Comment choisir votre carport en alu ?

Le carport est l’une des meilleures solutions pour abriter votre voiture afin de mieux la protéger contre les intempéries. Cependant, son choix peut s’avérer difficile en raison des multiples modèles qu’on retrouve sur le marché.

Il faut pour ce faire, baser son achat sur un certain nombre de paramètres non négligeables. Voici donc un article qui vous présente tous les facteurs à prendre en compte pour bien choisir un carport en aluminium.

A lire aussi : Conseils essentiels pour l'aménagement d'une salle de séjour moderne

Critère de choix d’un carport en aluminium

Un carport est une structure couverte généralement utilisée pour protéger les véhicules des conditions climatiques telles que la pluie, ou la neige. Il représente une meilleure alternative au garage, lorsqu’on ne dispose pas d’assez d’espace. Pour bien le choisir, il faut prendre en compte quelques critères.

L’implantation de l’équipement

Il existe deux types de carports : les carports alu adossé et les carports autoportés. Chacun de ces deux ouvrages, disponible chez sib-Europe et partout en France, dispose de caractéristiques différentes.

A voir aussi : Les meilleures marques d'ustensiles de cuisine : La sélection de Cookinglife

Carports adossé

Avec des poteaux et des traverses en aluminium haute qualité, ce type de carports, solide et durable, est conçu pour protéger votre voiture des intempéries et des aléas de la météo. Il est idéal pour les petites espaces car s’installe contre un mur porteur.

Concrètement, un ouvrage de maçonnerie destiné à supporter la charpente et la structure des planchers d’un bâtiment. Il est donc assez solide pour soutenir le poids de la toiture. En ce qui concerne la toiture elle-même, il est recommandé de choisir pour ce modèle de carports, un toit plat ou en pente, afin d’éviter la stagnation de l’eau.

Par ailleurs, il est conseillé de disposer une porte à proximité de l’ouvrage, qui donne directement accès à votre domicile. Cela facilite en effet, la communication entre les deux pièces.

Carports autoportés

À la différence d’un carport adossé, le carport autoportés est ouvert sur tous les côtés. Il se tient sur 4 ou 6 poteaux en alu, et laisse suffisamment de place pour ouvrir les portières de votre voiture. Cet ouvrage est idéal pour créer une zone de stationnement couverte au fond du jardin, loin des regards indiscrets. En ce qui concerne la toiture de la structure, un toit en selle est celui qui convient le mieux.

La dimension

Le choix de ce paramètre dépend de l’usage de l’ouvrage. Pour un carport destiné au stationnement par exemple, les dimensions varient selon le type de véhicule, mais aussi du nombre qui y sera entreposé. La dimension standard d’un carport pour véhicule léger comme une moto ou une voiture est d’environ 15 m².

Cette variation de la superficie de l’ouvrage est due à celle de sa largeur qui peut mesurer entre 2,5 et 3 m, tandis que sa longueur est généralement fixée à 5 m. Si le carport est destiné à l’entreposage de deux voitures, prévoyez une largeur allant de 5 m à 7,7 m et une longueur de 7 m.

Pourquoi choisir un carport en aluminium ?

L’aluminium est un matériau noble qui est à la fois léger, stable, esthétique, robuste et recyclable. Il ne nécessite pas beaucoup d’entretien et peut résister face à n’importe quelles intempéries climatiques. En choisissant un carport en alu, vous optez non seulement pour la sécurité, et la durabilité, mais aussi pour un design moderne et épuré. Vous pouvez alors, entreposez votre véhicule dans un espace abrité sans pour autant dénaturer.