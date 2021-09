Accueil » Tech La nouvelle gamme Surface comprend quatre modèles Intel Core, dont le premier doté d’Intel Evo et Thunderbolt 4 Tech La nouvelle gamme Surface comprend quatre modèles Intel Core, dont le premier doté d’Intel Evo et Thunderbolt 4

A eux deux, Intel et Surface proposent une gamme puissante pour illuminer Windows 11.

Ce qui est nouveau : Microsoft a annoncé quatre nouveaux designs Surface, issus des efforts de co-ingénierie avec Intel et équipés de processeurs Intel® Core™, pour faire ressortir le meilleur de Windows 11. La nouvelle gamme comprend le premier PC portable-tablette grand public fondé sur la plateforme Intel® Evo™, et introduit pour la première fois la connectivité par câble universel Thunderbolt™ 4 sur deux designs Surface.

A lire en complément : Faites rimer « été » avec « cybersécurité » pour un séjour sans stress !

« Grâce à un excellent partenariat, nous sommes heureux de voir Microsoft Surface rejoindre la famille Intel Evo. La nouvelle Surface Pro 8 offre le meilleur de la plateforme. Propulsé par les processeurs Core de 11e génération d’Intel, c’est aussi le premier Microsoft Surface Pro à proposer Thunderbolt 4 pour une connectivité de pointe et une recharge rapide sur un seul câble. » – Josh Newman, vice-président Mobile Innovation chez Intel.

Lire également : Claranova intègre le top 5 des 100 plus importants éditeurs de logiciel français

Pourquoi c’est important : L’ajout de la certification Intel Evo et du port Thunderbolt 4 dans le nouveau design de Surface est une étape clé pour le partenariat entre Intel et Microsoft. L’innovation apportée par la plateforme Intel permet aux partenaires de l’écosystème de proposer la meilleure expérience PC à travers un large éventail de facteurs de forme et de prix. Fort d’une longue collaboration dans le domaine du matériel et des logiciels, Intel offrira la plus large gamme d’expériences informatiques pour Windows 11 avec les processeurs Intel Core pour les consommateurs, les entreprises, les éducateurs, les passionnés et bien plus encore.

A propos des designs Surface : Les derniers appareils Surface disponibles pour les entreprises et les consommateurs et équipés Intel sont les suivants :

Surface Pro 8 : le premier Surface Pro construit sur la plateforme Intel® Evo™ et équipé de ports Thunderbolt 4 combine la flexibilité d’une tablette avec la puissance d’un ordinateur portable.

4 combine la flexibilité d’une tablette avec la puissance d’un ordinateur portable. Surface Laptop Studio : le Surface le plus puissant, équipé de processeurs Intel Core H35 de 11e génération, vous permet de passer en douceur entre 3 modes de travail distinct et d’exercer votre créativité grâce aux tout nouveaux ports Thunderbolt 4.

H35 de 11e génération, vous permet de passer en douceur entre 3 modes de travail distinct et d’exercer votre créativité grâce aux tout nouveaux ports 4. Surface Pro 7+ : Le design classique de la Surface Pro 2-en-1 offre les performances dont vous avez besoin avec les processeurs Intel Core de 11e génération.

de 11e génération. Surface Go 3 : le Surface PC le plus portable offre une polyvalence 2-en-1 avec un processeur Intel Core i3 de 10e génération.

Plus de trois quarts des PC Windows sont équipés de processeurs Intel®. La Surface Pro 8 rejoint la liste croissante de plus de 80 plateformes Windows Intel Evo des principaux fabricants d’équipement d’origine, dont Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI et Samsung, entre autres.