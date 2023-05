Une immersion dans la chaleur sénégalaise en février

L’hiver bat son plein dans l’hémisphère nord, tandis que le Sénégal offre un havre de chaleur et de douceur en février. En cette période, les visiteurs du monde entier viennent s’immerger dans la culture colorée et la vie quotidienne vibrante de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Les marchés grouillent d’activité, les plages étincellent sous un soleil généreux et les sourires chaleureux des habitants invitent à partager leur convivialité. Le Sénégal, terre de contrastes et de traditions, se révèle alors comme une destination idéale pour ceux qui cherchent à échapper au froid et découvrir de nouvelles expériences.

À la découverte des traditions sénégalaises en février

Le mois de février correspond aussi à la saison des festivals au Sénégal. Les événements culturels se multiplient, offrant aux visiteurs une immersion complète dans les traditions du pays. Parmi les plus célèbres, le Festival Mondial des Arts Nègres rassemble des artistes, des musiciens et des écrivains du monde entier pour célébrer la diversité culturelle africaine. La danse est aussi un art majeur au Sénégal et le festival de danse ‘Le Show Des Vacances’ est l’occasion idéale pour découvrir cette forme d’expression populaire. Pour ceux qui aiment explorer l’histoire et la spiritualité sénégalaises, il ne faut pas manquer le Magal de Touba en février, où des milliers de pèlerins convergent vers cette ville sainte pour commémorer le fondateur de la confrérie mouride.

La musique fait partie intégrante de la vie sénégalaise et offre un voyage sonore unique à travers les rythmes endiablés du mbalax ou encore les voix puissantes des griots lors des concerts en plein air, comme celui proposé par le Festival Carrefour international de théâtre 2022 prévu début février.

On ne peut quitter le Sénégal sans goûter sa cuisine riche en saveurs exotiques influencées par ses racines françaises mais aussi portugaises ou mauritaniennes. Le plat national Thiéboudienne, composé d’un riz coloré agrémenté d’une sauce tomate épaisse, accompagné souvent de poisson et de légumes, reste un incontournable sur toutes les tables sénégalaises.

Pour profiter pleinement de son séjour, pensez à bien choisir des vêtements légers et un chapeau ou une casquette pour se protéger du soleil qui peut parfois être intense.

En définitive, le Sénégal offre en février un véritable dépaysement tant sur le plan culturel que gastronomique. Laissez-vous séduire par la chaleur sénégalaise et partez à la découverte de ses traditions colorées.

Les activités incontournables de la saison chaude

En plus des festivals et de la musique, de nombreuses autres activités sont proposées pendant la saison chaude au Sénégal. Les plages de sable blanc bordant l’océan Atlantique offrent un cadre idyllique pour se détendre et profiter du soleil. La plage de Ngor est particulièrement prisée des surfeurs, tandis que celle de Yoff est fréquentée par les pêcheurs locaux.

Les amateurs d’aventure peuvent quant à eux partir en safari dans le parc national du Djoudj, une réserve ornithologique abritant plus d’un million d’oiseaux migrateurs chaque année. Les excursions en quad ou en buggy dans les environs de Dakar permettent aussi aux voyageurs d’explorer les paysages variés du pays, alliant désert et verdure.

Si vous préférez découvrir le Sénégal à pied, ne manquez pas l’île de Gorée située au large des côtes dakaroises. Classée Patrimoine Mondial par l’UNESCO depuis 1978, cette petite île chargée d’Histoire offre une visite guidée passionnante qui retrace son passé esclavagiste ainsi que ses maisons colorées typiques.

Pour ceux qui cherchent des souvenirs originaux à ramener chez eux, il est recommandé de visiter le marché artisanal Sandaga où l’on trouve une grande variété d’objets artisanaux comme des bijoux en argent ou encore des tissus colorés aux motifs traditionnels africains.

Le mois de février au Sénégal offre donc une multitude d’options pour tous types de voyageurs, qu’ils soient en quête de détente ou d’aventures.

De la cuisine locale à savourer : les saveurs sénégalaises

Mais si vous recherchez une expérience culinaire inoubliable, ne manquez pas de goûter aux saveurs de la cuisine locale. Le Sénégal est réputé pour sa gastronomie variée et épicée, mêlant des influences africaines, européennes et arabiques.

Le thiéboudienne, plat national sénégalais, est servi avec du riz et du poisson accompagné de légumes tels que des carottes, des aubergines et des choux. C’est un véritable délice pour les papilles. Pour les amateurs de viande rouge, le yassa, préparé avec du poulet ou du bœuf mariné dans une sauce à l’oignon, est aussi très apprécié.

Les fruits tropicaux sont largement utilisés dans la cuisine sénégalaise. Ne passez pas à côté d’un jus frais à la mangue ou au bissap (fleur d’hibiscus) après votre repas.

Au-delà de la découverte de la gastronomie locale, il y a d’autres activités à ne pas manquer lors d’un séjour au Sénégal en février. Les fêtes de fin d’année se prolongent jusqu’à la mi-janvier avec le Nouvel An musulman et les célébrations du Magal de Touba.

Le carnaval est aussi un événement majeur dans plusieurs villes sénégalaises en février, notamment à Dakar et à Saint-Louis. Les défilés colorés et animés sont l’occasion pour les locaux comme pour les touristes de découvrir la culture festive du pays.

Pour ceux qui souhaitent profiter des plages paradisiaques du Sénégal, notez que les températures peuvent atteindre jusqu’à 30°C en février. La Petite Côte près de Mbour offre une multitude d’options avec ses kilomètres de sable blanc bordés par l’Océan Atlantique.

N’oubliez pas que le Sénégal regorge aussi d’une riche histoire culturelle à explorer grâce aux nombreux sites historiques tels que l’île de Gorée ou encore le parc national des oiseaux du Djoudj.

Un voyage au Sénégal en février allie découverte culinaire, festivités locales hauts en couleurs, détente sur des plages idylliques et richesse patrimoniale inestimable.