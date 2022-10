Les différentes coupes de jeans : le guide

Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver un petit peu confus dans les rayons d’un magasin de vêtements ? Peut-être étiez-vous perdu devant les différentes dénominations des coupes de pantalons, par exemple. Il est vrai qu’il y a de quoi se mélanger les pinceaux, mais pas de panique : voici un guide pour ne plus jamais se tromper sur la coupe de son jean !

Les coupes de jeans : pas si compliqué, suivez le guide !

Commençons par la coupe la plus répandue : la coupe droite ou « originale ». Comme son nom l’indique, les jambes du jean sont droites, aussi larges au niveau des hanches qu’à l’arrivée aux chevilles. La coupe droite se marie avec tout, fonctionne aussi bien avec un t-shirt simple qu’avec une tenue plus étudiée : cette coupe est un indémodable, une valeur sûre des amateurs de jeans ! Elle promet une silhouette équilibrée, et des possibilités infinies d’accessoirisation. Que vous visiez un style casual avec un polo ou plus chic avec une veste, tout est faisable avec la coupe droite originale, trouvable par exemple chez les jeans homme Gap.

Vient ensuite la coupe « relaxed », relaxée : plus ample que la coupe droite, particulièrement au niveau des hanches et des cuisses, cette coupe de jean promet un confort total et une liberté de mouvement incomparable ; pour autant, elle n’apparaît pas négligée et est très tendance en ce moment. Avec la coupe relaxed, pas de faux-pas possible, le mot d’ordre est : détendus ! Elle se porte facilement accompagnée par un haut légèrement plus serré, pour équilibrer, ou alors on peut au contraire miser sur l’over-size très à la mode.

Ample ou moulant, il y a de tout dans les jeans

Une autre coupe très différente de ces dernières est la coupe slim : ici, le jean est plus moulant, particulièrement au niveau des jambes où il se resserre progressivement. Cette coupe amincit la silhouette, et serre plus les chevilles que la coupe droite ou relaxed. Elle se porte de toutes les manières, puisqu’elle est aujourd’hui complètement démocratisée. La coupe slim peut se faire à la fois classique, chic et rock’n’roll, en fonction de votre look ; à vous de voir !

Enfin, la coupe skinny : celle-ci est une version du slim encore plus serrée ! Parfait si vous désirez élancer votre silhouette, le skinny est très près du corps, très moulant, tout en conservant une souplesse qui garantit l’autonomie de mouvement. Avec une belle chemise ou du volume sur le haut du corps, cette coupe est facilement adaptable à n’importe quel style.

Quelle que soit votre silhouette, quelle que soit votre taille et votre style, il est donc tout à fait possible de s’y retrouver dans les différentes coupes de jeans, il faut seulement savoir ce que l’on cherche ! Que l’on veuille affiner sa silhouette ou au contraire jouer avec les volumes et les contrastes, le jean reste une valeur sûre et jamais démentie.

Il ne vous reste plus qu’à choisir et à déterminer quelle couleur vous fait envie : jean brut, bleu, noir, gris, blanc… maintenant que vous êtes expert, à vous de jouer !