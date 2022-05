Comment trouver le meilleur centre de formation professionnelle ?

Il existe un très grand nombre de centres de formation professionnelle en France. Ces centres de formation proposent des formations professionnelles pour les salariés et entrepreneurs et permettent à ceux-ci d’accumuler des compétences afin d’espérer une évolution de carrière ou des connaissances afin d’explorer le monde de l’entreprenariat. Choisir un centre de formation parmi ce grand nombre est donc un grand défi, toutefois, voici quelques conseils à suivre pour faciliter votre choix.

Identifier le type de formation souhaitée

Avant même de parvenir à l’étape du choix du centre de formation professionnelle, il faut bien évidemment se poser des questions afin de connaître le projet de vie. Cette étape consiste à faire ressortir la vocation professionnelle souhaitée et donc, par extension, le type de formation adéquat.

Cette première étape est primordiale afin de ne pas se lancer dans un projet pour ensuite l’abandonner par manque de volonté ou de passion. Une fois que vous êtes fixé sur ce que vous aimez faire et ce que vous souhaitez faire comme carrière, vous pouvez vous mettre à chercher la formation qui correspond à vos besoins.

Le choix d’une formation professionnelle repose sur le projet professionnel, c’est-à-dire le métier que vous souhaitez exercer, les compétences que vous devez avoir pour exercer ce métier, votre niveau d’étude et vos objectifs. Il est conseillé de bien se renseigner par rapport au métier ciblé et les critères d’embauche dans le secteur d’emploi afin de pouvoir cibler la formation idéale et par extension, le centre de formation adéquat.

Les critères qui aident dans le choix du centre de formation

Définir les compétences que vous devez acquérir vous permet d’être sûr de votre choix de formation professionnelle. Une fois la formation professionnelle bien en tête, il vous faut choisir le centre de formation. C’est souvent dans cette étape que tout se joue. La pluralité des choix qui s’offrent aux jeunes salariés et entrepreneurs rend le choix du centre de formation difficile. En effet, le nombre élevé de centres de formation professionnelle offrant plus ou moins le même type de formation rend vite un jeune incapable de choisir.

La meilleure chose à faire dans ce cas, c’est de baser son orientation sur une évaluation personnelle et professionnelle. Portez attention au type de certification ou diplôme délivré par un centre pour la formation que vous souhaitez suivre, c’est la première piste. Ensuite, informez-vous sur la durée de la formation proposée par le centre de formation professionnelle. Cette information vous permettra de cibler les centres d’informations qui dispensent des formations adaptées à votre disponibilité.

En effet, certains centres de formation privilégient les formations à temps plein pour raccourcir la durée de formation, tandis que d’autres, plus soucieux des salariés, permettent à ces derniers de choisir entre des cours du soir, des cours en fin de semaine et même des cours à distance

Centre de formation professionnelle : faire ses recherches en ligne

Vous n’avez peut-être pas le loisir de pouvoir faire vos recherches de centre de formation sur le terrain, ce n’est pas un problème. Vous avez la possibilité de diriger vos recherches en ligne tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. La majorité des centres de formation professionnelle possèdent leur site internet que vous pouvez consulter en quelques clics.

Cette manière de faire vous facilite grandement la tâche, car en seulement quelques clics, vous serez renseignés par rapport à la formation que vous ciblez, sur les programmes de cours disponible et même sur les certifications et diplômes délivrés à la fin des cours.

Se baser sur l’éligibilité au CPF

Afin de faire un choix judicieux, tous les détails sont à prendre en compte. Alors, pour que le centre de formation que vous souhaitez intégrer soit le meilleur choix possible, vérifiez son éligibilité au CPF. Ce détail est important, car c’est la seule manière de vous garantir un financement par rapport à votre formation et selon le nombre d’heures.

À titre de rappel, le CPF ou Compte Personnel de Formation vous permet de recevoir un financement pour une formation qui correspond aux métiers les plus recherchés. Dans le but de bénéficier de ce financement, renseignez-vous sur les formations éligibles au CPF. S’il s’avère que votre formation est éligible au CPF, vous éviterez de payer de votre poche les frais de cours.