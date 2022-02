Divorce : 4 conseils pour retrouver l’amour

Pour beaucoup, une séparation amoureuse est une véritable épreuve. Même si cette séparation se fait dans de bonnes conditions (pas de disputes, pas de colère, pas de longues procédures judiciaires, etc.) elle peut être à la cause de nombreux troubles dans le futur, surtout celui lié à retrouver l’amour après une telle épreuve. Et pourtant, cela est tout à fait possible. Nous vous proposons dans cet article 4 clés pour retrouver l’amour après un divorce.

Attendre est une erreur !

Très souvent, on dit qu’après une séparation amoureuse, il faut faire le deuil. Oui, mais dans la plupart des cas, ce deuil est trop long. Si long qu’on finit par perdre confiance en soi et à être habitué à la solitude. Finalement, on ne s’ouvre plus aux nouvelles aventures et on s’enferme dans un petit cocon de chagrin. En effet, si vous estimez avoir besoin de temps pour remettre un peu d’ordre dans votre vie et retrouver vos repères, vous en avez le droit. Mais attention, que cette période ne vous refroidisse pas complètement.

A lire aussi : Quel cadeau faire à une future maman ?

Relevez-vous et reprenez les choses en mains le plus tôt possible. Parlez de votre situation et de comment vous vous sentez avec les personnes qui vous sont proches. Surfez de temps à autre sur un site de rencontre, évitez de rester seul, sortez souvent, pas forcément dans l’intention de trouver l’amour, mais sortez pour vous-même.

Dire non à la peur !

Le problème de plusieurs personnes après un divorce, c’est la peur d’une nouvelle souffrance. On a peur de revivre la situation précédente et cette peur nous amène à une sorte de blocage psychologique. Dès qu’une opportunité se pointe à l’horizon, on est sur ses gardes et très peu impliqué. Cela n’arrange pas vraiment si vous espérez trouver à nouveau l’amour. En effet, dès que vous vous sentez prêt à vous engager à nouveau, n’hésitez pas à vous ouvrir et à connaitre l’autre.

Lire également : Comment organiser un voyage au Canada avec des enfants

Il est vrai que certaines blessures prennent du temps à guérir, mais il est important de savoir que chaque être humain est différent. En ne montrant qu’une infirme partie de vous, les chances de trouver l’amour se révèlent minces. Vous devez chercher en vous ce qui fait qu’on s’intéresse à vous. Une qualité, un caractère, une habitude, etc. N’hésitez pas à montrer votre côté sensible, humain et faible. Même si vous avez un fort caractère, montrer son humanité est quelque chose qui renforce les liens et donne plus de prises à l’autre pour vous connaitre et vous comprendre.

Revoir sa liste d’exigence !

Des exigences, on en a tous. Cela montre en effet que vous savez ce que vous voulez et surtout, ce que vous ne souhaitez pas. Toutefois, il faut faire attention à ne pas en faire trop. Certaines exigences sont non constructives et d’autres peuvent constituer des blocages au fait de trouver à nouveau sa moitié. Parfois, on peut tout simplement se passer de certains points parce que l’interlocuteur à mieux à offrir ou on peut faire avec.

Ne dit-on pas qu’il en faut peu pour être heureux ? Passez en revue votre liste d’exigence et faites donc le nettoyage. Gardez celles qui construisent et renforcent l’amour et balayez celles qui jugent et qui ne sont pas très utiles. Acceptez les différences et comprenez les points de vue. Lorsque vous discutez d’un sujet, comprenez que les avis peuvent être divergents et que vous pourriez ne pas toujours avoir raison.

Augmentez ses chances de faire de belles rencontres !

Afin d’augmenter vos chances de faire de belles rencontres, il faut avant tout prendre son temps pour guérir (mais pas beaucoup tout de même). Il faut aussi se débarrasser de ses préjugés et idées non constructives. Trouvez dans l’autre ce qui vous plait. Pour cela, cultivez un esprit de curiosité, posez des questions, cherchez à découvrir votre interlocuteur, soyez ouvert. Cela permet non seulement de séduire, mais aussi d’être séduit. En réalité, lorsque vous vous intéressez à l’autre de manière positive, il/elle le fait aussi. Ainsi, vous vous sentirez plus détendu, plus souriant et plus confiant.