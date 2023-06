La presbytie : symptômes causes et traitements

La presbytie, trouble visuel touchant un grand nombre d’individus, se manifeste généralement à partir de la quarantaine. Cette affection oculaire, résultant d’un vieillissement naturel du cristallin, rend difficile la lecture de près et nécessite souvent le recours à des verres correcteurs. Dans notre société où la lecture et l’utilisation d’écrans sont omniprésentes, les symptômes et les causes de la presbytie sont des préoccupations majeures, tout comme les traitements disponibles pour atténuer ses effets. Découvrez ainsi les signaux d’alerte, les raisons de l’apparition de ce trouble visuel et les solutions pour y faire face.

La presbytie : un trouble de la vision lié à l’âge

La presbytie est un phénomène naturel qui se produit chez tout individu avec l’âge. Elle survient lorsque le cristallin, la lentille naturelle de l’œil, perd de sa souplesse et donc de son élasticité. Cette diminution progressive rend difficile la mise au point sur les objets proches.

Le trouble visuel provoque généralement une fatigue oculaire, des maux de tête ou encore une vision floue lorsqu’il s’agit d’un travail minutieux tel que la lecture ou l’utilisation d’un smartphone. Les personnes atteintes ont tendance à tenir les objets plus loin pour obtenir une image nette.

Il existe plusieurs causes potentielles à cette affection, notamment un vieillissement normal du cristallin ainsi qu’une longue exposition aux rayons ultraviolets (UV). La prévalence est plus forte chez les femmes que chez les hommes.

Heureusement, il existe aujourd’hui divers traitements adaptés aux différents cas de presbytie. Parmi ceux-ci figurent :

• Les verres correcteurs : qui permettent d’améliorer considérablement la vue si leur prescription est parfaitement ajustée.

• Le choix judicieux des lunettes : elles peuvent être multifocales avec différentes corrections optiques en fonction des besoins ;

• Les lentilles intraoculaires : implantées chirurgicalement dans le globe oculaire afin de corriger efficacement la vue.

Bien comprendre ce qu’est la presbytie et connaître ses symptômes ainsi que ses causes contribue grandement à trouver le traitement adéquat pour retrouver un confort visuel optimal dans notre quotidien sans entraver nos activités habituelles ni compromettre notre qualité visuelle globale.

Parmi les autres symptômes de la presbytie, on peut citer une difficulté à lire les petits caractères, notamment en condition de faible luminosité. Les yeux peuvent aussi être sujets à des irritations ou rougeurs plus fréquentes que d’habitude.

Dans certains cas, il faut différencier la presbytie d’autres affections oculaires similaires afin de prendre le traitement le plus adapté. Une consultation chez un ophtalmologue permettra d’établir un diagnostic clair et précis pour bénéficier du traitement optimal.

Il faut souligner qu’une bonne hygiène visuelle au quotidien est primordiale pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de la presbytie. Il s’agit notamment d’un bon éclairage lors des tâches minutieuses ainsi que des pauses régulières pour reposer les yeux et éviter leur fatigue excessive.

Les raisons de l’apparition de la presbytie

Selon les études menées par des chercheurs en ophtalmologie, plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’apparition de la presbytie. L’un des principaux est le processus naturel de vieillissement du cristallin, qui perd progressivement sa capacité à changer de forme pour ajuster la mise au point sur les objets proches.

Effectivement, dès l’âge de 40 ans environ, chacun d’entre nous peut commencer à remarquer une diminution progressive de sa capacité visuelle lorsqu’il s’agit de lire ou d’exécuter toutes sortes d’activités nécessitant un effort visuel prolongé. Cette baisse est souvent synonyme d’une perte d’autonomie et peut donc affecter significativement notre qualité de vie.

Au-delà du vieillissement normal du cristallin, certains facteurs externes peuvent aussi accélérer l’apparition et/ou l’évolution rapide de la presbytie. Parmi eux figurent notamment :

• Une exposition prolongée aux rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil. Effectivement, ces derniers peuvent endommager nos yeux et causer une détérioration précoce du cristallin ;

• Certains médicaments comme les antihistaminiques ou encore les traitements hormonaux substitutifs ;

• Les maladies systémiques telles que le diabète ou encore l’hypertension artérielle.

Pensez à bien souligner que la presbytie peut avoir des conséquences directes sur notre qualité de vie et donc notre bien-être au quotidien. Elle peut notamment entraîner une baisse significative de la productivité et un retrait social parfois difficile à vivre. Les traitements disponibles aujourd’hui ont permis d’alléger ces impacts négatifs en améliorant très sensiblement l’acuité visuelle des personnes atteintes.

Pensez à bien comprendre ce phénomène pour ainsi bénéficier rapidement du traitement adapté permettant de retrouver une bonne vision dans les meilleures conditions possibles.

C’est pourquoi nous recommandons vivement aux individus âgés ou non souffrant déjà d’une presbytie avérée, mais aussi à ceux qui souhaitent prévenir son installation prématurée, d’adopter dès maintenant une hygiène visuelle rigoureuse en limitant autant que possible leur exposition prolongée à certains facteurs favorables tels que le soleil et en prenant régulièrement rendez-vous chez un ophtalmologue compétent afin qu’il puisse réaliser tous les examens nécessaires pour assurer un suivi optimal.

Solutions pour corriger la presbytie : quelles options

Les traitements de la presbytie sont extrêmement variés et vont du port de lunettes à des interventions chirurgicales. Les opticiens pourront vous aider en proposant des verres correcteurs à porter sur vos lunettes, appelés verres progressifs. Ces derniers permettent une correction efficace et discrète de la vision, sans changer régulièrement d’équipement.

La chirurgie réfractive, quant à elle, est aussi une solution envisageable. Elle consiste en un remodelage de la surface cornéenne par laser ou bien l’implantation d’une lentille intraoculaire multifocale qui va venir remplacer le cristallin naturel vieilli.

Vous devez noter que toutes ces solutions ont leurs avantages et inconvénients propres. Le choix du traitement dépendra principalement des particularités anatomiques et physiologiques propres à chaque patient ainsi que de leur style de vie.

Si vous avez plus de 40 ans ou si les symptômes évoqués précédemment apparaissent chez vous, n’hésitez pas à prendre rendez-vous rapidement avec votre médecin ophtalmologue afin qu’il puisse diagnostiquer votre état visuel et décider avec vous quelle sera la meilleure option thérapeutique adaptée selon vos besoins spécifiques.

Sachez qu’il existe aussi plusieurs méthodes alternatives et naturelles pour soulager les symptômes de la presbytie. Parmi elles :

• La consommation régulière d’aliments riches en vitamines A, C et E tels que les carottes, le brocoli ou encore le kiwi.

Vous devez noter que ces méthodes ne remplacent pas un traitement ophtalmologique sérieux et complet. Vous devez consulter votre médecin afin qu’il puisse vous orienter au mieux vers une solution adaptée à votre cas particulier.