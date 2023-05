Brunch de mariage : comment être élégant tout en restant décontracté

Pour un mariage original et décontracté, le brunch est une option idéale. Pour réussir ce moment convivial, il faut choisir un lieu adapté, comme un jardin ou une terrasse. Côté tenue, optez pour une tenue chic mais confortable pour vous sentir à l’aise et être en mesure de profiter de la journée. En ce qui concerne le menu, proposez une variété de plats gourmands pour satisfaire tous les goûts. Créez une ambiance conviviale et détendue pour que vos invités passent une journée inoubliable. Avec ces astuces, vous êtes sûr de réussir votre brunch de mariage tout en restant élégant et décontracté.

Brunch : lieu adapté pour un moment convivial

Choisir un lieu adapté pour son brunch de mariage est crucial pour créer une ambiance décontractée mais élégante. Effectivement, le choix du lieu peut faire la différence entre une réception ordinaire et un moment inoubliable.

A découvrir également : Comment bien choisir ses rollers ?

Les mariages en plein air sont particulièrement populaires pour les brunchs, notamment dans des jardins ou sur des terrasses avec une vue imprenable. Si vous cherchez plus d’intimité, optez plutôt pour des salles lumineuses aux grandes fenêtres offrant une vue sur l’extérieur.

La nature environnante doit être exploitée au maximum afin de donner à vos invités le sentiment de pouvoir se détendre complètement tout en étant enveloppés dans un cadre élégant. Des guirlandes de fleurs colorées suspendues aux arbres peuvent ajouter cette touche magique supplémentaire à votre décor.

A voir aussi : 4 loisirs parfaits pour la période estivale

Si vous avez la chance d’avoir votre propre jardin ou espace extérieur chez vous, cela pourrait être l’option idéale pour le jour du mariage. Assurez-vous que l’espace est suffisamment grand et confortable pour accueillir tous vos invités sans qu’il ne soit trop bondé.

Tenue : chic et confortable à la fois

Une fois le lieu choisi, il est temps de penser à la tenue appropriée. Pour un mariage-brunch décontracté mais élégant, une tenue chic mais confortable est recommandée. Évitez les tenues trop formelles qui pourraient donner l’impression que vous essayez trop fort et optez plutôt pour des vêtements plus légers et détendus.

Pour les hommes, un pantalon chino ou en toile avec une chemise légère serait parfaitement adapté. Ajoutez-y une paire de mocassins ou de chaussures habillées sans lacets pour compléter votre look.

Les femmes peuvent choisir des robes d’été légères dans des couleurs pastel ou des tissus fluides comme la soie ou le lin. Les sandales plates sont un choix judicieux car elles offrent à la fois du confort et du style.

Assurez-vous que vos vêtements sont bien ajustés et ne vous serrent pas au niveau de la taille ou du col. Un mariage-brunch est avant tout un moment où chacun doit se sentir libre de bouger facilement et profiter pleinement des festivités.

N’oubliez pas qu’un accessoire peut faire toute la différence ! Une ceinture en cuir bien assortie peut ajouter ce petit quelque chose en plus à votre tenue tandis qu’un chapeau léger peut être pratique si vous êtes exposé directement au soleil pendant plusieurs heures.

En suivant ces conseils simples mais efficaces pour votre look lors d’un brunch mariage décontracté-élégant, vous serez sûr(e) d’être à l’aise tout en étant parfaitement habillé(e) pour célébrer cette journée spéciale avec vos proches.

Menu : varié et gourmand pour régaler vos invités

Mais le choix de la tenue n’est pas la seule préoccupation des futurs mariés pour organiser un mariage-brunch réussi. Le menu est aussi un élément clé à prendre en compte pour offrir une expérience culinaire inoubliable à vos invités.

Le brunch étant traditionnellement servi entre 10 heures et midi, il se compose généralement d’un mélange de plats salés et sucrés. Vous pouvez opter pour un buffet avec différentes stations proposant des omelettes personnalisées, des pancakes au sirop d’érable, du bacon croustillant ou encore des viennoiseries fraîches.

Les options végétariennes et sans gluten sont aussi importantes à inclure dans votre menu afin que chacun puisse trouver quelque chose qui convienne à ses besoins alimentaires.

Pour les boissons, vous pouvez proposer une sélection de thés et de cafés ainsi que des jus pressés frais comme l’orange ou le pamplemousse. Si vous voulez ajouter une touche festive supplémentaire, pourquoi ne pas servir du champagne ou même créer un bar à mimosa ?

En ce qui concerne la présentation des plats, misez sur une décoration simple mais élégante avec quelques touches florales en guise de centre de table. Les plateaux doivent être facilement accessibles afin que les invités puissent se servir eux-mêmes tout en restant assis confortablement.

Si vous avez choisi un lieu extérieur pour votre mariage-brunch, assurez-vous qu’il y a suffisamment d’ombre disponible pour éviter toute gêne causée par la chaleur estivale.

En offrant un menu brunch varié et gourmand à vos invités, vous leur permettez de profiter pleinement du moment en savourant des mets délicieux pour commencer la journée en beauté.

Ambiance : conviviale et détendue pour un moment inoubliable

Mais ce n’est pas tout, pour rendre votre mariage-brunch mémorable, pensez à bien créer une ambiance conviviale et détendue. Voici quelques idées à considérer.

Choisissez une musique douce et agréable qui s’accorde avec l’ambiance de la journée. Évitez les musiques trop fortes ou agressives qui pourraient perturber l’atmosphère paisible que vous souhaitez créer.

Optez pour une décoration simple mais élégante en utilisant des couleurs pastel telles que le rose poudré ou le bleu ciel. Ajoutez-y quelques touches végétales comme des plantes verticales pour apporter un peu de fraîcheur naturelle au lieu où se déroule la cérémonie.

Si vous avez prévu d’avoir des enfants lors du mariage-brunch, pensez à organiser une zone spéciale juste pour eux. Faites-leur plaisir en incluant une aire de jeux avec un toboggan gonflable ou même un stand de maquillage temporaire.

Encouragez vos invités à interagir entre eux en installant des tables rondes plutôt que longues afin qu’ils puissent discuter facilement sans être gênés par les autres convives. Vous pouvez aussi mettre à disposition des activités ludiques telles que le jeu de croquet ou encore le badminton dont ils peuvent profiter pendant la journée si cela correspond bien sûr aux goûts et intérêts communs.

Réussir son mariage brunch ne se résume donc pas seulement au choix du menu ou de la tenue vestimentaire. Il faut aussi prendre en compte l’ambiance générale de l’événement pour créer un moment inoubliable pour vous et vos invités.