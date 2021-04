Accueil » Tech Comment utiliser iMovie ? Tech Comment utiliser iMovie ?

Avec la montée des bobines TikTok et Instagram, la création vidéo est désormais plus cruciale que jamais. Les créateurs et les propriétaires d’entreprise ressentent la pression de se désabatter rapidement et à un coût abordable de la vidéo attrayante. Alors, quelle est la meilleure façon de créer de superbes projets vidéo sans arrière-plan professionnel de production vidéo ?

Un excellent outil pour les débutants est iMovie. Ce logiciel de montage étonnant aide les gens à couper des clips vidéo en un seul projet cohérent et est livré gratuitement avec n’importe quel Mac. Avec ce court tutoriel, vous pouvez apprendre à couper des vidéos dans iMovie et devenir un éditeur compétent afin que vous puissiez déchirer des vidéos pour YouTube, Instagram ou toute autre plate-forme.

Pour ce tutoriel, nous avons utilisé des clips du cinéaste Donovan Randolph. Parcourez notre bibliothèque pour encore plus de séquences à utiliser dans iMovie.

Qu’ est-ce que iMovie ?

iMovie est ce que les pros aiment appeler un éditeur non linéaire. Il s’agit d’un type de logiciel que vous pouvez utiliser pour couper et éditer des vidéos, de la musique et des graphiques sans modifier les fichiers originaux. Ce sont des outils puissants pour les cinéastes et sont utilisés pour monter presque tous les films hollywoodiens d’aujourd’hui. Les éditeurs de qualité professionnelle comme Adobe Premiere Pro et Final Cut coûtent une fortune et parce que iMovie est gratuit, c’est un endroit idéal pour les débutants.

Comme beaucoup d’autres produits Apple, iMovie est intuitif, gardant à l’esprit l’utilisateur moyen. Tout le monde n’est pas un éditeur professionnel avec des années d’expérience, et les développeurs d’iMovie le savent. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas un outil efficace. Vous pouvez toujours créer des projets à la mâchoire dans Imovie. Tout ce qu’il faut, c’est un peu de pratique.

Puis-je utiliser iMovie sur un PC ?

Le plus gros inconvénient d’iMovie est qu’il ne fonctionne qu’avec les produits Apple, désolé les utilisateurs de PC. Toutefois, si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez télécharger iMovie depuis l’App Store pour le modifier sur un appareil mobile.

Prêt à commencer ? Découvrez comment couper des vidéos dans iMovie avec certaines des bases ci-dessous.

Importation de métrage dans iMovie

Avant d’apprendre à utiliser iMovie, vous devez intégrer vos clips individuels dans le programme. Ce processus est appelé Importation, et c’est la partie la plus facile de l’édition. Une fois que vous avez créé un nouveau projet, il vous suffit de cliquer sur le bouton d’importation ou d’appuyer sur ⌘ I. Sélectionnez ensuite les clips vidéo et audio que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Importer la sélection . Cette démonstration visuelle vous aidera à vous mettre sur la bonne voie.

Étape 1 : Créer un nouveau projet et sélectionner un film

Étape 2 : Cliquez sur le bouton Importer ou appuyez sur ⌘ I

Étape 3 : Sélectionnez votre métrage et votre audio et appuyez sur Importer sélectionné

Maintenant, vos fichiers sont importés dans iMovie et sont prêts pour l’édition !

Couper des clips vidéo et éditer votre projet dans iMovie

Maintenant, vous pouvez transformer tous vos clips individuels en quelque chose de spécial. C’est la partie amusante, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans la phase d’édition de sorte qu’il peut être écrasant au début. Le processus d’édition vous permet de couper et de couper des clips vidéo et d’ajouter de la musique et des titres. Cela ne ressemble pas beaucoup, mais une fois que vous aurez maîtrisé ces trois choses, vous pourrez faire beaucoup en post-production.

Étape 1 : Faites glisser un élément dans le montage

Étape 2 : Ajuster et couper les clips vidéo en faisant glisser les bords

Étape 3 : Répéter avec d’autres clips

Étape 4 : Ajouter de l’audio en faisant glisser un clip audio sous la vidéo dans le scénario

Étape 5 : Ajouter des titres en accédant à l’onglet Titres

Étape 6 : Faites glisser un modèle de titre dans la chronologie au-dessus de la vidéo

Exportation de votre vidéo

Maintenant, il est temps de partager votre chef-d’œuvre avec le monde ! Pour ce faire, vous devez exporter votre projet terminé. L’exportation compresse simplement votre projet dans un seul fichier vidéo, et iMovie fait un excellent travail en faisant tout le travail acharné pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de choisir la plateforme sur laquelle vous souhaitez télécharger votre vidéo (comme YouTube ou Facebook), et iMovie va l’exporter et la publier pour vous. Vous n’avez pas à vous soucier de tous les paramètres compliqués qui ressemblent à des hiéroglyphes.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Exporter

Étape 2 : Sélectionnez la plateforme souhaitée

Étape 3 : Cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer

Maintenant que vous savez comment utiliser iMovie, continuez à monter et que vous serez un professionnel du montage vidéo sans le temps !

