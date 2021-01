Accueil » Loisirs Domaine de la Tuilière pour toutes vos locations de salles Loisirs Domaine de la Tuilière pour toutes vos locations de salles

Le Domaine de la Tuilière s’étend sur 40 hectares environ. Un vaste espace rempli de merveilles situé au cœur de Nans-Les-Pins. Un lieu conçu pour vous permettre d’abriter les évènements importants de votre vie.

Le meilleur choix de local pour votre mariage

Le mariage est un moment crucial dans un couple. Le jour où on s’unit pour la vie à sa moitié est censé être le plus beau. Le Domaine de la Tuilière met à disposition tout un univers de salles de réception. La location de salle de mariage adéquate pose souvent problème. C’est pour y remédier et pour vous permettre de vivre votre rêve que Domaine de la Tuilière s’est donné cette lourde mission.

Si vous êtes des amoureux de la nature et que vous rêvez d’un mariage en plein air, Domaine de la Tuilière vous offre un endroit idyllique pour rendre ce moment gravé dans vos mémoires.

Un mariage réussi : une mission à accomplir avec Domaine de la Tuilière

L’équipe mise à votre disposition est caractérisée par le travail sur mesure et par le dynamisme. Ce sont des professionnels qui mettent tout en œuvre pour rendre chacun de vos moments inoubliables. Domaine de la Tuilière vous accompagne le long du processus d’organisation, depuis vos premières idées. La salle que vous choisirez pourra être totalement personnalisée et adaptée non seulement à votre thème, mais aussi à l’ambiance que vous souhaitez avoir.

Les salles sont entièrement équipées et très confortables. Le Domaine de la Tuilière mise sur la qualité de ses constructions et sur la capacité à bien vous accueillir. Chaque client est spécial et chacune de vos exigences est prise en compte. L’unique priorité est de vous satisfaire en tout point.

Le domaine vous propose également des services dont vous avez besoin pour une organisation réussie. Il a noué plusieurs partenariats avec les prestataires de services complémentaires. Il s’agit des services en restauration avec Cino Traiteur et des services de décoration.

Autres prestations avec le Domaine de la Tuilière

Mis à part la location de salle, le domaine propose un immense espace d’implantation de vignes sur près de 40 hectares. Il offre une splendide vue sur le mont Aurélien. Si vous aimez passer de bons moments en toute discrétion, c’est l’endroit idéal pour vous. Vous pouvez y allez avec votre partenaire, vos amis ou votre famille.

Le Domaine de la Tuilière met également à votre service la location de plusieurs autres types de salles. Vous pouvez louer une salle de séminaire, une salle pour la célébration d’un baptême, d’un anniversaire. En fonction de l’évènement, qu’il soit d’ordre privé ou professionnel, vous y trouverez satisfaction.