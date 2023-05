Comment choisir la bonne chemise pour homme ?

La chemise est certainement la pièce vestimentaire la plus portée par les hommes. Très utile dans le monde du travail, elle se porte aussi de manière décontractée pendant les week-ends et les vacances. En outre, elle peut s’harmoniser avec tous les styles. Le choix d’une chemise peut sembler facile, mais il existe quelques points à considérer pour vous aider à trouver la chemise qui vous convient.

La longueur

La chemise destinée au bureau est souvent mise à l’intérieur du pantalon et doit être suffisamment longue pour rentrer d’au minimum 15 cm à l’intérieur du pantalon sans risquer d’en sortir pendant les activités de la journée. Les chemises décontractées, quant à elles, sont plus courtes de buste et peuvent être portées à l’extérieur du pantalon pour un look informel tendance. Rendez-vous dans la boutique Mise au Green pour jeter un œil aux modèles de chemises homme tendances.

Pour les hommes de grande taille, il serait plus judicieux de choisir une chemise à manches longues ou très longues (69 ou 72 cm). Il est également important d’opter pour une chemise qui s’ajuste sur les épaules et dont les manches tombent bien sous le poignet.

Col et poignet

Les chemises portées pour le travail doivent avoir un col rigide. Prenez le soin de demander si la chemise comprend des baleines au niveau du col afin que celui-ci soit bien droit.

Pour les cols de chemise, vous avez le choix entre :

Col italien (très ouvert) ou col semi-italien

Col français : assez fermé et moins courant.

Col anglais (avec barrette)

Col américain (boutonné jusqu’au bout du col) : assez courant, surtout pour les chemises informelles.

Col cassé : parfait pour les soirées et les cérémonies.

Col maoïste ou d’officier : moins courant, mais régulièrement remis au goût du jour.

N’oubliez pas les poignets au moment de faire votre achat de chemise :

Poignets classiques à un ou deux boutons : les plus courants.

Poignets mousquetaires : must-have pour les soirées habillées et les cérémonies.

Poignets napolitains : le modèle classique avec un rabat.

Mixte : type classique avec double boutonnière permettant d’y combiner des boutons de manchette.

Matière

Choisissez toujours des chemises en 100 % coton parce que c’est la matière idéale, surtout pour les hommes qui transpirent. Le coton permet en effet de mieux respirer et d’absorber l’humidité, évitant ainsi la formation de taches de sueur sur le vêtement.

Les matières synthétiques (notamment le polyester) ne sont pas du tout à bannir, car elles augmentent la résistance et la durée de vie de la chemise. Elles facilitent également le repassage et réduisent les plis. Toutefois, il est recommandé que le pourcentage de polyester dans la composition du tissu ne dépasse pas 20 %.

La destination d’usage

Il est très important de définir la destination d’usage de votre chemise afin de faire le bon choix.

Pour le bureau, optez pour les couleurs classiques (blanc, bleu…) ou les chemises unies avec des motifs simples. Ces modèles se marient très bien avec une cravate. Pour une tenue plus décontractée, vous pouvez choisir la couleur de la chemise en fonction de vos goûts. Il est donc possible de jouer non seulement sur les couleurs, mais aussi de choisir des broderies plus fantaisistes. Pour un cadre informel, les manches peuvent être enroulées autour des bras.