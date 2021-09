Accueil » Tech Interview de Yoav Kutner CEO d’ORO Inc Tech Interview de Yoav Kutner CEO d’ORO Inc

Parlez-nous de votre parcours d’entrepreneur

Je suis le fondateur d’Oro, inc., la société qui a conçu les solutions OroCommerce, OroCRM et OroPlatform qui permettent aux entreprises B2B de développer leurs ventes en ligne. Avant de fonder Oro, j’étais CTO et co-fondateur de Magento, où j’ai supervisé le développement des fonctionnalités pour toutes les offres Magento jusqu’à son acquisition par eBay, inc. en 2011. Mais plus globalement, ma motivation a toujours été dictée par ma volonté de résoudre des problèmes complexes en m’appuyant sur la technologie. C’est précisément cette posture et cette recherche qui m’ont conduit à créer des sociétés qui seraient à même de répondre à ces challenges passionnants.

Pourquoi avez-vous fondé Oro ?

Chez Magento, nous avions très fréquemment de nombreuses demandes de clients qui souhaitaient lancer des projets e-commerce B2B. Très rapidement, nous nous sommes rendu compte que pour répondre efficacement à leurs besoins, il était nécessaire de s’appuyer sur de nouvelles expertises très différentes de celles utilisées en B2B. C’est dans ce contexte que nous avons donc fondé l’éditeur Oro pour apporter une réponse pertinente et adaptée aux entreprises désireuses de développer avec succès leurs activités e-commerce B2B en nous appuyant sur des solutions industrielles pensées pour elles et qui intègrent des fonctionnalités spécifiques.

Quels enseignements avez-vous tirés de votre passage chez Magento ?

De manière générale, il est parfois important de ne pas réinventer la roue, mais plutôt de s’appuyer sur une solide communauté et une technologie robuste à l’image de Symfony. Cela permet de gagner en qualité, en réactivité et en agilité.

Quels ont été les principaux défis d’Oro ?

Le e-commerce B2B est très différent de celui en B2C. Il nous a fallu accompagner pas à pas nos clients et notre écosystème de partenaires dans leurs projets en leur expliquant la nécessité de s’appuyer sur une approche 100 % B2B. En ce sens, la dimension de conseil a été fondamentale pour mener à bien nos premiers projets et permettre à nos clients de digitaliser leurs opérations commerciales.

Cela a-t-il changé depuis que vous avez lancé OroCommerce ?

Oui, la situation a fortement évolué ces dernières années et la crise sanitaire que nous avons traversé a créé un véritable électrochoc auprès des entreprises qui positionnent désormais le e-commerce comme un enjeu stratégique, notamment sur le segment B2B qui est encore peu équipé.

Vous êtes une entreprise américaine, comment expliquez-vous votre succès éclatant en France ?

En France, nous avons la chance de nous appuyer sur la communauté la plus dynamique des pays dans lesquels nous sommes implantés. Avant la pandémie, nous organisions régulièrement des événements à l’échelle nationale. De plus, la philosophie open source est particulièrement bien accueillie en France et nous bénéficions des nombreuses contributions réalisées par les entreprises et les développeurs pour améliorer toujours plus nos solutions. Tous ces éléments, auxquels s’ajoutent les nombreux projets de transformation digitale de nos clients français, font que la France est l’un des marchés les plus dynamiques pour Oro et que nous allons investir très massivement à long terme pour nous y développer.

Quels conseils donneriez-vous aux entreprises B2B qui souhaitent passer en e-commerce ?

Il faut tout d’abord se fixer des objectifs précis et associer toute l’équipe au projet en itérant régulièrement tout au long des étapes et en intégrant les remarques et les points d’amélioration remontés par les équipes opérationnelles. Il faut également se rappeler qu’en B2B, la notion de libre-service n’est pas fondamentale et qu’il vaut mieux se concentrer sur les aspects liés aux CRM et aux outils d’aide à la vente.

Comment voyez-vous évoluer le marché ?

Les Marketplaces B2B sont aujourd’hui en forte croissance et constituent une nouvelle tendance en matière d’e-commerce. Nous sommes particulièrement bien positionnés sur ce sujet structurant et avons été référencés par le cabinet Gartner comme l’une des rares solutions capables de prendre en charge ce type de projets. Notre nouvelle offre OroMarketplaces est dédiée à ces sujets et sera prochainement présentée sur le marché français.