.