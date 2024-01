Comment prendre soin de sa santé l’hiver : guide pour prévenir les maladies

L’hiver est la saison du rhume, de la grippe et d’autres virus ! Pour ne pas être malade régulièrement, vous devez prendre soin de votre santé en suivant quelques conseils à la lettre. Voici un guide pour éviter les symptômes de la grippe, du rhume et d’autres maladies.

L’hygiène des mains et de la maison pour éviter les virus

Tous les spécialistes vous recommanderont ces conseils.

L’hygiène des mains pour prévenir les virus et les bactéries

Pour vous protéger des maladies en hiver, rien ne vaut un bon lavage régulier des mains ! Dès que vous rentrez chez vous, que vous allez aux toilettes, que vous faites à manger, etc, vous devez vous laver les mains correctement.

Si vous sortez régulièrement, n’hésitez pas à avoir à disposition un gel hydroalcoolique dans votre sac ou dans la voiture. C’est l’idéal pour se désinfecter les mains sans eau ni savon.

La maison

N’oubliez jamais que de nombreux endroits de la maison sont des nids à virus et bactéries. Que ce soient les poignées de portes, de placards, les plans de travail, les chaises, etc, toutes ces surfaces doivent être lavées, car elles sont souvent touchées. Avec des lingettes désinfectantes ou un spray nettoyant, nettoyez quotidiennement l’intérieur de votre maison en hiver.

Aération de la maison parmi les conseils à ne pas négliger

Pour ne pas attraper la grippe ou d’autres maladies en hiver, il faut aérer votre intérieur tous les jours.

En effet, le froid hivernal peut vous faire peur et ainsi, vous ne souhaitez pas rafraîchir votre maison en aérant une pièce. Néanmoins, coupez le chauffage pendant une dizaine de minutes par jour et ouvrez les fenêtres de la chambre et d’autres pièces de la maison.

Les virus et bactéries seront éliminés grâce au froid de l’hiver et au courant d’air. Vous pouvez augmenter progressivement le chauffage lorsque les fenêtres sont fermées.

Des systèmes comme les purificateurs d’air peuvent vous accompagner dans cette démarche.

Pour prendre soin de vous et de votre enfant en hiver, il faut renforcer la santé de chacun en suivant ces conseils en alimentation.

Les aliments pour renforcer sa santé en hiver

Certains aliments sauront renforcer votre système immunitaire s’ils sont régulièrement consommés. On pense notamment aux :

navets

carottes

courgettes

choux

mais également au gingembre et certains fruits comme les agrumes.

En plus de ces aliments, les compléments alimentaires seront un atout pour vous et votre enfant.

Certains compléments alimentaires pour traverser l’hiver

Certains compléments sont adaptés aux enfants ou aux adultes et répondent à certains besoins. Un apport en vitamine, par exemple, sera un vrai avantage pour prendre soin de sa santé en hiver.

Le port du masque sur le nez et la bouche

Ah le masque ! Cet accessoire qui nous rappelle la Covid. Sachez que le port du masque ne protège pas seulement du virus de la Covid, mais également du rhume et d’autres maladies.

Il faut bien positionner le masque sur votre nez et sur votre bouche lorsque vous sortez en extérieur et surtout dans des lieux confinés comme les magasins.

Les personnes âgées et les autres personnes à risque doivent porter le masque pour protéger leur santé en hiver.

Alimentation, hygiène et port du masque vous accompagneront tout au long de l’hiver pour éviter une infection. Enfin, n’oubliez pas d’avoir un bon sommeil. Le sommeil permet aussi de prévenir des maladies.