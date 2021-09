Accueil » Maison Les alternatives à l’adoucisseur d’eau pour lutter contre le calcaire Maison Les alternatives à l’adoucisseur d’eau pour lutter contre le calcaire

Bien que le confort apporté par l’adoucisseur d’eau soit sans équivalent, des solutions alternatives existent si vous ne pouvez pas l’adopter chez vous. Voyons en détail les dispositifs parmi lesquels vous pouvez faire votre choix pour lutter contre le calcaire dans l’eau.

Pourquoi lutter contre le calcaire dans l’eau ?

Décidé d’adoucir l’eau dans votre foyer, il n’y a rien de tel que d’utiliser un adoucisseur d’eau. Faites votre choix sur cette page si vous décidez d’en acheter un. Toutefois, il faut savoir que ce système implique de faire un investissement assez coûteux avant de pouvoir l’utiliser. Son fonctionnement consomme de l’eau avec le principe de la régénération régulière. Il exige de l’entretien et un contrôle régulier pour un fonctionnement optimal. Par ailleurs, il rend l’eau plus salée pour un adoucisseur d’eau qui utilise du sel.

Vous cherchez d’autres alternatives à l’adoucisseur d’eau ? Avant de vous citer les options qui se présentent à vous, voici les raisons pour lesquelles il est nécessaire de lutter contre le calcaire.

Le calcaire obstrue et use rapidement les appareils ménagers. Adoucir l’eau prolonge la durée de vie de ces équipements et les empêche de consommer beaucoup plus d’énergie électrique qu’à la normale. Le calcaire conduit à la formation de tartre dans les canalisations. La lutte contre le calcaire évite que cette formation empêche le fonctionnement normal de ces canalisations.

Le calcaire empêche les systèmes de chauffage de fonctionner d’une façon optimale en collant des tartres sur leurs parois. Adoucir l’eau vous permet d’avoir de l’eau chaude plus rapidement qu’avec des tartres qui empêchent à l’appareil de chauffage de jouer son rôle comme il se doit. Le calcaire a un impact négatif sur le linge qui devient moins souple, la vaisselle qui devient moins étincelante après le lavage et sur la peau qui devient sèche et fragile. L’adoucissement de l’eau remédie à tous ces problèmes.

Le filtre anticalcaire

Le filtre anticalcaire est un dispositif qui empêche le dépôt des tartres aussi bien au niveau des canalisations que dans les appareils électroménagers. Pour ce faire, il retient le calcaire dans un filtre. L’eau n’est pas adoucie, mais c’est le calcaire qui ne sort pas de la robinetterie. Le filtre constitue ainsi un simple barrage au passage du calcaire. La non-modification de cette eau constitue un point positif pour certains foyers qui ne tolère pas le sel dans l’eau avec l’adoucisseur.

L’antitartre magnétique

Ce système n’a aucune action sur la dureté de l’eau. De ce fait, il ne modifie pas cette dernière. Il empêche seulement les incrustations de tartres dans la tuyauterie et les canalisations. Il se dépose au niveau de la conduite d’eau. Grâce à des champs magnétiques liés à l’usage d’aimants permanents, le calcium et le magnésium du calcaire se cristallisent. Leur cristallisation reste en suspension dans l’eau à l’état microscopique et ne se fixe ni sur les parois de vos canalisations ni dans vos appareils ménagers. Ce qui empêche la formation de tartre. Ce système a l’avantage de n’utiliser ni énergie électrique ni consommable comme des cartouches.

L’antitartre électronique

L’action de l’antitartre électronique se fait par polarisation des minéraux. Pour ce faire, il utilise un courant induit pour créer des champs magnétiques. Pour ce qui est du reste de son fonctionnement, le principe est le même que celui de l’antitartre magnétique qui empêche le dépôt de tartre dans vos canalisations et appareils ménagers. La différence se situe au niveau de la consommation d’énergie électrique. L’eau utilisée n’est pas changée et conserve le calcium qu’elle contient qui est assimilable par l’organisme humain.

L’osmoseur

L’action de l’osmoseur quant à lui porte sur la pureté de l’eau. Il se propose d’être un filtre pour les polluants qui se trouvent dans l’eau. Il peut s’utiliser en complément à un adoucisseur d’eau dans la lutte contre le calcaire. L’appareil est composé de plusieurs parties, dont plusieurs pré filtres qui éliminent les plus grosses particules et une membrane d’osmose inverse qui ne fait passer que les plus petits minéraux. Ce dispositif élimine ainsi les métaux lourds, les pesticides, les résidus médicamenteux, le fluor, le chlore et bien d’autres impuretés.