Comment retrouver une assurance habitation apres résiliation ?

Après avoir rompu votre contrat de logement, il est important de trouver une solution alternative pour sécuriser votre maison. À cette fin, il y a plusieurs étapes à prendre pour obtenir à nouveau une assurance pour votre résidence. Nous en parlons dans cet article.

Quelles sont les conditions pour avoir un autre contrat d’assurance après la résiliation ?

Lorsque vous avez subi une rupture de contrat de la part de votre assureur, il devient difficile de trouver une nouvelle entreprise. Devenez un client à risque pour toutes les installations qui offrent des services d’assurance. Cependant, il n’est pas impossible de trouver certains, et pour cela, vous devez être prêt à mettre votre main dans votre poche. En fait, avec votre statut de risque assuré, vous aurez un nouveau contrat d’assurance dont le coût est plus élevé que le précédent. Une surtaxe sera appliquée à cette nouvelle disposition . Comme il s’agit d’une assurance habitation qui est résiliée pour non-paiement, elle s’élèvera à 10%. De plus, pour éviter la résiliation, vous avez la possibilité de renégocier votre contrat.

Si vous estimez que la décision de retrait de votre assureur n’est pas justifiée, vous pouvez demander à un organisme compétent. Cela permettra à ce dernier de faire un commentaire et de prendre la décision appropriée. Vous avez 3 options différentes pour faire un remède.

Envoyez un courriel à votre assureur avec vos arguments contestant sa décision,

demander l’intervention du service à la clientèle de l’assureur,

solliciter le médiateur assurance par la poste.

Ce dernier point est votre dernier recours si les deux premières chances échouent.

Comment trouver un nouveau contrat après la résiliation ?

Étant donné que l’assureur a déjà résilié le contrat de logement, vous devez nécessairement trouver un autre service pour assurer votre maison. Pour ce faire, plusieurs options sont disponibles. Vous pouvez contacter le Central Pricing Office , qui vous permet de trouver un nouvel assureur par obligation. Il prendra soin de l’assurance de votre maison en tenant compte de certaines garanties obligatoires. Toutefois, avant de vous qualifier pour ce privilège, vous devez demander des soumissions de trois compagnies d’assurance différentes sans succès. Ainsi, le bureau aura le rôle de vous faire le choix de l’offre qui convient à votre situation.

Les entreprises à risque aggravé sont également une option pour vous de trouver un nouveau contrat. Toutefois, il faut faire face à des garanties qui coûtent plus cher que ce qui est fait sur le marché. Ces sociétés prennent le risque de proposer une assurance habitation neuve après la résiliation pour non-paiement.

En outre, vous pouvez utiliser les services d’ agences bancaires ou de courtiers en ligne pour bénéficier d’un autre contrat. Les comparateurs d’assurance en ligne peuvent également vous aider à trouver une couverture résidentielle après la cessation d’emploi. À cette fin, il est nécessaire de remplir les formulaires et de soumettre votre situation afin d’avoir des services d’assurance adéquats. Ces comparateurs offrent également le classement des différents assureurs en fonction des prix qu’ils offrent. Ils considèrent aussi qu’il n’y a pas de questions.