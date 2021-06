Accueil » Santé Est-il légal de fumer du CBD dans la rue ? Santé Est-il légal de fumer du CBD dans la rue ?

fumer du CBD — vous devez faire attention à

Tomke Suédois

Dernière mise à jour 19 avril 2021

Après que seules les capsules d’huile de CBD et de CBD aient été initialement disponibles sur le marché, les fabricants répondent aux souhaits des consommateurs et proposent désormais de plus en plus de produits CBD que vous pouvez fumer.

Dans l’article suivant, vous pouvez découvrir ce qui est le cas de la légalité en Allemagne, quels produits sont adaptés au tabagisme et ceux sur lesquels vous préférez laisser vos doigts.

La fumée de CBD pour se détendre

Parce que le CBD ne cause pas de bruit, vous pouvez l’inhaler en toute sécurité pour bénéficier de ses effets relaxants. De nombreux fumeurs consomment déjà du CBD et peuvent le confirmer. Les rapports montrent que l’inhalation de CBD a plusieurs effets positifs sur le bien-être. Les utilisateurs peuvent mieux dormir, souffrir moins de craintes et mieux gérer le stress. La douleur et l’inflammation montrent également un changement significativement positif.

Les cigarettes CBD comme alternative au joint ?

Pour fumer des cigarettes au CBD, elles devraient être légales en Allemagne. Toutefois, ce n’est pas le cas en raison de leur teneur en THC trop élevée d’environ 1,0 %. Il est différent en Suisse. Ici, vous pouvez acheter des cigarettes CBD dans les magasins. Il existe des cigarettes contenant un mélange de tabac et de chanvre ou même celles contenant uniquement des fleurs de chanvre.

Comme la teneur en THC de les cigarettes sont si faibles qu’elles ne causeront pas de bruit réel lorsque vous les fumez, mais l’effet relaxant du CBD est donné, les cigarettes au CBD sont une bonne alternative à un joint

. Quel produit CBD puis-je fumer légalement ?

Si vous ne voulez pas prendre du CBD mais que vous souhaitez inhaler, vous pouvez le faire avec les produits suivants :

Blossom

Pollen

Powder

Crystals

Tea

Si vous voulez fumer du CBD, vous pouvez utiliser les fleurs pour cela. Un peu mélangé à un bon tabac permet une expérience de fumer décente. Vous ne devez pas utiliser de thé CBD pour fumer. Il peut contenir des additifs qui ont un goût horrible d’une part et pas exactement le vôtre. La santé sert quand ils brûlent. La poudre de CBD n’est pas non plus destinée à fumer. On y ajoute souvent des additifs contenant des protéines, tels que les noix de chanvre, qui brûlent rapidement. Cela rend non seulement le goût désagréable à nouveau, mais il crée des vapeurs malsaines que vous ne devez pas inhaler.

Ne fumez pas d’huile de CBD

huile de CBD traditionnelle ne convient pas au fumage. C’est même dangereux, car le chauffage des huiles produit des substances cancérigènes. Par conséquent, vous devez vous abstenir de fumer de l’huile de CBD.

L’ Il serait théoriquement possible de mélanger l’huile de cannabis avec un peu d’alcool, puis de l’évaporer à l’aide d’un vaporisateur. Cependant, cela affecterait gravement le goût et nécessiterait l’utilisation d’alcool, ce qui peut entraîner à nouveau un effet sonore. pourrait.

Malgré le CBD, le tabagisme met en danger la santé

Le terme cannabis est toujours synonyme de fumer et tout le monde pense à un joint. Cependant, le CBD ne fonctionne pas comme un joint, car il ne vous rend pas haut.

Si vous aimez fumer, vous préférez cacher les pensées d’éventuelles substances malsaines. Mais si vous mélangez les parties florales de la plante de chanvre avec du tabac, vous avez toujours les effets dangereux de la nicotine pour la santé qu’il ne faut pas oublier.

La mauvaise qualité des fleurs ne contribuera pas exactement à votre bien-être lorsque vous fumez. De plus, le tabagisme est un processus de combustion dans lequel les propriétés et les effets des substances végétales peuvent changer au détriment.

