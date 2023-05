Les tendances mode à adopter pour une croisière en soirée

Naviguer dans les eaux calmes d’une croisière en soirée est une expérience unique et élégante qui mérite une tenue à la hauteur de l’événement. Les tendances mode pour ces escapades nocturnes en mer combinent à la fois le raffinement et le confort, tout en mettant en avant un style chic et décontracté. Les robes fluides, les pantalons amples et les ensembles coordonnés sont autant de choix prisés, tandis que les accessoires tels que les foulards, les bijoux délicats et les chaussures plates ou à talons confortables complètent parfaitement ces tenues. Les couleurs et imprimés inspirés de l’océan ajoutent une touche d’originalité qui vous distingue lors de ces soirées en croisière.

Croisière chic : les couleurs et motifs tendance

Lors des soirées en croisière, pensez à bien privilégier des couleurs et des motifs qui évoquent l’environnement marin tout en apportant une touche d’élégance. Le bleu marine, le blanc cassé et les nuances pastel sont des choix judicieux pour la robe ou la combinaison. Les imprimés marins tels que les rayures horizontales ajouteront une note subtile mais accrocheuse à votre tenue. Pour ceux qui cherchent quelque chose de plus audacieux, un motif floral exubérant peut aussi faire l’affaire.

Pensez à bien faire preuve de prudence sur la taille du motif : plus il est grand, moins vous devez être chargé dans le reste de votre ensemble pour éviter toute concurrence visuelle malheureuse.

En portant ces tons clairs et frais avec une coupe impeccablement ajustée, vous créerez un style intemporel qu’il sera facile d’adapter à toutes sorties nocturnes lors d’une croisière. Vous pouvez aussi ajouter des touches dorées ou argentées sur vos accessoires pour rehausser davantage votre look élégant.

Cela étant dit, ne pensez pas que vous êtes obligé(e) de porter un costume complet ou une robe ultra-formelle : cette soirée doit aussi être propice au confort ! Vous pouvez opter pour un pantalon ample accompagné, par exemple, d’un chemisier finement brodé avec quelques belles pièces en argent massif comme des bagues.

Look de soirée en mer : les tenues à adopter

Si vous préférez les robes, une robe midi ou une robe longue et plissée seront toutes deux des options incroyablement belles pour les soirées en croisière. Si vous choisissez un style plus long, assurez-vous de ne pas marcher dessus tout en flânant sur le pont !

Pensez aussi à la météo : même pendant l’été chaud, il peut faire frais au large. Gardez donc dans votre garde-robe des vêtements en mohair léger comme un pull décontracté ou une veste élégante qui se mariera bien avec toute tenue.

N’oubliez pas que la sophistication n’est pas seulement réservée aux femmes • les hommes doivent aussi être habillés avec soin pour ces soirées élégantes à bord ! Pourquoi ne pas opter pour un costume bleu marine classique ?

Pour quelque chose d’un peu moins formel mais toujours très chic, essayez d’enfiler une chemise blanche crispée sous un gilet texturé gris avec des pantalons ajustés assortis. Vous pouvez ajouter une touche finale de raffinement en portant vos chaussures colorées préférées (tant qu’elles sont propres et polies).

Quel que soit votre choix final, n’oubliez jamais que l’important est de choisir quelque chose dans lequel vous êtes à l’aise et confiant(e) • après tout, c’est ça qui fait vraiment briller chaque tenue. Alors relaxez-vous et profitez du luxe éblouissant d’une soirée chic sur un bateau de croisière.

Accessoirisez votre tenue de soirée en croisière

Une tenue de soirée ne serait pas complète sans les accessoires appropriés, qui peuvent vraiment peaufiner votre look.

Pour commencer, pensez à la minaudière, une petite pochette élégante qui peut contenir tous vos essentiels pour la soirée • téléphone portable, clés et rouge à lèvres. Optez pour une minaudière en métal brillant ou ornée de strass pour ajouter un peu d’éclat à votre tenue.

Les bijoux sont aussi très importants. Un simple collier en or ou en argent fera ressortir parfaitement n’importe quelle robe chic. Si vous voulez quelque chose de plus audacieux, essayez des boucles d’oreilles pendantes avec des pierres précieuses colorées comme l’émeraude ou le saphir.

En matière de chaussures, vous pouvez opter pour des sandales élégantes à talons hauts si vous êtes prêt(e) à danser toute la nuit sur le pont du navire ! Sinon, des ballerines plates peuvent être confortables tout en restant chic.

N’oubliez pas que les petits détails font souvent toute la différence dans une tenue : un foulard imprimé autour du cou peut ajouter une touche sophistiquée supplémentaire tandis qu’une ceinture fine assortie accentuera votre taille tout en ajoutant un peu plus de texture et d’intérêt visuel à votre ensemble global.

N’hésitez pas non plus à jouer avec les textures et les matériaux : un blazer en velours côtelé est toujours tendance tandis qu’une écharpe en soie colorée peut apporter une touche de sophistication à n’importe quelle tenue.

En suivant ces astuces, vous êtes sûr(e) d’être le/la plus élégant(e) lors de votre prochaine soirée sur un bateau de croisière.

Être chic et confortable sur le bateau : nos conseils

Être élégant ne signifie pas nécessairement sacrifier son confort. Après tout, vous êtes en vacances sur un bateau de croisière ! Pour rester à l’aise sans perdre une once d’élégance, il y a quelques astuces simples que vous pouvez suivre.

Choisissez des vêtements amples et légers pour les soirées plus chaudes. Les robes maxi légères sont parfaitement adaptées aux températures estivales et peuvent donner un look décontracté mais sophistiqué lorsqu’elles sont associées avec des sandales plates ou des baskets blanches.

Les pantalons palazzo sont aussi une excellente option pour les femmes qui veulent rester élégantes tout en étant à l’aise. Ils ont l’avantage d’être très aérés et fluides au vent comme la brise marine, ce qui ajoute encore plus de charme à votre style.

Pour les hommes, rien ne vaut une chemise légère en lin ou en coton associée à un jean foncé ou beige. Les shorts chics peuvent aussi être portés avec des polos ajustés ou même une chemise boutonnée si vous voulez montrer votre côté chic.

N’hésitez pas à apporter vos chaussures de sport préférées pour pouvoir explorer le navire dans le confort absolu. Des chaussures bateau en toile seront aussi appropriées pour se promener sur le pont tout en gardant vos pieds frais et secs.

Lorsque vous naviguez vers votre prochaine destination exotique sur un bateau de croisière luxueux, pensez à bien garder à l’esprit que le style ne doit pas être sacrifié pour le confort.