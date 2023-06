Les méthodes pour trouver la taille de son chapeau pour homme sans se déplacer en magasin

Dans un monde en constante évolution, l’essor du commerce en ligne a considérablement simplifié les achats pour les consommateurs. Les accessoires vestimentaires, tels que les chapeaux, peuvent être achetés confortablement depuis chez soi. Choisir la bonne taille de chapeau pour homme peut s’avérer un défi. Vous devez connaître les astuces et méthodes permettant de mesurer correctement la circonférence de votre tête, sans avoir à vous rendre en boutique. Les hommes pourront ainsi profiter d’un ajustement parfait et d’un confort optimal lorsqu’ils porteront leur chapeau, tout en évitant les tracas liés aux retours et échanges.

La première méthode pour trouver la bonne taille de son chapeau pour homme consiste à mesurer soi-même son tour de tête. Pour effectuer cette mesure, vous aurez besoin d’un mètre ruban souple ou d’une ficelle que vous viendrez ensuite mesurer avec une règle rigide. Placez le mètre au milieu du front et mesurez autour du sommet de la tête, en prenant soin de ne pas serrer trop fort ni trop lâcher.

Utilisez un tableau de correspondance des tailles qui associe les dimensions prises à la maison aux tailles standard des chapeaux. Vous pouvez facilement trouver ces tableaux sur internet ou auprès des sites marchands proposant ce type d’accessoire vestimentaire.

Toutefois, pensez à bien prendre en compte le matériau utilisé dans la fabrication du chapeau lors du choix final car cela peut affecter l’ajustement réel du produit. Par exemple, si votre tour de tête mesure 56 cm et que vous voulez acheter un béret en coton, optez plutôt pour une taille supérieure à celle recommandée (58 cm) afin qu’il n’appuie pas trop sur votre crâne.

Si toutes ces astuces ne suffisent pas ou si vous préférez obtenir un avis professionnel avant tout achat, n’hésitez pas à contacter les conseillers clientèle disponibles sur certains sites web spécialisés dans les articles capillaires masculins afin qu’ils puissent répondre rapidement et efficacement à vos questions concernant la taille idéale pour votre future acquisition.

Tableau de correspondance des tailles : choisir le bon chapeau

Les tableaux de correspondance des tailles sont généralement organisés en fonction du tour de tête. Selon les marques et les modèles, la taille varie souvent d’un centimètre ou deux. Vous devez faire attention aux dimensions précises avant tout achat.

N’oubliez pas non plus que certains chapeaux ont une forme spécifique qui peut influencer leur taille. Par exemple, un fedora aura tendance à être plus grand qu’un bonnet classique.

Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons alors d’opter pour la plus grande, car il sera toujours possible de jouer sur l’ajustement avec des accessoires tels que des mousselines ou des bandeaux intérieurs.

N’hésitez pas à prendre votre temps lors du choix de votre chapeau pour homme : chaque modèle est unique et doit s’adapter parfaitement à vos goûts et besoins personnels. Prenez en compte votre style vestimentaire général ainsi que l’utilisation prévue (loisirs, travail) afin d’avoir le produit idéal qui complétera au mieux toutes vos tenues.

Chapeau : pourquoi la matière est importante pour trouver la bonne taille

En plus de la taille, pensez à bien prendre en compte la matière du chapeau lors de l’achat. Les matières les plus courantes sont le coton, la laine et le cuir.

Le choix de la matière dépendra aussi des saisons : pour l’hiver, une casquette en tweed ou un béret en cachemire seront des options confortables tandis qu’en été, vous privilégierez plutôt une capeline légère ou un panama respirant.

Les matériaux ont différents niveaux d’élasticité et d’adaptabilité selon leur densité. Le cuir et le feutre, par exemple, ont tendance à se mouler à votre tête au fil du temps, alors que le coton sera davantage rigide.

Il faut aussi savoir que certains tissus peuvent nécessiter une attention particulière en termes de nettoyage ou d’entretien, comme les chapeaux en paille qui doivent être conservés dans leur boîte d’origine pour éviter toute déformation.

Trouver la bonne taille pour son chapeau homme n’est pas si difficile lorsqu’on prend toutes ces variables importantes en considération. Avec Internet, commander depuis chez soi devient extrêmement simple.

Besoin d’aide pour choisir le chapeau parfait Demandez à un professionnel en ligne

Il est compréhensible d’hésiter à sauter le pas. Pour s’assurer de faire le bon choix, il existe plusieurs méthodes pour demander l’avis d’un professionnel en ligne.

D’abord, certains sites proposent des guides détaillés sur la prise de mesure du tour de tête et comment obtenir une taille précise. Ces guides sont souvent accompagnés d’une vidéo explicative pour encore plus de clarté.

Il est possible d’utiliser les services en ligne des chapeaux makers eux-mêmes. Dans ce cas-là, vous pouvez envoyer un email avec vos mesures et poser toutes les questions que vous voulez concernant le modèle souhaité : couleur, matière…

Si vous avez besoin de conseils personnalisés et immédiats lorsque vous êtes sur une boutique en ligne ou lorsque vous aimeriez acheter un chapeau vintage sans pouvoir l’essayer au préalable, par exemple, certains sites proposent aussi un chat en ligne avec leurs conseillers. Ce dernier peut alors répondre instantanément à toutes vos interrogations concernant la taille du chapeau que vous convoitez.