Cependant, quiconque est l’un des fumeurs passionnés ne voudra certainement pas l’utiliser lorsqu’il s’agit de consommation de CBD. renoncer.

La meilleure façon de fumer du CBD – fleurs de CBD

En principe, les possibilités de consommer des fleurs de CBD sont similaires à celles de la marijuana, car les deux sont des fleurs de la plante de cannabis, sauf qu’elles contiennent un THC et que les fleurs de CBD sont exemptes de THC ou ont de très faibles niveaux de THC.

En tant que joint

, vous pouvez fumer des fleurs de CBD comme joint, tout comme la marijuana dans une cigarette roulée. De nombreux fumeurs mixtes mélangent une petite quantité de parties de fleurs avec du tabac, mais cela n’est pas absolument nécessaire car les fleurs peuvent également être fumées pures. Par conséquent, ils servent très bien de substituts de tabac aux anciens fumeurs.

Dans le tuyau

en

fleurs CBD, vous ne pouvez pas simplement utiliser pipe à tabac traditionnelle, mais aussi pour le narguilé ou le bong. Les utilisateurs de pipe à tabac aiment utiliser le mélange de parties de fleurs de CBD avec une variété de tabac aromatique.

Avec le vaporisateur ou le vaporisateur

Une autre option pour fumer des fleurs de CBD est l’utilisation de vaporisateurs ou de vaporisateurs. Il existe des dispositifs spécialement conçus pour évaporer les herbes et autres parties solides de plantes telles que les fleurs de CBD.

Pour de nombreux utilisateurs de CBD, l’évaporation est l’une des meilleures options pour consommer du CBD sous forme de fleurs. À l’aide des appareils appropriés, les fleurs ne sont pas brûlées, mais simplement évaporées à une température appropriée. Il en résulte beaucoup moins de polluants que pendant la combustion.

Comme vous ne mélangez pas avec du tabac ici, les substances toxiques sont nettement moins toxiques lors de l’évaporation. dans le corps afin que vous puissiez profiter des effets positifs des fleurs de CBD naturellement et en toute sécurité de cette manière.

Les fleurs de CBD sont-elles légales ? – Il faut faire attention à

Si vous souhaitez consommer du CBD sous sa forme la plus pure et la plus naturelle, il est préférable d’utiliser des fleurs de CBD car elles ne sont pas traitées par rapport aux huiles de CBD, aux liquides et aux produits similaires.

Il est difficile de répondre à la question de la légalité. Il y a ici une zone grise légale où vous vous déplacez lorsque vous utilisez des fleurs de CBD en Allemagne.

En général, la loi sur les stupéfiants en Allemagne stipule que les extraits de CBD sont autorisés s’ils proviennent de chanvre utile et que leur teneur en THC est manifestement inférieure à 0,2 %.

Avec la floraison du CBD, la situation juridique est compliquée. Parce que la loi sur les stupéfiants stipule que les plants de cannabis proviennent uniquement de La réglementation sur les stupéfiants est exclue si « leur circulation (à l’exclusion de la culture) est uniquement à des fins commerciales ou scientifiques ». Par conséquent, la conclusion suggère que la consommation de fleurs de CBD n’est pas légale pour les utilisateurs privés.

Il est confus que la vente de fleurs de CBD n’est pas également réglementée ou interdite dans tous les États fédéraux allemands.

La situation juridique des fleurs de CBD est en constante évolution. Vous devez donc les surveiller de près afin de répondre en conséquence.

Si

ça. vous voulez essayer les fleurs de CBD, vous devez toujours vous assurer qu’elles sont réellement des fleurs de CBD, car il n’y a aucune différence avec la marijuana purement externe. Les certificats d’origine et de qualité des fleurs peuvent vous assurer qu’elles proviennent de l’agriculture biologique et qu’elles sont répertoriées dans le catalogue des variétés de l’UE. correspond à.

fumée de CBD contre vaporiser

Pour fumer facilement et facilement des fleurs de CBD, du papier à rouler et un briquet suffisent. Cependant, si vous souhaitez vaporiser les fleurs de CBD, vous devez d’abord acheter un appareil correspondant, puis l’avoir avec vous tout le temps.

