Comment nettoyer le broyeur d’une machine à café DeLonghi ?

La marque DeLonghi fait office de véritable référence sur le marché des cafetières, mais si performants ces produits soient-ils, il est tout de même nécessaire de les entretenir régulièrement et soigneusement.

Cela passe avant tout par le nettoyage régulier du broyeur de votre cafetière.

Le bon entretien de votre machine à café, et plus particulièrement de son broyeur, vous permettra de moudre les grains pour obtenir un café maison d’une grande fraîcheur à chaque préparation. En nettoyant votre moulin à café, vous vous assurez qu’il fonctionnera efficacement pendant des années.

Le détartrage de votre machine à café est également une manipulation incontournable pour l’entretien correct de l’appareil. Le détartrage d’une machine à café Philips ou DeLonghi se déroule sensiblement de la même manière, et peut être effectué en complément du nettoyage du broyeur de la cafetière.

Qu’est-ce qu’un broyeur de machine à café ?

Le broyeur d’une machine à café est un appareil qui moud les grains de café entiers. De nombreux amateurs de café moulent les grains de café à la maison pour préparer du café frais avec des arômes puissants. Un moulin à café peut généralement moudre les grains à différents niveaux d’épaisseur, de grossier à fin, ce qui rend cet outil idéal si vous envisagez de préparer différents types de cafés à la maison.

2 types de moulins à café

Il existe deux principaux types de moulins à café pour moudre les grains de café :

Moulin à lames

Un moulin à lames comprend deux ou trois lames actionnées par un petit moteur, semblable à celui d’un mixeur. Lorsque les lames tournent à grande vitesse, elles broient les grains de café. Outre les grains de café, vous pouvez utiliser un moulin à lames pour moudre des épices. L’utilisation d’un moulin à lames pour moudre le café présente l’inconvénient de produire une mouture irrégulière.

Moulin à meules

Un moulin à meules, également connu sous le nom de broyeur à meules, sert exclusivement à moudre les grains de café. Les moulins à meules contiennent un réservoir supérieur pour les grains de café, appelé trémie, et la partie inférieure du moulin. Le moulin écrase les grains entre deux fraises tournantes : une fraise centrale intérieure et une fraise extérieure. Les moulins à meules produisent un marc de café de taille régulière.

Pourquoi nettoyer le broyeur d’une machine à café ?

Il est essentiel de nettoyer régulièrement le broyeur de votre machine à café DeLonghi pour que votre café ait un meilleur goût et que votre moulin continue à bien fonctionner, même après des années d’utilisation.

Huiles : Les grains de café libèrent des huiles lorsqu’ils sont moulus. Les huiles de café s’accumulent dans le moulin et, avec le temps, elles deviennent périmées et rances, dégageant une odeur inhabituelle. Les résidus d’huile affectent le goût du marc de café et de l’infusion finale.

Accumulation de café : De vieilles particules et de la poussière de café s’accumulent dans le moulin à café, ce qui affecte le goût du marc de café et de l’infusion de café. Si vous utilisez un moulin à lames pour moudre des épices, les résidus d’épices s’accumulent également dans le moulin, ce qui altère le goût de votre café.

Performance : Les vieilles huiles et les morceaux de café qui s’accumulent dans le moulin usent par ailleurs la lame. Les performances et la durée de vie de votre moulin s’en trouveront affectées.

Il existe différentes méthodes pour nettoyer un moulin à café, selon le type de moulin. Voici les étapes à suivre pour nettoyer un moulin à lames :

Nettoyer le réservoir. Après avoir débranché le moulin, retirez le bac à grains et videz-le de tout grain de café. Nettoyez l’intérieur de la trémie avec de l’eau savonneuse. Retirez toutes les pièces. Dans le broyeur, retirez toutes les pièces amovibles en plastique et en caoutchouc, y compris la chambre de broyage, et lavez-les à l’eau savonneuse. Retirez la fraise intérieure. Retirez la fraise intérieure ; vous aurez peut-être besoin d’un tournevis pour cette étape. Frottez avec une brosse. Utilisez une brosse dure, comme une brosse à dents, pour enlever le marc de café coincé dans les coins et recoins des bavures. Vous pouvez utiliser un cure-dent pour les crevasses difficiles à atteindre. Essuyez les fraises. Essuyez les fraises avec une serviette légèrement humide. Nettoyez le conduit à grains. Nettoyez le conduit dans lequel les grains de café sont acheminés de la trémie vers le moulin. Un coton-tige est un bon outil pour ce faire. Laissez sécher. Attendez que toutes les pièces du broyeur soient complètement sèches avant de le remonter pour éviter qu’il ne rouille.

3 conseils pour le nettoyage d’un broyeur de machine à café

Lorsque vous nettoyez le broyeur d’une machine à café, gardez les conseils suivants à l’esprit :

1. Nettoyez le broyeur de votre machine à café régulièrement

Vous pouvez nettoyer un moulin à lames une fois par semaine si vous l’utilisez tous les jours. Vous pouvez nettoyer un moulin à billes une fois par mois. Si vous essuyez le moulin avec un chiffon après chaque utilisation, vous faciliterez le nettoyage en profondeur du moulin.

2. Utilisez des pastilles de nettoyage

Au lieu de démonter votre moulin à meules pour le nettoyer, vous pouvez passer des pastilles de nettoyage spéciales dans la machine pour la nettoyer.

3. Évitez l’eau

Vous pouvez essuyer les lames d’un broyeur avec un chiffon humide, mais ne les mettez pas sous l’eau courante, car elles risqueraient de rouiller. Vous pouvez également utiliser un chiffon sec en microfibres pour récupérer toutes les particules de café résiduelles et les huiles de café.

Conclusion

Vous savez maintenant comment nettoyer efficacement le broyeur de votre machine à café DeLonghi. Un entretien régulier vous permettra de tirer le meilleur parti de votre machine à café DeLonghi, en lui assurant une durée de vie importante. Prendre soin du broyeur de votre appareil vous permettra par ailleurs de continuer à siroter tous les jours un délicieux café maison de la plus haute qualité. N’oubliez par conséquent pas de procéder au nettoyage de cette partie de votre cafetière de temps à autre !