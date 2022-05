Comment renouveler son parc informatique ?

Le parc informatique représente l’aménagement du matériel informatique et des logiciels d’une entreprise. On parle de systèmes informatisés avec des ordinateurs, des solutions d’impression et des outils de gestion.

Le parc informatique d’une société doit évoluer avec le temps, pour que son système reste efficace et productif. Il n’y a pas de règles pour le changement de son parc informatique, mais ce projet peut faire appel à des experts du métier.

Lire également : Les meilleurs disques durs à avoir en 2021

Qu’est-ce qu’un parc informatique ?

On définit le parc informatique d’une entreprise, par les équipements de travail qui composent son système informatisé :

ordinateurs fixes ou portables

tablettes

imprimantes, copieurs et scanners

logiciels de gestion

serveurs

disque dur externe

etc.

L’ensemble de ces équipements permet à une entreprise de travailler avec efficacité, avec un système adapté à ses besoins.

A voir aussi : Comment fabriquer son e-liquide ?

Une entreprise peut installer un parc informatique dans sa totalité ou décider de renouveler ses équipements. Pour cela, la vente de matériel informatique est proposée par des professionnels du métier, tel que www.xefi.com.

Il est important d’installer du matériel fiable et performant, tout en respectant le budget alloué à ce projet.

Un gestionnaire met en place un projet d’achat ou de renouvellement, en conformité avec les exigences de l’entreprise. Pour l’un ou l’autre des projets, il est primordial de réaliser une étude sur les ressources informatiques, que l’on souhaite installer dans son système.

On pense aux équipements physiques et à tous les logiciels et applications utiles. L’inventaire d’un parc informatique se réalise en pensant au matériel physique comme les postes de travail et les périphériques nécessaires. Il se complète avec les ressources techniques telles que le réseau internet ou encore la gestion des données informatiques.

Le renouvellement d’un parc informatique peut se faire par étapes, en commençant par une partie des équipements bureautiques. La vente de matériel informatique est très diversifiée dans ce domaine. Il faut donc évaluer les offres qui correspondent à son projet de renouvellement.

Les experts de l’informatique fournissent du matériel, mais aussi des services comme la maintenance informatique ou l’infogérance des systèmes.

Pourquoi renouveler son parc informatique ?

Le parc informatique d’une entreprise évolue et doit s’adapter avec les nouvelles technologies. L’objectif d’une entreprise est de rester performante et de répondre aux attentes de sa clientèle. Choisir des équipements et des logiciels de travail, ne se fait pas au hasard et répond à un cahier des charges bien précis.

L’importance d’avoir un parc informatique optimisé, se ressent dans la productivité et dans la qualité du travail rendu. Les utilisateurs travaillent avec du matériel dynamisé et plus rapide.

La gestion d’un nouveau parc informatique devient rentable dans la durée. Il y a certes un investissement de départ, mais des bénéfices se font vite sentir, en termes de maintenance informatique et d’économie d’énergie.

Des équipements récents sont plus fiables et consomment moins que du matériel obsolète. Repenser son parc informatique permet également de se mettre à jour au niveau sécurité et d’augmenter la protection de ses données.

C’est une occasion de devenir plus performant au quotidien.