Les avantages et les inconvénients du tabagisme et de l’évaporation des fleurs de CBD sont juxtaposés ici.

fleurs de CBD fumant vaporiser des fleurs de CBD pas de changement important d’accoutumance chez les fumeurs moins de polluants – moins de toux utilisation simple et directe moins inquiétant dans le public Accessoires : papier à rouler et briquet Accessoires : évaporateur l’appareil doit toujours être transporté

Dans de nombreux esprits, le terme cannabis est toujours associé aux drogues et aux intoxicants. Il n’est donc pas encore clair pour beaucoup que le CBD soit une substance tout à fait différente.

L’effet des troubles

psychoactifs

du THC

qui modifient l’esprit, certains utilisateurs ressentent des

sentiments élevés et un bien-être

d’ autres éprouveront des peurs, des sueurs jusqu’à l’immobilité totale

L’effet du CBD

relaxant

, soulageant

, apaisant

, sans altération mentale comme le THC

Le tabagisme au CBD en public

Si vous fumez des fleurs de CBD en tant qu’articulation, vous pouvez avoir des yeux faussés en public parce que vous ne pouvez pas distinguer les fleurs de CBD de la marijuana traditionnelle et la plupart supposeraient donc que vous consommez un vrai joint. Et bien que cela soit également tout à fait acceptable d’un point de vue médical, il y a toujours un manque de tolérance pour tant de personnes.

Les autorités et la police aussi sont très sensibles aux fleurs de CBD en raison de leur confusabilité avec la marijuana.

L’alternative la plus sûre à fumer du CBD en public est donc les liquides CBD et les cigarettes électroniques, car ceux-ci sont courants et vous n’obtiendrez donc aucun aspect douteux ou punissant.

Pour les fumeurs passionnés, le CBD peut être une alternative au tabac nocif. Il existe différentes options : fumer des fleurs pures ou évaporation à l’aide d’un vaporisateur. Il existe également des liquides CBD. D’un point de vue juridique, c’est un peu limite, surtout ce que le fumage des fleurs est inquiet.

En fin de compte, chacun doit décider par lui-même quelle forme de consommation de CBD il préfère lui-même.

Plus de questions sur le tabagisme au CBD

Quelques faits importants peuvent être clarifiés ci-dessous :

Où peut-on fumer du CBD ?

D’un point de vue purement juridique, le CBD est au même niveau que les produits du tabac conventionnels et peut donc être fumé partout où vous pouvez fumer des cigarettes. Puisque le tabagisme n’est plus désiré dans de nombreux endroits en Allemagne, le tabac au CBD est également Les chambres fumeurs ou les espaces extérieurs sont éligibles.

Pouvez-vous fumer du CBD et conduire une voiture ?

Il est tout à fait légal de conduire après avoir consommé du CBD, car le cannabidiol est une substance végétale légale et n’a pas d’effet psychoactif.

Le CBD peut-il être prouvé dans le test de drogue ?

Puisque le CBD n’est pas un médicament, le cannabidiol n’est pas détectable dans le test de dépistage. Ainsi, quiconque consomme du CBD pur sous forme de fleurs, d’huile de CBD ou d’extraits de CBD peut être entièrement contrôlé. affronter.

Quelle est la vitesse de dégradation du CBD ?

La durée de conservation du CBD dans l’organisme et sa durée d’action dépendent de divers facteurs tels que la dose, la concentration en CBD et sa propre constitution. Selon les tests médicaux dans le sang, cela n’est généralement plus prouvé après une semaine de prise de CBD.

Amoureux du CBD

Tomke Suédois Le marketeur en ligne n'est pas seulement un spécialiste du marketing, mais Tomke Swede travaille depuis plusieurs années sur diverses méthodes de guérison alternatives. Il s'est presque complètement retiré de la vie sociale en raison de l'anxiété récurrente, qui a causé de plus en plus de tensions sur le jeune homme. Travailler également chez GecoWeb, où il passe au poste de Senior Marketing Manager a travaillé, ne l'a pas aidé à lâcher son anxiété. Mais depuis qu'il a découvert le CBD par lui-même, tout a changé dans sa vie. Son anxiété a disparu et maintenant il partage ses expériences avec d'autres personnes sur cbdolkaufen.de.

