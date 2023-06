Les casquettes snapback et strapback : comment les distinguer

Dans le monde de la mode et des accessoires, les casquettes sont un élément incontournable pour compléter un look ou exprimer sa personnalité. Parmi les différents modèles qui se sont imposés au fil des années, les casquettes snapback et strapback occupent une place de choix sur la scène vestimentaire. Alors que les deux styles sont souvent confondus en raison de leur apparence similaire, il existe toutefois des détails qui les différencient. Pour les amateurs de casquettes ou les simples curieux, la question se pose donc : comment distinguer les casquettes snapback des casquettes strapback ?

Snapback vs Strapback : les nuances stylistiques des casquettes

Les casquettes snapback et strapback sont deux modèles de casquettes très populaires, mais ils diffèrent sur certains points. La structure des deux styles diffère : les snapbacks ont une fermeture à pression réglable qui permet un ajustement plus précis et confortable, tandis que les strapbacks utilisent une sangle en tissu ou en cuir pour le même effet. En termes d’apparence, les visières des snapbacks sont souvent plates et rigides alors que celles des strapbacks peuvent être courbées ou plates avec un aspect plus souple.

A lire en complément : Quels sont les bienfaits du massage ayurvédique ?

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour ces casquettes tendances, chaque fabricant a ses propres préférences. Les snapbacks sont souvent fabriqués à partir de coton ou de polyester épais pour assurer la durabilité de l’article. Quant aux Strapbacks, ils peuvent être conçus dans différentes matières comme du nylon léger ou même du mesh respirant.

De nombreuses marques produisent aujourd’hui ces modèles iconiques ; parmi les marques populaires on retrouve New Era, Adidas Originals ainsi qu’Obey Clothing qui dominent actuellement le marché. Pensez à bien noter que chacune des marques développe son propre style unique au sein même du modèle Snapback/Strapback.

Lire également : La mode éthique et responsable : adoptez une démarche éco-responsable dans votre garde-robe

Alors comment choisir entre un modèle Snapback/StrapBack ? La réponse dépend essentiellement de vous ! Le choix doit se faire selon vos goûts personnels et votre style vestimentaire. Si vous cherchez quelque chose avec une apparence structurée et sportive alliant qualité supérieure, optez pour la Snapback. Si vous préférez quelque chose avec un look plus décontracté et souple, alors la Strapback est faite pour vous.

De la laine au coton : les matières à l’honneur dans les casquettes

Les matériaux utilisés pour les casquettes snapback et strapback ont un impact sur leur apparence, leur confort et leur durabilité. Les fabricants sélectionnent des matières de qualité supérieure pour garantir une longue durée de vie à leurs produits tout en offrant un confort maximal aux porteurs.

Le coton est l’un des matériaux les plus couramment utilisés dans la fabrication de casquettes snapback. Il offre une texture douce, légèrement texturée, qui peut être facilement travaillée pour créer différentes formes et styles. Le polyester est aussi très prisé car il permet d’obtenir des casquettes résistantes à l’eau et faciles à nettoyer.

En ce qui concerne les sangles ajustables du modèle StrapBack, elles sont souvent fabriquées en cuir ou en tissu synthétique tel que le nylon ou le polyuréthane (PU). Ces matériaux sont choisis pour leur résistance aux déchirures ainsi que pour leur capacité à régler rapidement la taille souhaitée.

La visière rigide d’une SnapBack est généralement constituée d’un carton épais recouvert de toile renforcée afin qu’elle reste plate même après plusieurs mois d’utilisation quotidienne. Pour donner une touche personnelle à leurs créations, certains fabricants optent pour des visières transparentes ou avec des imprimés graphiques.

De nos jours, les marques rivalisent d’imagination quant au choix des matières premières : mesh respirant, tweed écossais rétro, molleton doux ; rien n’est trop original !

Bien choisir sa casquette revient donc avant tout à faire attention à la construction de cette dernière. Assurez-vous que les coutures soient solides, que la visière soit bien structurée et suffisamment rigide pour conserver sa forme originale. L’ajustement du bandeau doit aussi être confortable et adapté à votre morphologie.

Les marques qui font l’unanimité chez les amateurs de casquettes

Les casquettes snapback et strapback sont devenues une tendance incontournable dans l’industrie de la mode. Avec leur design simple mais élégant, elles peuvent être portées avec n’importe quelle tenue. Les marques ont rapidement compris cet engouement pour ces accessoires et se sont positionnées sur ce marché en proposant des modèles toujours plus innovants.

L’une des marques les plus populaires est New Era. Cette entreprise américaine est connue pour ses casquettes snapback à visière plate qui arborent le célèbre logo ‘NY’ des Yankees de New York. Aujourd’hui, New Era propose une gamme étendue de modèles comprenant des collaborations avec divers artistes, athlètes ou encore films cultes.

Autre marque incontournable du monde du snapback : Mitchell