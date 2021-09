Webfleet Solutions et project44 collaborent pour souligner la valeur ajoutée des solutions télématiques pour les transporteurs

Webfleet Solutions, premier fournisseur de solutions télématiques en Europe et filiale de Bridgestone, devient le partenaire télématique privilégié de project44, le principal fournisseur de solutions de visibilité de la chaîne d’approvisionnement. project44 a lancé son programme « Preferred Telematics » pour mettre en avant les meilleures solutions télématiques en matière de suivi des activités de transport de marchandises en temps réel. A lire également : Peut-on utiliser un VPN sur un smartphone ? Alors que les expéditeurs opèrent dans l’incertitude, et font face aux attentes toujours plus exigeantes des clients, la visibilité en matière de transport est devenue une problématique stratégique importante. Disposer de solutions télématiques fiables est alors un élément clé permettant de débloquer le flux de données entre les transporteurs et leurs clients finaux, leur fournissant une vision complète et précise de leur chaîne d’approvisionnement à chaque instant. Webfleet Solutions propose aux entreprises de transport des solutions sur mesure qui augmentent l’efficacité et la sécurité de leurs flottes tout en les aidant à rester en conformité légale. En Europe, la société connecte plus de 200 000 poids lourds grâce à sa solution de gestion de flotte WEBFLEET. L’intégration avec project44 permet dès à présent aux clients du secteur du transport de partager leurs données avec leurs clients pour une visibilité en temps réel des expéditions, de manière simple et dans le respect des règlementations en vigueur. « La collaboration avec project44 renforce notre leadership sur le marché des solutions de transport connectées, offrant à nos clients une valeur ajoutée dans la visibilité des expéditions. Le concept ” one-click ” permet un accès facile, rapide et sécurisé au partage et à la gestion des données. En utilisant WEBFLEET pour l’échange de données, les transporteurs ont un contrôle total sur les informations qu’ils partagent, quand et comment ils les partagent. », déclare Taco van der Leij, Vice-président de Webfleet Solutions Europe. « Les fournisseurs de solutions télématique sont un maillon essentiel de l’écosystème de project44 et nous sommes ravis d’approfondir notre collaboration avec ces partenaires stratégiques qui peuvent simplifier l’expérience de partage de données pour les transporteurs et répondre instantanément aux exigences de visibilité des principaux fournisseurs de services logistiques et des clients chargeurs. », ajoute Anjuli Steffen, VP Global Network chez project44. Le programme « Preferred Telematics » de project44 propose un groupe restreint de solutions télématiques et de gestion de flotte de premier plan qui apportent une valeur ajoutée unique à leur réseau de transporteurs par le développement de produits et services exclusifs, ainsi que par le biais du partenariat avec project44 apportant des fonctionnalités supplémentaires au sein de sa plateforme. Le programme offre une expérience simplifiée d’intégration et d’accueil des transporteurs, un engagement continu pour la sécurité des données et une capacité à apporter une valeur unique au réseau européen de transporteurs de project44.